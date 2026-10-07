Morningstar DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια στα κρατικά ομόλογα

Η Morningstar DBRS διαπιστώνει ότι ο δεσμός τραπεζών και κρατικού χρέους στην Ευρώπη έχει αποδυναμωθεί, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί - Οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν για τη μεγάλη διάρκεια των χαρτοφυλακίων κρατικών ομολόγων τους