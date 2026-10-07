Τα νέα κίνητρα για επενδύσεις που βάζει στο τραπέζι ο ΣΕΒ και το στοίχημα των 65 δισ. ευρώ
Τα νέα κίνητρα για επενδύσεις που βάζει στο τραπέζι ο ΣΕΒ και το στοίχημα των 65 δισ. ευρώ
Οι προτάσεις Θεοδωρόπουλου για επενδύσεις άνω των 150 και 300 εκατ. ευρώ, αλλαγές στον Αναπτυξιακό Νόμο, συγχωνεύσεις και τεχνητή νοημοσύνη - Το μήνυμα Μητσοτάκη για τον ρόλο των ιδιωτικών κεφαλαίων και η αναζήτηση χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Νέα κίνητρα για μεγάλες επενδύσεις, με δύο «κατώφλια» στα 150 και 300 εκατ. ευρώ, αλλαγή των κριτηρίων του Αναπτυξιακού Νόμου ώστε η αύξηση της παραγωγικότητας να πάρει τη θέση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ισχυρότερη ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων και φορολογικές υπερεκπτώσεις για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει η ατζέντα που έβαλε ο ΣΕΒ στο τραπέζι της κυβέρνησης.
Οι προτάσεις που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σπύρος Θεοδωρόπουλος επιχειρούν να απαντήσουν στο πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για επενδύσεις 65 δισ. ευρώ το 2030, από περίπου 46 δισ. ευρώ σήμερα. Το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο καθώς πλησιάζει το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ο ίδιος έδωσε και μια γεύση από το είδος των επενδύσεων που θα μπορούσε να κυνηγήσει η χώρα: ένα από τα τέσσερα εργοστάσια που σχεδιάζει κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, δεύτερο υπόστεγο στην ΕΑΒ ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός αναβάθμισης των F-16 και σταθμό συναρμολόγησης και επισκευής ελικοπτέρων Erickson.
Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το βάρος στα ιδιωτικά κεφάλαια. «Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αυτές οι οποίες θα τραβήξουν το κάρο της ανάπτυξης την επόμενη τετραετία», είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας ότι, παρά τον υπερδιπλασιασμό των επενδύσεων την τελευταία επταετία, το κενό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι προτάσεις που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Σπύρος Θεοδωρόπουλος επιχειρούν να απαντήσουν στο πώς μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος για επενδύσεις 65 δισ. ευρώ το 2030, από περίπου 46 δισ. ευρώ σήμερα. Το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο κρίσιμο καθώς πλησιάζει το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ο ίδιος έδωσε και μια γεύση από το είδος των επενδύσεων που θα μπορούσε να κυνηγήσει η χώρα: ένα από τα τέσσερα εργοστάσια που σχεδιάζει κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη, δεύτερο υπόστεγο στην ΕΑΒ ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός αναβάθμισης των F-16 και σταθμό συναρμολόγησης και επισκευής ελικοπτέρων Erickson.
Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το βάρος στα ιδιωτικά κεφάλαια. «Οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι αυτές οι οποίες θα τραβήξουν το κάρο της ανάπτυξης την επόμενη τετραετία», είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας ότι, παρά τον υπερδιπλασιασμό των επενδύσεων την τελευταία επταετία, το κενό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παραμένει.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα