Morningstar DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια στα κρατικά ομόλογα
Morningstar DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια στα κρατικά ομόλογα
Η Morningstar DBRS διαπιστώνει ότι ο δεσμός τραπεζών και κρατικού χρέους στην Ευρώπη έχει αποδυναμωθεί, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί - Οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν για τη μεγάλη διάρκεια των χαρτοφυλακίων κρατικών ομολόγων τους
Η Morningstar DBRS στην τελευταία της έκθεση εκτιμά ότι η σχέση μεταξύ τραπεζών και κρατικού χρέους στην Ευρώπη έχει γίνει λιγότερο άμεση σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους, χωρίς όμως να έχει εξαφανιστεί και εξετάζει κατά πόσο έχει «σπάσει» ο λεγόμενος φαύλος κύκλος μεταξύ κρατικού και τραπεζικού κινδύνου, διαπιστώνοντας ότι ο κίνδυνος έχει περισσότερο μετασχηματιστεί παρά εκλείψει.
Για την Ελλάδα, το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η διάρκεια των χαρτοφυλακίων κρατικών τίτλων των τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό κρατικών ομολόγων με λήξη άνω των πέντε ετών μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζικών συστημάτων, στο 71%. Αυτό σημαίνει ότι, σε ένα περιβάλλον περαιτέρω ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων, η ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων είναι μεγαλύτερη.
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Για την Ελλάδα, το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η διάρκεια των χαρτοφυλακίων κρατικών τίτλων των τραπεζών. Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό κρατικών ομολόγων με λήξη άνω των πέντε ετών μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζικών συστημάτων, στο 71%. Αυτό σημαίνει ότι, σε ένα περιβάλλον περαιτέρω ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων, η ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων είναι μεγαλύτερη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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