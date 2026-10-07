Πετρέλαιο: Πάνω από τα 101 δολάρια το Brent, ανησυχία για τις ιρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ

Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις: Από τη μία, η σταδιακή αποκατάσταση των ροών από τον Περσικό Κόλπο και, από την άλλη, οι νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια και η αυξημένη γεωπολιτική ένταση