Θεσσαλονίκη: 46χρονος έκλεψε κλειδιά από ηλικιωμένη και άρπαξε πάνω από 175.000 ευρώ

Ο 46χρονος εξέδωσε μέχρι και τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα της 84χρονης και με πλαστή ταυτότητα απέσπασε από το λογαριασμό της 64.000 ευρώ, τόσο με ανάληψη όσο και με συναλλαγές μέσω e-banking.