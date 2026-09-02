Ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από το «τιμόνι» της Apple, αλλά παραμένει στην εταιρεία με πακέτο αποδοχών $47 εκατ.

Ο νέος CEO Τζον Τέρνους θα κάνει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στην παρουσίαση των νέων iPhone την επόμενη εβδομάδα - Ο Κουκ θα συνεχίσει ως εκτελεστικός πρόεδρος με ετήσιο μισθό 2 εκατ. δολάρια και άλλα 45 εκατ. σε μετοχές

Τζον Τέρνους, διαμόρφωσε η Apple για τον Τιμ Κουκ, επιβεβαιώνοντας ότι ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος αναμένεται να διατηρήσει σημαντικό και ενεργό ρόλο στην εταιρεία από τη νέα του θέση ως εκτελεστικός πρόεδρος.



Το πακέτο αποδοχών του Κουκ για τη νέα του θέση περιλαμβάνει 47 εκατ. δολάρια σε μισθό και μετοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Apple, καθώς την Τρίτη ανέλαβε επίσημα τα νέα του καθήκοντα.



Apple αύξησε τον βασικό μισθό του Τζον Τέρνους στα 3 εκατ. δολάρια, ενώ του προσέφερε δικαίωμα για ετήσια απονομή μετοχών αξίας - στόχου 55 εκατ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027, εφόσον επιτευχθούν τα προβλεπόμενα κριτήρια απόδοσης.



Ο ετήσιος μισθός του Κουκ καθορίστηκε στα 2 εκατ. δολάρια, ενώ προβλέπονται μετοχές αξίας 45 εκατ. δολαρίων. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 20% σε σχέση με τον μισθό και το πακέτο μετοχών που έλαβε το 2025, αν και η ανακοίνωση της Τρίτης δεν περιλαμβάνει μπόνους και άλλες παροχές, οι οποίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν αργότερα.



Η δεύτερη αλλαγή CEO στην Apple αυτόν τον αιώνα Η







Παράλληλα, βοήθησε τον τεχνολογικό κολοσσό, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 4,75 τρισ. δολάρια, να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη ισορροπία: από τη μία πλευρά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες και από την άλλη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή στην Κίνα.



Η θέση του «εκτελεστικού προέδρου» δημιουργήθηκε ειδικά για τον Κουκ. Ο επί σειρά ετών μη εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Άρθουρ Λέβινσον, ανέλαβε την Τρίτη καθήκοντα επικεφαλής ανεξάρτητου διευθυντή.



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Η Apple είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι ο Κουκ θα «βοηθήσει σε ορισμένες πτυχές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο».



Αναλυτές της Wall Street ερμήνευσαν την ανακοίνωση ως ένδειξη ότι ο Κουκ θα συνεχίσει να έχει περισσότερο εκτελεστικό ρόλο παρά να λειτουργεί ως ένας πρόεδρος που βρίσκεται σε απόσταση από την καθημερινή διοίκηση. Το ύψος του πακέτου αποδοχών του αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Apple στη νέα του θέση.



Ο Τέρνους αναλαμβάνει με το βλέμμα στο νέο iPhone Ο Τζον Τέρνους, ο οποίος εργάζεται στην Apple εδώ και 25 χρόνια και έχει διατελέσει μηχανικός στον τομέα του hardware, πραγματοποίησε την πρώτη του ημέρα ως διευθύνων σύμβουλος την Τρίτη.



Ένα πακέτο αποδοχών που πλησιάζει εκείνο του διαδόχου του,, διαμόρφωσε ηγια τον, επιβεβαιώνοντας ότι ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος αναμένεται να διατηρήσει σημαντικό και ενεργό ρόλο στην εταιρεία από τη νέα του θέση ως εκτελεστικός πρόεδρος.Το πακέτο αποδοχών τουγια τη νέα του θέση περιλαμβάνεισε μισθό και μετοχές, σύμφωνα με ανακοίνωση της, καθώς την Τρίτη ανέλαβε επίσημα τα νέα του καθήκοντα.Την ίδια ώρα, ηαύξησε τον βασικό μισθό τουστα, ενώ του προσέφερε δικαίωμα για ετήσια απονομή μετοχών αξίας - στόχουγια το οικονομικό έτος, εφόσον επιτευχθούν τα προβλεπόμενα κριτήρια απόδοσης.Ο ετήσιος μισθός τουκαθορίστηκε σταενώ προβλέπονται μετοχές αξίαςΑυτό αντιστοιχεί σε μείωση περίπουσε σχέση με τον μισθό και το πακέτο μετοχών που έλαβε το 2025, αν και η ανακοίνωση της Τρίτης δεν περιλαμβάνει μπόνους και άλλες παροχές, οι οποίες αναμένεται να δημοσιοποιηθούν αργότερα. παράδοση της ηγεσίας από τον Κουκ στον Τέρνους την Τρίτη αποτελεί μόλις τη δεύτερη αλλαγή διευθύνοντος συμβούλου στην Apple κατά τον 21ο αιώνα.Κατά τη διάρκεια της 15ετούς θητείας του, ο Κουκ δημιούργησε στενές σχέσεις τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με το Πεκίνο και εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες παγκοσμίως.Παράλληλα, βοήθησε τον τεχνολογικό κολοσσό, με χρηματιστηριακή αξία περίπου, να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη ισορροπία: από τη μία πλευρά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες και από την άλλη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή στην Κίνα.Η θέση του «εκτελεστικού προέδρου» δημιουργήθηκε ειδικά για τον Κουκ. Ο επί σειρά ετών μη εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου,, ανέλαβε την Τρίτη καθήκοντα επικεφαλής ανεξάρτητου διευθυντή.Οι αποδοχές του Λέβινσον για το οικονομικό έτος 2025 ανήλθαν μόλις σε 557.231 δολάρια.Η Apple είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι ο Κουκ θα «βοηθήσει σε ορισμένες πτυχές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο».Αναλυτές τηςερμήνευσαν την ανακοίνωση ως ένδειξη ότι ο Κουκ θα συνεχίσει να έχει περισσότερο εκτελεστικό ρόλο παρά να λειτουργεί ως ένας πρόεδρος που βρίσκεται σε απόσταση από την καθημερινή διοίκηση. Το ύψος του πακέτου αποδοχών του αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Apple στη νέα του θέση.ο οποίος εργάζεται στην Apple εδώ και 25 χρόνια και έχει διατελέσει μηχανικός στον τομέα του hardware, πραγματοποίησε την πρώτη του ημέρα ως διευθύνων σύμβουλος την Τρίτη.

Σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους ευχαρίστησε τον Κουκ και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι θα παραμείνει στην εταιρεία ως εκτελεστικός πρόεδρος.



«Είναι τιμή μου που αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο σε αυτή που πραγματικά είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο και είμαι ενθουσιασμένος για όλα όσα έχουμε μπροστά μας», ανέφερε ο Τέρνους.



Η πρώτη μεγάλη δημόσια εμφάνισή του ως CEO θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη, στην ετήσια εκδήλωση της Apple για την παρουσίαση των νέων iPhone, στο Κουπερτίνο. Η εταιρεία αναμένεται, μεταξύ άλλων, να παρουσιάσει ένα νέο αναδιπλούμενο smartphone.



Στο μήνυμά του προς το προσωπικό, ο Τέρνους προανήγγειλε μια «τεράστια» και «φανταστική» παρουσίαση την επόμενη εβδομάδα, δηλώνοντας παράλληλα ενθουσιασμένος τόσο για τα «απίστευτα προϊόντα» που βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη όσο και για εκείνα που «δεν έχουμε καν φανταστεί ακόμη».



Από τα υψηλότερα πακέτα για executive chair Το πακέτο αποδοχών του Κουκ βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο μεταξύ των αμοιβών που έχουν λάβει εκτελεστικοί πρόεδροι μεγάλων αμερικανικών εταιρειών.



Ο Τζέιμς Γκόρμαν της Morgan Stanley έλαβε 27 εκατ. δολάρια το 2024, όταν παρέδωσε τη θέση του στον διάδοχό του, Τεντ Πικ, ο οποίος έλαβε 34 εκατ. δολάρια.



Αντίστοιχα, ο διευθύνων σύμβουλος της Mastercard, Ατζάι Μπάνγκα, είδε τις αποδοχές του να μειώνονται κατά περίπου 37%, στα 17 εκατ. δολάρια, όταν αποχώρησε από τη θέση του στα τέλη του 2020.



Η μετοχή της Apple έκλεισε την Τρίτη με άνοδο περίπου 2,5%.