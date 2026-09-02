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Η Ιαπωνία ρίχνει στα 30 χλμ./ώρα το όριο ταχύτητας στους στενούς δρόμους των πόλεων
Η Ιαπωνία ρίχνει στα 30 χλμ./ώρα το όριο ταχύτητας στους στενούς δρόμους των πόλεων
Το νέο μέτρο αφορά περίπου 870.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου - Στόχος η προστασία πεζών, παιδιών και ηλικιωμένων
Σημαντική μείωση του ορίου ταχύτητας στους στενούς δρόμους σε αστικές και οικιστικές περιοχές εφαρμόζει η Ιαπωνία, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία με θύματα πεζούς.
Από εχθές, Τρίτη, το ανώτατο όριο ταχύτητας στους δρόμους οικιστικών ζωνών που δεν διαθέτουν διαχωριστική γραμμή στο κέντρο ή ειδική σήμανση περιορισμού ταχύτητας μειώθηκε από τα 60 στα 30 χιλιόμετρα την ώρα.
Το μέτρο έχει ιδιαίτερα μεγάλη έκταση, καθώς αφορά περίπου 870.000 χιλιόμετρα δρόμων πλάτους μικρότερου των 5,5 μέτρων, χωρίς κεντρική διαχωριστική γραμμή ή νησίδα. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 70% του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας.
Σύμφωνα με τον Guardian, οι στενοί δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια αποτελούν συνηθισμένη εικόνα στις πυκνοκατοικημένες ιαπωνικές πόλεις, όπου αυτοκίνητα, ποδήλατα και πεζοί καλούνται πολλές φορές να κινούνται στον ίδιο περιορισμένο χώρο.
Οι ιαπωνικές αρχές προσδοκούν ότι η δραστική μείωση του ορίου ταχύτητας θα περιορίσει τα σοβαρά τροχαία. Αν και ο συνολικός αριθμός των νεκρών σε τροχαία δυστυχήματα ακολουθεί πτωτική πορεία και πέρυσι περιορίστηκε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 2.457 ανθρώπων, η εικόνα είναι διαφορετική για τα ατυχήματα που αφορούν παιδιά και ηλικιωμένους σε δρόμους σε οικιστικές ζώνες.
Από το 2021, περίπου 300 άνθρωποι αυτών των ηλικιακών ομάδων χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά κάθε χρόνο σε τέτοια τροχαία, ενώ το 2025 ο αριθμός αυξήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια.
Τα στοιχεία της Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας δείχνουν πόσο καθοριστική είναι η ταχύτητα ενός οχήματος για τις πιθανότητες επιβίωσης ενός πεζού.
Σε συγκρούσεις με οχήματα που κινούνται με ταχύτητα έως 30 χλμ./ώρα, το ποσοστό θνησιμότητας των πεζών παραμένει κάτω από το 1%. Όταν όμως η ταχύτητα αυξάνεται στα 30-40 χλμ./ώρα, το ποσοστό ανεβαίνει στο 2,7%, ενώ στα 50-60 χλμ./ώρα εκτοξεύεται στο 17,4%.
Οι αρχές διαθέτουν ήδη θετικά στοιχεία από την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων. Το 2011 είχαν δημιουργηθεί οι λεγόμενες ζώνες «Zone 30» σε συγκεκριμένες κατοικημένες περιοχές και γύρω από σχολικές διαδρομές. Η εφαρμογή του ορίου των 30 χλμ./ώρα στις περιοχές αυτές συνδέθηκε με μείωση κατά περίπου 30% των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών.
«Ζητάμε από τους οδηγούς να αντιληφθούν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους που μοιράζονται οχήματα, πεζοί και ποδηλάτες», δήλωσε ο επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας, Γιοσινόμπου Κουσουνόκι.
Από εχθές, Τρίτη, το ανώτατο όριο ταχύτητας στους δρόμους οικιστικών ζωνών που δεν διαθέτουν διαχωριστική γραμμή στο κέντρο ή ειδική σήμανση περιορισμού ταχύτητας μειώθηκε από τα 60 στα 30 χιλιόμετρα την ώρα.
Το μέτρο έχει ιδιαίτερα μεγάλη έκταση, καθώς αφορά περίπου 870.000 χιλιόμετρα δρόμων πλάτους μικρότερου των 5,5 μέτρων, χωρίς κεντρική διαχωριστική γραμμή ή νησίδα. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 70% του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της χώρας.
Σύμφωνα με τον Guardian, οι στενοί δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια αποτελούν συνηθισμένη εικόνα στις πυκνοκατοικημένες ιαπωνικές πόλεις, όπου αυτοκίνητα, ποδήλατα και πεζοί καλούνται πολλές φορές να κινούνται στον ίδιο περιορισμένο χώρο.
Στο επίκεντρο παιδιά και ηλικιωμένοι
Οι ιαπωνικές αρχές προσδοκούν ότι η δραστική μείωση του ορίου ταχύτητας θα περιορίσει τα σοβαρά τροχαία. Αν και ο συνολικός αριθμός των νεκρών σε τροχαία δυστυχήματα ακολουθεί πτωτική πορεία και πέρυσι περιορίστηκε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο των 2.457 ανθρώπων, η εικόνα είναι διαφορετική για τα ατυχήματα που αφορούν παιδιά και ηλικιωμένους σε δρόμους σε οικιστικές ζώνες.
Από το 2021, περίπου 300 άνθρωποι αυτών των ηλικιακών ομάδων χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται σοβαρά κάθε χρόνο σε τέτοια τροχαία, ενώ το 2025 ο αριθμός αυξήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια.
Η ταχύτητα που κάνει τη διαφορά
Τα στοιχεία της Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας δείχνουν πόσο καθοριστική είναι η ταχύτητα ενός οχήματος για τις πιθανότητες επιβίωσης ενός πεζού.
Σε συγκρούσεις με οχήματα που κινούνται με ταχύτητα έως 30 χλμ./ώρα, το ποσοστό θνησιμότητας των πεζών παραμένει κάτω από το 1%. Όταν όμως η ταχύτητα αυξάνεται στα 30-40 χλμ./ώρα, το ποσοστό ανεβαίνει στο 2,7%, ενώ στα 50-60 χλμ./ώρα εκτοξεύεται στο 17,4%.
Οι αρχές διαθέτουν ήδη θετικά στοιχεία από την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων. Το 2011 είχαν δημιουργηθεί οι λεγόμενες ζώνες «Zone 30» σε συγκεκριμένες κατοικημένες περιοχές και γύρω από σχολικές διαδρομές. Η εφαρμογή του ορίου των 30 χλμ./ώρα στις περιοχές αυτές συνδέθηκε με μείωση κατά περίπου 30% των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών.
«Ζητάμε από τους οδηγούς να αντιληφθούν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους που μοιράζονται οχήματα, πεζοί και ποδηλάτες», δήλωσε ο επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας, Γιοσινόμπου Κουσουνόκι.
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