Τουρισμός: Στα 53 εκατ. οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο, οι 4 στις 5 από ξένους
Τουρισμός: Στα 53 εκατ. οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο, οι 4 στις 5 από ξένους
Οι επιδόσεις των μεγάλων τουριστικών αγορών της Μεσογείου και η θέση της Ελλάδας
Τα 53 εκατομμύρια άγγιξαν οι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα στη χώρα μας το πρώτο μισό του 2026, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Συνολικά στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1,321 δισ. διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 1,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με την Ισπανία να αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» στη Μεσόγειο με ένα σύνολο 222,8 εκατ. διανυκτερεύσεων και αύξηση αντίστοιχη του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Εurostat, για τη χώρα μας από το σύνολο των 52,9 εκατ. διανυκτερεύσεων, η μεγάλη πλειονότητα, 43,4 εκατ. αντιστοιχούν στους ξένους επισκέπτες και οι υπόλοιπες, κάτω από 9,5 εκατ. στους Ελληνες ταξιδιώτες, οι οποίοι μάλιστα ειδικά το μήνα Ιούνιο (σ.σ. όπως και το Μάρτιο) ταξίδεψαν λιγότερο στη χώρα τους με τις διανυκτερεύσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 0,9%.
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Συνολικά στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 1,321 δισ. διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 1,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με την Ισπανία να αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» στη Μεσόγειο με ένα σύνολο 222,8 εκατ. διανυκτερεύσεων και αύξηση αντίστοιχη του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Εurostat, για τη χώρα μας από το σύνολο των 52,9 εκατ. διανυκτερεύσεων, η μεγάλη πλειονότητα, 43,4 εκατ. αντιστοιχούν στους ξένους επισκέπτες και οι υπόλοιπες, κάτω από 9,5 εκατ. στους Ελληνες ταξιδιώτες, οι οποίοι μάλιστα ειδικά το μήνα Ιούνιο (σ.σ. όπως και το Μάρτιο) ταξίδεψαν λιγότερο στη χώρα τους με τις διανυκτερεύσεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 0,9%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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