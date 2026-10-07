Ομόλογα: Ανάσα μετά το sell-off – Στο 5,3% το αμερικανικό 10ετές, ράλι σε Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα
Ομόλογα: Ανάσα μετά το sell-off – Στο 5,3% το αμερικανικό 10ετές, ράλι σε Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα
Επιστρέφει η ηρεμία στις αγορές με σταθεροποίηση των αποδόσεων και πρωταγωνιστές της ανάκαμψης τα γαλλικά ομόλογα –Η δημοπρασία τίτλων 39 δισ. δολαρίων δοκιμάζει τη ζήτηση για το αμερικανικό χρέος
Σημάδια σταθεροποίησης εμφανίζουν οι διεθνείς αγορές ομολόγων, έπειτα από το ισχυρό sell-off που οδήγησε τις αποδόσεις σε πολυετή υψηλά, με τα γαλλικά κρατικά ομόλογα να πρωταγωνιστούν στην ανάκαμψη και το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται πλέον στις ΗΠΑ και στη νέα δοκιμασία για τη ζήτηση των Treasuries.
Η αποκλιμάκωση των πιέσεων στις αγορές κρατικού χρέους συνέβαλε και στη βελτίωση του κλίματος στη Wall Street, όπου οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, το περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, καθώς πληθωρισμός, σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής και δημοσιονομικές ανησυχίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στη Γαλλία, όπου τα κρατικά ομόλογα ανέκαμψαν σημαντικά την Τρίτη μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων ημερών.
Καταλύτης αποτέλεσαν οι εξαγγελίες της υποψήφιας της γαλλικής ακροδεξιάς για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, η οποία δεσμεύθηκε για περικοπές δαπανών και μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.
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Η αποκλιμάκωση των πιέσεων στις αγορές κρατικού χρέους συνέβαλε και στη βελτίωση του κλίματος στη Wall Street, όπου οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, το περιβάλλον παραμένει εύθραυστο, καθώς πληθωρισμός, σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής και δημοσιονομικές ανησυχίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο.
Στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στη Γαλλία, όπου τα κρατικά ομόλογα ανέκαμψαν σημαντικά την Τρίτη μετά τις ισχυρές πιέσεις των προηγούμενων ημερών.
Καταλύτης αποτέλεσαν οι εξαγγελίες της υποψήφιας της γαλλικής ακροδεξιάς για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, η οποία δεσμεύθηκε για περικοπές δαπανών και μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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