Ομόλογα: Ανάσα μετά το sell-off – Στο 5,3% το αμερικανικό 10ετές, ράλι σε Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα

Επιστρέφει η ηρεμία στις αγορές με σταθεροποίηση των αποδόσεων και πρωταγωνιστές της ανάκαμψης τα γαλλικά ομόλογα –Η δημοπρασία τίτλων 39 δισ. δολαρίων δοκιμάζει τη ζήτηση για το αμερικανικό χρέος