Wall Street Journal: Στο χείλος μιας επικίνδυνης χρηματοπιστωτικής δίνης η Γαλλία

Υστερα από χρόνια υπερβολικών δαπανών, η χώρα έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους της Ευρώπης - Οι επενδυτές προετοιμάζονται για περαιτέρω επιδείνωση