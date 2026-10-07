Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - HΠA

Ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και ενεργειακές οδοί έχουν μετατραπεί σε ζητήματα πρώτης γραμμής – Τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τη ναυτιλιακή διάσταση των συνομιλιών