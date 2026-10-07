Wall Street Journal: Στο χείλος μιας επικίνδυνης χρηματοπιστωτικής δίνης η Γαλλία
Wall Street Journal: Στο χείλος μιας επικίνδυνης χρηματοπιστωτικής δίνης η Γαλλία
Υστερα από χρόνια υπερβολικών δαπανών, η χώρα έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους της Ευρώπης - Οι επενδυτές προετοιμάζονται για περαιτέρω επιδείνωση
Η Γαλλία βρίσκεται στο χείλος μιας επικίνδυνης χρηματοπιστωτικής δίνης. Η παγκόσμια άνοδος των επιτοκίων αποκάλυψε ότι η χώρα, η οποία κάποτε θεωρούνταν όαση σχετικής σταθερότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρώπης, είναι πλέον ένας από τους πιο αδύναμους κρίκους της ηπείρου. Η Γαλλία πληρώνει τώρα περισσότερο για να δανειστεί, από ό,τι χώρες που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της κρίσης, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία. Το δημοσιονομικό της έλλειμμα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Την περασμένη εβδομάδα, ένα αργό αλλά επίμονο κύμα πωλήσεων στην αγορά γαλλικών κρατικών ομολόγων πήρε ανησυχητική τροπή καθώς εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την ήπειρο, ξυπνώντας μνήμες από την κρίση χρέους της ευρωζώνης την περασμένη δεκαετία. Η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου έχει πλησιάσει το 5%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002., στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002.
Η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας δεν αγοράζει πλέον κρατικά ομόλογα και, αντιθέτως, αφήνει το χαρτοφυλάκιό της να συρρικνώνεται καθώς τα ομόλογα λήγουν. Άλλοτε σταθεροί επενδυτές, όπως οι ιαπωνικές εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, έχουν επίσης αποσυρθεί. Τα hedge funds που κάλυψαν το κενό έχουν υποστεί ζημιές από την πρόσφατη μεταβλητότητα.
«Η Γαλλία ήταν ο “λαθρεπιβάτης” της Ευρώπης για χρόνια, αν όχι δεκαετίες. Έχει κάνει δημοσιονομικές ακρότητες και τη γλίτωνε», δήλωσε ο Κεβίν Τοζέ, σύμβουλος χαρτοφυλακίου στη γαλλική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Carmignac. «Αυτό λειτουργούσε όσο κανείς δεν έδινε σημασία. Τώρα όμως έχουν αρχίσει να το προσέχουν.»
Το κόστος εξυπηρέτησης του γαλλικού χρέους αναμένεται να αυξηθεί κατά 59% έως το 2030, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών. Οι πληρωμές για το χρέος αποτελούν πλέον μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες του γαλλικού κράτους και θα μπορούσαν έως το τέλος της δεκαετίας να επισκιάσουν τις στρατιωτικές δαπάνες. Το χρέος της Γαλλίας, που σήμερα ανέρχεται σχεδόν στο 120% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, κινδυνεύει να οδηγήσει την οικονομία σε αυτό που ο διοικητής της κεντρικής της τράπεζας χαρακτήρισε πρόσφατα «σταδιακό στραγγαλισμό».
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Την περασμένη εβδομάδα, ένα αργό αλλά επίμονο κύμα πωλήσεων στην αγορά γαλλικών κρατικών ομολόγων πήρε ανησυχητική τροπή καθώς εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την ήπειρο, ξυπνώντας μνήμες από την κρίση χρέους της ευρωζώνης την περασμένη δεκαετία. Η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου έχει πλησιάσει το 5%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002., στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002.
Το γαλλικό χρέος δοκιμάζει τις αγορέςΟι επενδυτές προετοιμάζονται για περαιτέρω επιδείνωση, μεταδίδει η Wall Street Journal. Η άνοδος των επιτοκίων επιβαρύνει την κυβέρνηση με υψηλότερα κόστη, ακριβώς τη στιγμή που πρέπει να αναχρηματοδοτήσει ένα βουνό χρέους το οποίο είχε δανειστεί στην εποχή των εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων. Η Γαλλία έχει χρέος άνω του 1 τρισ. δολαρίων που λήγει έως το 2030 και, το επόμενο έτος, αναμένεται να εκδώσει ομόλογα ύψους-ρεκόρ περίπου 380 δισ. δολαρίων, τη στιγμή που άλλοτε σταθερές πηγές ζήτησης έχουν εκλείψει.
Η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας δεν αγοράζει πλέον κρατικά ομόλογα και, αντιθέτως, αφήνει το χαρτοφυλάκιό της να συρρικνώνεται καθώς τα ομόλογα λήγουν. Άλλοτε σταθεροί επενδυτές, όπως οι ιαπωνικές εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, έχουν επίσης αποσυρθεί. Τα hedge funds που κάλυψαν το κενό έχουν υποστεί ζημιές από την πρόσφατη μεταβλητότητα.
«Η Γαλλία ήταν ο “λαθρεπιβάτης” της Ευρώπης για χρόνια, αν όχι δεκαετίες. Έχει κάνει δημοσιονομικές ακρότητες και τη γλίτωνε», δήλωσε ο Κεβίν Τοζέ, σύμβουλος χαρτοφυλακίου στη γαλλική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Carmignac. «Αυτό λειτουργούσε όσο κανείς δεν έδινε σημασία. Τώρα όμως έχουν αρχίσει να το προσέχουν.»
Το κόστος εξυπηρέτησης του γαλλικού χρέους αναμένεται να αυξηθεί κατά 59% έως το 2030, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που ανατέθηκε από το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών. Οι πληρωμές για το χρέος αποτελούν πλέον μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες του γαλλικού κράτους και θα μπορούσαν έως το τέλος της δεκαετίας να επισκιάσουν τις στρατιωτικές δαπάνες. Το χρέος της Γαλλίας, που σήμερα ανέρχεται σχεδόν στο 120% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, κινδυνεύει να οδηγήσει την οικονομία σε αυτό που ο διοικητής της κεντρικής της τράπεζας χαρακτήρισε πρόσφατα «σταδιακό στραγγαλισμό».
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