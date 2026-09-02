Το ταξίδι της Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Σεν Τροπέ: Γλυκιά ζωή, γράφει
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Αλεσάντρα Αμπρόσιο Σεν Τροπέ

Το ταξίδι της Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Σεν Τροπέ: Γλυκιά ζωή, γράφει

Το μοντέλο ταξίδεψε στη Γαλλία με τον αρραβωνιαστικό της και τον γιο της

Το ταξίδι της Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Σεν Τροπέ: Γλυκιά ζωή, γράφει
Δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Σεν Τροπέ αποχαιρέτησε το καλοκαίρι η Αλεσάντρα Αμπρόσιο. Το διάσημο μοντέλο από τη Βραζιλία, που πριν από μερικές εβδομάδες αποκάλυψε ότι αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό της και σχεδιαστή κοσμημάτων, Μπακ Πάλμερ, ταξίδεψε στη Γαλλία μαζί με τον αγαπημένο της και τον γιο της, Νόα. 

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στους θαυμαστές της εικόνες από την απόδρασή της. Η Αμπρόσιο πόζαρε με ολόσωμο μαγιό και φωτογραφήθηκε δίπλα-δίπλα με τον γιο της.  «Γλυκιά ζωή στο Σεν Τροπέ», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε φωτογραφίες


Το ταξίδι της Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Σεν Τροπέ: Γλυκιά ζωή, γράφει
Το ταξίδι της Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Σεν Τροπέ: Γλυκιά ζωή, γράφει
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Το ταξίδι της Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Σεν Τροπέ: Γλυκιά ζωή, γράφει
Το ταξίδι της Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Σεν Τροπέ: Γλυκιά ζωή, γράφει

Το ταξίδι της Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Σεν Τροπέ: Γλυκιά ζωή, γράφει
Το ταξίδι της Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Σεν Τροπέ: Γλυκιά ζωή, γράφει

Το ταξίδι της Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο Σεν Τροπέ: Γλυκιά ζωή, γράφει

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