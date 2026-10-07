Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - HΠA
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Ναυτιλία Μάρκο Ρούμπιο

Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - HΠA

Ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και ενεργειακές οδοί έχουν μετατραπεί σε ζητήματα πρώτης γραμμής – Τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τη ναυτιλιακή διάσταση των συνομιλιών

Για πρώτη φορά η ναυτιλία στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας - HΠA
Μηνάς Τσαμόπουλος
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Η ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας μπαίνει στην ατζέντα των συνομιλιών Ελλάδας–ΗΠΑ κατά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές αναταράξεις έχουν καταστήσει τις μεγάλες θαλάσσιες αρτηρίες ζήτημα στρατηγικής σημασίας τόσο για την Αθήνα όσο και για την Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός υπουργός θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ, με το State Department να τοποθετεί επισήμως στο επίκεντρο την αμυντική συνεργασία, καθώς και την περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.

Η επίσημη αμερικανική ανακοίνωση δεν κατονομάζει τη ναυτιλία ως ξεχωριστό κεφάλαιο. Από την ελληνική πλευρά, ωστόσο, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι στις συζητήσεις περιλαμβάνεται η ασφαλής ναυσιπλοΐα. Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, αναφερόμενος στην επίσκεψη Ρούμπιο και στον νέο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου, έδωσε σαφές στίγμα: «Μιλάμε για ασφαλή ναυσιπλοΐα που για την Ελλάδα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι υψηλής προτεραιότητας ζήτημα».

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Μηνάς Τσαμόπουλος
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