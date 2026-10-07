Θεσσαλονίκη: 46χρονος έκλεψε κλειδιά από ηλικιωμένη και άρπαξε πάνω από 175.000 ευρώ
Θεσσαλονίκη: 46χρονος έκλεψε κλειδιά από ηλικιωμένη και άρπαξε πάνω από 175.000 ευρώ
Ο 46χρονος εξέδωσε μέχρι και τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα της 84χρονης και με πλαστή ταυτότητα απέσπασε από το λογαριασμό της 64.000 ευρώ, τόσο με ανάληψη όσο και με συναλλαγές μέσω e-banking.
Δικογραφία σε βάρος ενός 46χρονου ο οποίος κατηγορείται ότι απέσπασε τεράστιο χρηματικό ποσό από ηλικιωμένη γυναίκα, σχηματίστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο 46χρονος, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση με την 84χρονη, απέσπασε τα κλειδιά της οικίας της τον Οκτώβριο του 2024 και αφαίρεσε από το εσωτερικό το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ και κοσμήματα-χρυσαφικά εκτιμώμενης αξίας 100.000 ευρώ περίπου.
Επιπλέον, προέβη σε έκδοση τηλεφωνικής σύνδεσης στο όνομα της 84χρονης και με συνεργούς του, οι οποίοι μετέβηκαν σε υποκατάστημα τράπεζας στον Πειραιά, αφαίρεσαν με χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας από το λογαριασμό της, το χρηματικό πόσο των 63.902,50 ευρώ συνολικά, τόσο με ανάληψη όσο και με συναλλαγές μέσω e-banking.
Ο 46χρονος κατηγορείται για περίπτωση διακεκριμένης κλοπής, απάτης με υπολογιστή και πλαστογραφίας και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος έχει υποβληθεί στον εισαγγελέα.
Συγκεκριμένα, από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο 46χρονος, εκμεταλλευόμενος φιλική σχέση με την 84χρονη, απέσπασε τα κλειδιά της οικίας της τον Οκτώβριο του 2024 και αφαίρεσε από το εσωτερικό το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ και κοσμήματα-χρυσαφικά εκτιμώμενης αξίας 100.000 ευρώ περίπου.
Επιπλέον, προέβη σε έκδοση τηλεφωνικής σύνδεσης στο όνομα της 84χρονης και με συνεργούς του, οι οποίοι μετέβηκαν σε υποκατάστημα τράπεζας στον Πειραιά, αφαίρεσαν με χρήση πλαστού δελτίου ταυτότητας από το λογαριασμό της, το χρηματικό πόσο των 63.902,50 ευρώ συνολικά, τόσο με ανάληψη όσο και με συναλλαγές μέσω e-banking.
Ο 46χρονος κατηγορείται για περίπτωση διακεκριμένης κλοπής, απάτης με υπολογιστή και πλαστογραφίας και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος έχει υποβληθεί στον εισαγγελέα.
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