Τράπεζες: Αναστολή καταβολής δόσεων και είσπραξης απαιτήσεων για τους πληγέντες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη

Τα μέτρα αφορούν τους πληγέντες οι οποίοι εμπίπτουν στην περίμετρο προστασίας των κρατικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά θα ανακοινωθούν