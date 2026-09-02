ΟΔΔΗΧ: Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας από το Ελληνικό Δημόσιο

Tο Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα και σε ιδιώτες να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής