Ισχυρές απώλειες στο Χρηματιστήριο μετά τη διήμερη άνοδο
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Χρηματιστήριο Αθηνών Euronext Athens Γενικός Δείκτης

Ισχυρές απώλειες στο Χρηματιστήριο μετά τη διήμερη άνοδο

Επιταχύνουν οι πωλητές, διορθώνοντας μετά το χθεσινό ράλι - Κάτω από τις 2.650 μονάδες υποχωρεί ο Γενικός Δείκτης - Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στις τραπεζικές μετοχές

Ισχυρές απώλειες στο Χρηματιστήριο μετά τη διήμερη άνοδο
Αριστοτέλης Παππάς
UPD:
Σε πτωτικό έδαφος κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αφομοιώνει τα κέρδη που αποκόμισε το προηγούμενο διήμερο και ειδικά μετά το χθεσινό «άλμα» κατά +1,75%. Το διεθνές περιβάλλον παραμένει ο βασικός οδηγός, καθώς η νέα άνοδος του πετρελαίου και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων περιορίζουν τη διάθεση για ρίσκο. Στο εσωτερικό, οι τραπεζικές μετοχές διατηρούν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο μετά τη δυναμική αντίδραση της προηγούμενης συνεδρίασης.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (7/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,47% και διαπραγματεύεται στις 2.646,69 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.645,46 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.680,29 μονάδες. Απώλειες άνω του -2% καταγράφουν οι τράπεζες, δεχόμενες ισχυρές πιέσεις μετά το χθεσινό ράλι κατά σχεδόν +4%.

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές αλλάζει εκ νέου, μόλις μία ημέρα μετά την ανακούφιση που προκάλεσαν η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Το Brent έχει επιστρέψει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό.

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Αριστοτέλης Παππάς
UPD:
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