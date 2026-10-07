METLEN: Εξετάζει την εισαγωγή της METKA στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ενοποιεί τις δραστηριότητες υποδομών υπό τη METKA Group, η οποία θα λειτουργεί ως αυτόνομη, 100% θυγατρική - Στόχος η περαιτέρω ανάπτυξή της ως κορυφαίας πλατφόρμας υποδομών