Ισχυρές απώλειες στο Χρηματιστήριο μετά τη διήμερη άνοδο

Επιταχύνουν οι πωλητές, διορθώνοντας μετά το χθεσινό ράλι - Κάτω από τις 2.650 μονάδες υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης - Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις τραπεζικές μετοχές