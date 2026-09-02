Χατζηδάκης για πρωτοβουλία μείωσης τιμών: Δεν θα αφήσουμε κάθε λαϊκιστή να μειώνει κάθε προσπάθεια

«Θαυματοποιοί δεν είμαστε, αλλά όσο κακό είναι το να παριστάνει κανείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλο τόσο κακό είναι και η μικροψυχία και η ισοπέδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας» τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης