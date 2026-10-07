Νίκος Τσάκος: Δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία μας
Νίκος Τσάκος: Δέσμευσή μας να μπορέσει η ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλα τα πλοία μας
Συνέδεσε τον στόχο με την εκπαίδευση περισσότερων Ελλήνων ναυτικών – «Δεν είναι θέμα οικονομικών, είναι στρατηγικό ζήτημα στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον»
Τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε όλα τα πλοία του Ομίλου Τσάκου να μπορούν να φέρουν την ελληνική σημαία έθεσε ως δέσμευση ο δρ Νίκος Τσάκος, συνδέοντας ευθέως τον στόχο με την ανάγκη εκπαίδευσης και προσέλκυσης περισσότερων Ελλήνων ναυτικών. Παράλληλα, έδωσε στην ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου σαφή γεωπολιτική διάσταση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται πρωτίστως για ζήτημα οικονομικού κόστους, αλλά για στρατηγική επιλογή στο σημερινό διεθνές περιβάλλον.
Η τοποθέτηση έγινε κατά την παραλαβή του Capital Link Maritime Sustainability Award, το οποίο απονεμήθηκε στον Όμιλο Τσάκου και στο Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», για τη διαχρονική δέσμευσή τους στη ναυτική εκπαίδευση, την κατάρτιση των ναυτικών, την επαγγελματική ανάπτυξη, την κοινωνική μέριμνα και ευημερία των ανθρώπων της θάλασσας, καθώς και για τη συμβολή τους στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για το ναυτικό επάγγελμα στο πλαίσιο του 16ου Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum στην Αθήνα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η τοποθέτηση έγινε κατά την παραλαβή του Capital Link Maritime Sustainability Award, το οποίο απονεμήθηκε στον Όμιλο Τσάκου και στο Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», για τη διαχρονική δέσμευσή τους στη ναυτική εκπαίδευση, την κατάρτιση των ναυτικών, την επαγγελματική ανάπτυξη, την κοινωνική μέριμνα και ευημερία των ανθρώπων της θάλασσας, καθώς και για τη συμβολή τους στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για το ναυτικό επάγγελμα στο πλαίσιο του 16ου Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum στην Αθήνα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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