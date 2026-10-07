Πετρέλαιο: Πάνω από τα 101 δολάρια το Brent, ανησυχία για τις ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 101 δολάρια το Brent, ανησυχία για τις ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ
Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις: Από τη μία, η σταδιακή αποκατάσταση των ροών από τον Περσικό Κόλπο και, από την άλλη, οι νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και η αυξημένη γεωπολιτική ένταση
Πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι ενισχύθηκε την Τετάρτη το πετρέλαιο Brent, διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επίμονοι κίνδυνοι για τις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή επισκιάζουν τις ενδείξεις για σταδιακή αύξηση της προσφοράς από την περιοχή.
Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκεται εκ νέου το Στενό του Ορμούζ, καθώς το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια τις τελευταίες ημέρες.
Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations, έχουν καταγραφεί εννέα περιστατικά από την αρχή του μήνα, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.
Παράλληλα, η ένταση επεκτείνεται και στην ευρύτερη περιοχή. Συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση προς την πόλη Χάμις Μουσάιτ στη Σαουδική Αραβία.
Παρά την τελευταία κλιμάκωση, ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να καταγράφουν απώλειες σε εβδομαδιαία βάση. Ο βασικός λόγος είναι οι ενδείξεις ότι οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο αρχίζουν να αποκαθίστανται, περιορίζοντας τις πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά.
Δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μεταφέρουν πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ, παρά τους αυξημένους κινδύνους, ενώ η Σαουδική Αραβία αποκαθιστά σταδιακά τη δυναμικότητα του αγωγού East-West. Η δυναμικότητα άντλησης αργού μέσω του αγωγού έχει πλέον επανέλθει στα 5,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενισχύοντας την προσφορά στις διεθνείς αγορές.
Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία της βιομηχανίας έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 2,1 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Η αγορά αναμένει πλέον τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν αργότερα σήμερα.
Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκεται εκ νέου το Στενό του Ορμούζ, καθώς το Ιράν έχει εντείνει τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια τις τελευταίες ημέρες.
Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations, έχουν καταγραφεί εννέα περιστατικά από την αρχή του μήνα, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.
Παράλληλα, η ένταση επεκτείνεται και στην ευρύτερη περιοχή. Συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι με κατεύθυνση προς την πόλη Χάμις Μουσάιτ στη Σαουδική Αραβία.
Παρά την τελευταία κλιμάκωση, ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να καταγράφουν απώλειες σε εβδομαδιαία βάση. Ο βασικός λόγος είναι οι ενδείξεις ότι οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο αρχίζουν να αποκαθίστανται, περιορίζοντας τις πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά.
Δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μεταφέρουν πετρέλαιο μέσω του Στενού του Ορμούζ, παρά τους αυξημένους κινδύνους, ενώ η Σαουδική Αραβία αποκαθιστά σταδιακά τη δυναμικότητα του αγωγού East-West. Η δυναμικότητα άντλησης αργού μέσω του αγωγού έχει πλέον επανέλθει στα 5,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενισχύοντας την προσφορά στις διεθνείς αγορές.
Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία της βιομηχανίας έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 2,1 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Η αγορά αναμένει πλέον τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν αργότερα σήμερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα