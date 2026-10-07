Πιερρακάκης: Ομιλία στις Βρυξέλλες για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών τραπεζών, η περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς και η δυνατότητά της να διοχετεύει περισσότερα κεφάλαια στην πραγματική οικονομία, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις, επενδύσεις και ανάπτυξη