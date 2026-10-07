Τα νέα κίνητρα για επενδύσεις που βάζει στο τραπέζι ο ΣΕΒ και το στοίχημα των 65 δισ. ευρώ

Οι προτάσεις Θεοδωρόπουλου για επενδύσεις άνω των 150 και 300 εκατ. ευρώ, αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο, συγχωνεύσεις και τεχνητή νοημοσύνη - Το μήνυμα Μητσοτάκη για τον ρόλο των ιδιωτικών κεφαλαίων και η αναζήτηση χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης