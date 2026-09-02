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Αναπληρωτές 2026 - 2027: Σχεδόν 30.000 προσλήψεις από την πρώτη φάση, πότε αναλαμβάνουν και τι ακολουθεί
Αναπληρωτές 2026 - 2027: Σχεδόν 30.000 προσλήψεις από την πρώτη φάση, πότε αναλαμβάνουν και τι ακολουθεί
23.020 εκπαιδευτικοί, 6.786 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και 142 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία – Έως 6.000 ακόμη αναπληρωτές μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
Με σχεδόν 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών ξεκινά ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων για το διδακτικό έτος 2026-2027, επιχειρώντας να καλύψει εγκαίρως ένα μεγάλο μέρος των λειτουργικών αναγκών των δημόσιων σχολείων.
Οι αριθμοί είναι ιδιαίτερα μεγάλοι ενώ σημειώνεται, ότι οι προσλήψεις δεν αφορούν μόνο εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής. Στο συνολικό μέγεθος περιλαμβάνονται 23.020 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6.786 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) και 142 εκπαιδευτικοί για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Συνολικά, πρόκειται για 29.948 προσλήψεις.
Το Υπουργείο, μάλιστα, έχει ήδη προαναγγείλει ότι η διαδικασία δεν σταματά στην Α ́ φάση. Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να προσληφθούν περίπου 6.000 επιπλέον αναπληρωτές, ενώ ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών που θα υπηρετήσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εκτιμάται περίπου στις 45.000.
Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κομμάτι της Α’ φάσης προσλήψεων.
Συγκεκριμένα:
- 11.502 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
- 4.121 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση
Συνολικά, στην Πρωτοβάθμια κατευθύνονται 15.623 εκπαιδευτικοί.
Η αναλογία είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική: οι προσλήψεις Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια είναι σχεδόν τριπλάσιες από εκείνες της Γενικής Εκπαίδευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν τρεις φορές περισσότερες οργανικές ανάγκες στην Ειδική Αγωγή. Αποτυπώνει κυρίως τη διαφορετική φύση των αναγκών: παράλληλη στήριξη, Τμήματα Ένταξης, ΣΜΕΑΕ και άλλες δομές δημιουργούν μεγάλο αριθμό λειτουργικών αναγκών που πρέπει να καλύπτονται κάθε σχολικό έτος.
Η φετινή διαδικασία βασίστηκε στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026. Στην πρόσκληση του Υπουργείου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι:
ΠΕ01 – Θεολόγοι ΠΕ02 – Φιλόλογοι ΠΕ03 – Μαθηματικοί ΠΕ04 – Φυσικές Επιστήμες ΠΕ05 – Γαλλικής ΠΕ06 – Αγγλικής ΠΕ07 – Γερμανικής ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής ΠΕ33 – Επιστημών Γης ΠΕ34 – Ιταλικής ΠΕ40 – Ισπανικής ΠΕ41 – Δραματικής Τέχνης ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί ΠΕ70 – Δάσκαλοι ΠΕ73 – Εκπαιδευτικοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ79 – Μουσικής ΠΕ80 – Οικονομίας ΠΕ81 – Πολιτικών Μηχανικών/Αρχιτεκτόνων ΠΕ82 – Μηχανολόγων ΠΕ83 – Ηλεκτρολόγων ΠΕ84 – Ηλεκτρονικών ΠΕ85 – Χημικών Μηχανικών ΠΕ86 – Πληροφορικής ΠΕ87 – Υγείας ΠΕ88 – Γεωπονίας ΠΕ89 – Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΕ90 – Ναυτικών Μαθημάτων ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής.
Η επίσημη πρόσκληση περιλαμβάνει τους παραπάνω κλάδους και ειδικότητες, ενώ για την ΠΕ79 προβλέπεται επιπλέον εξειδίκευση ανά μουσική ειδίκευση.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:
Οι αριθμοί είναι ιδιαίτερα μεγάλοι ενώ σημειώνεται, ότι οι προσλήψεις δεν αφορούν μόνο εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής. Στο συνολικό μέγεθος περιλαμβάνονται 23.020 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6.786 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) και 142 εκπαιδευτικοί για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία. Συνολικά, πρόκειται για 29.948 προσλήψεις.
Το Υπουργείο, μάλιστα, έχει ήδη προαναγγείλει ότι η διαδικασία δεν σταματά στην Α ́ φάση. Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, έως το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να προσληφθούν περίπου 6.000 επιπλέον αναπληρωτές, ενώ ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών που θα υπηρετήσουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εκτιμάται περίπου στις 45.000.
Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κομμάτι της Α’ φάσης προσλήψεων.
Πού κατευθύνονται οι 23.020 εκπαιδευτικοί
Συγκεκριμένα:
- 11.502 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
- 4.121 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση
Συνολικά, στην Πρωτοβάθμια κατευθύνονται 15.623 εκπαιδευτικοί.
Η αναλογία είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική: οι προσλήψεις Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια είναι σχεδόν τριπλάσιες από εκείνες της Γενικής Εκπαίδευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν τρεις φορές περισσότερες οργανικές ανάγκες στην Ειδική Αγωγή. Αποτυπώνει κυρίως τη διαφορετική φύση των αναγκών: παράλληλη στήριξη, Τμήματα Ένταξης, ΣΜΕΑΕ και άλλες δομές δημιουργούν μεγάλο αριθμό λειτουργικών αναγκών που πρέπει να καλύπτονται κάθε σχολικό έτος.
Η φετινή διαδικασία βασίστηκε στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026. Στην πρόσκληση του Υπουργείου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι:
Ποιοι κλάδοι περιλαμβάνονται στη Γενική Εκπαίδευση
ΠΕ01 – Θεολόγοι ΠΕ02 – Φιλόλογοι ΠΕ03 – Μαθηματικοί ΠΕ04 – Φυσικές Επιστήμες ΠΕ05 – Γαλλικής ΠΕ06 – Αγγλικής ΠΕ07 – Γερμανικής ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής ΠΕ33 – Επιστημών Γης ΠΕ34 – Ιταλικής ΠΕ40 – Ισπανικής ΠΕ41 – Δραματικής Τέχνης ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί ΠΕ70 – Δάσκαλοι ΠΕ73 – Εκπαιδευτικοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ79 – Μουσικής ΠΕ80 – Οικονομίας ΠΕ81 – Πολιτικών Μηχανικών/Αρχιτεκτόνων ΠΕ82 – Μηχανολόγων ΠΕ83 – Ηλεκτρολόγων ΠΕ84 – Ηλεκτρονικών ΠΕ85 – Χημικών Μηχανικών ΠΕ86 – Πληροφορικής ΠΕ87 – Υγείας ΠΕ88 – Γεωπονίας ΠΕ89 – Εφαρμοσμένων Τεχνών ΠΕ90 – Ναυτικών Μαθημάτων ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής.
Η επίσημη πρόσκληση περιλαμβάνει τους παραπάνω κλάδους και ειδικότητες, ενώ για την ΠΕ79 προβλέπεται επιπλέον εξειδίκευση ανά μουσική ειδίκευση.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται:
- 3.048 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
- 4.109 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση
- 200 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 στα Μουσικά Σχολεία, για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Έτσι, στη Δευτεροβάθμια κατευθύνονται συνολικά 7.357 εκπαιδευτικοί.
Επιπλέον, 40 προσωρινοί αναπληρωτές διατίθενται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Οι 40 αυτοί περιλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό των 23.020.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η Ειδική Αγωγή. Από τους 23.020 εκπαιδευτικούς, 14.550 αφορούν την ΕΑΕ, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης μεγάλης φάσης. Η εικόνα αυτή δεν είναι τυχαία.
Οι ανάγκες της Ειδικής Αγωγής, και ιδιαίτερα της παράλληλης στήριξης, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα διευρύνεται η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ένταξης και άλλων υποστηρικτικών δομών. Το γεγονός ότι η Ειδική Αγωγή βρίσκεται τόσο ψηλά στην κατανομή της Α ́ φάσης αποτελεί συνεπώς μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της φετινής διαδικασίας.
Παράλληλα με τους εκπαιδευτικούς, το Υπουργείο ανακοίνωσε 6.786 προσλήψεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ με πλήρες ωράριο.
Η κατανομή είναι η ακόλουθη:
Από τις θέσεις αυτές ξεχωρίζει η παράλληλη στήριξη, όπου κατευθύνονται 4.080 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ. Ωστόσο, υπάρχει και ένα στοιχείο που δείχνει ότι η στελέχωση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη χρηματοδότηση και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων: το Υπουργείο επισημαίνει ότι δεν βρέθηκαν 108 υποψήφιοι για ισάριθμες θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ.
Αντίστοιχο πρόβλημα καταγράφηκε και στους εκπαιδευτικούς. Το Υπουργείο αναφέρει ότι 35 προγραμματισμένες θέσεις δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν λόγω έλλειψης υποψηφίων. Από αυτές, οι 34 αφορούσαν προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή με πιστοποιημένη επάρκεια στη γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, δεν αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και καταγεγραμμένα κενά. Σε ορισμένες εξειδικευμένες κατηγορίες το πρόβλημα είναι η έλλειψη επαρκούς αριθμού υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα.
Ξεχωριστή ανακοίνωση αφορά στους 142 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Επομένως, ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων που ανακοινώθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε: 23.020 εκπαιδευτικούς, 6.786 ΕΕΠ-ΕΒΠ, 142 εκπαιδευτικούς στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, δηλαδή 29.948 προσλήψεις.
Για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλήφθηκαν στην Α ́ φάση, η κρίσιμη ημερομηνία είναι η Δευτέρα 7 και η Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν μέσα σε αυτό το διήμερο να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με τη διαδικασία που αντιστοιχεί στην κατηγορία πρόσληψής τους.
Η διαδικασία είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό ψηφιακή. Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης δηλώνουν, μέσω ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες. Στη συνέχεια ενημερώνονται με SMS για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να παρουσιαστούν. Όσοι δεν δηλώσουν προτίμηση για τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες, τοποθετούνται αυτόματα στις εναπομείνασες θέσεις από το σύστημα.
Η ανάληψη υπηρεσίας δεν ολοκληρώνεται απλώς με την παρουσία στο σχολείο. Μετά την ψηφιακή σήμανση της ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool, ο αναπληρωτής πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και να συνάψει την ψηφιακή σύμβαση με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.
Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων ωρών, ώστε να διασφαλιστεί η ανάληψη υπηρεσίας τη συγκεκριμένη ημέρα. Οι αναπληρωτές θα πρέπει επίσης να έχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μεταξύ άλλων προβλέπονται στοιχεία ταυτοποίησης, δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων και οι απαιτούμενες ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου.
Συστήνεται, οι εκπαιδευτικοί να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή και να παρακολουθούν τόσο τον ΟΠΣΥΔ όσο και τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Α ́ φάση δεν είναι η μοναδική φάση προσλήψεων. Όπως έχει δηλώσει η υπουργός Παιδείας, θα ακολουθήσουν νέες προσλήψεις ανάλογα με τα κενά που θα προκύψουν μετά τις αναλήψεις υπηρεσίας. Ο σχεδιασμός προβλέπει περίπου 6.000 επιπλέον αναπληρωτές μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
Υπογραμμίζεται, ότι μετά την ανάληψη υπηρεσίας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα έχουν σαφέστερη εικόνα για ποιοι εκπαιδευτικοί τελικά ανέλαβαν, ποιοι δεν ανέλαβαν, ποια κενά εξακολουθούν να υπάρχουν, ποιες άδειες ή απουσίες δημιουργήθηκαν, ποιες ανάγκες προέκυψαν από τις πραγματικές εγγραφές μαθητών και πού χρειάζεται πρόσθετη στελέχωση. Αυτό, πρακτικά σημαίνει ότι ένα μέρος των κενών, που σήμερα δεν καλύπτεται θα αποτελέσει αντικείμενο επόμενων φάσεων.
Για τους εκπαιδευτικούς που δεν προσλήφθηκαν στην Α ́ φάση, το βασικό είναι να μην θεωρήσουν ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Οι πίνακες κατάταξης και οι δηλώσεις περιοχών αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία γίνονται οι προσλήψεις. Η πρόσκληση του Αυγούστου αφορούσε υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους σχετικούς τελικούς αξιολογικούς πίνακες και είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης περιοχών μέσω ΟΠΣΥΔ.
Επομένως, όσοι περιμένουν επόμενη φάση πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά: ΟΠΣΥΔ, Υπουργείο Παιδείας, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης στις ανακοινώσεις για ειδικές προκηρύξεις, καθώς όταν παραμένουν κενά που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους διαθέσιμους υποψηφίους των πινάκων, το Υπουργείο μπορεί να προχωρήσει σε ειδικότερες διαδικασίες.
Αυξημένη πιθανότητα νέων προσλήψεων συνδέεται με τους ακόλουθους παράγοντες:
1. Κενά που δεν καλύφθηκαν στην Α ́ φάση, δηλαδή όσα κενά παραμείνουν μετά τις αναλήψεις υπηρεσίας μπορούν να οδηγήσουν σε νέα φάση.
2. Μη αναλήψεις υπηρεσίας. Κάθε θέση που αδειάζει επειδή ένας προσληφθείς δεν αναλαμβάνει μπορεί να δημιουργήσει νέα ανάγκη.
3. Άδειες και απουσίες. Η σχολική χρονιά δημιουργεί συνεχώς νέες λειτουργικές ανάγκες.
4. Παράλληλη στήριξη. Οι ανάγκες στην παράλληλη στήριξη μπορούν να μεταβάλλονται και μετά την έναρξη των μαθημάτων.
5. Δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές. Σε ορισμένες περιοχές η δυσκολία στελέχωσης μπορεί να οδηγήσει σε επαναληπτικές ή ειδικότερες διαδικασίες.
6. Εξειδικευμένες ειδικότητες. Η φετινή ανακοίνωση απέδειξε ότι σε ορισμένες ειδικότητες το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη θέσεων αλλά η έλλειψη κατάλληλων υποψηφίων.
Η θέση στον πίνακα είναι σημαντική, αλλά δεν είναι από μόνη της πρόβλεψη πρόσληψης. Ένας υποψήφιος στη θέση 1.000 δεν σημαίνει ότι θα προσληφθεί πριν από έναν υποψήφιο στη θέση 2.000 σε κάθε περίπτωση. Οι διαθέσιμες θέσεις μπορεί να αφορούν διαφορετικές περιοχές ή διαφορετικές ανάγκες. Γι’ αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να βλέπουν τα αποτελέσματα όχι μόνο ως έναν αριθμό κατάταξης αλλά ως συνδυασμό της σειράς κατάταξης, των δηλωμένων περιοχών και των διαθέσιμων θέσεων.
Η φετινή εικόνα των αναπληρωτών πρέπει να εξεταστεί και σε συνδυασμό με τους μόνιμους διορισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο, μέσα στον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί, με αποτέλεσμα από το 2019 μέχρι σήμερα να έχουν διοριστεί περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία, οι μόνιμοι διορισμοί της περιόδου υπερβαίνουν τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.
Παρά ταύτα, η ανάγκη για δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές παραμένει, γεγονός που δείχνει το σύνθετο πρόβλημα στελέχωσης της εκπαίδευσης: οι ανάγκες δεν προκύπτουν μόνο από τις μόνιμες οργανικές θέσεις, αλλά και από τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες, τις άδειες, τις παράλληλες στηρίξεις, την Ειδική Αγωγή, τις μεταβολές στον μαθητικό πληθυσμό και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας.
Την ίδια ώρα, το Υπουργείο επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προβλέπει τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε το EduPlan, ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού που συνδυάζει στοιχεία από δημοτολόγια, σχολικές μονάδες και δημογραφικές τάσεις, με στόχο να προβλέπονται νωρίτερα οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, σχολεία και υποδομές.
Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο λόγω της δημογραφικής συρρίκνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κ.Ζαχαράκη, την περίοδο 2016-2026 καταγράφονται περίπου 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α ́ Δημοτικού. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας αλλάζει. Σε ορισμένες περιοχές μειώνεται ο αριθμός των μαθητών και άρα σταδιακά και οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, ενώ σε άλλες περιοχές – ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα, τουριστικές περιοχές ή περιοχές με αυξημένη μετακίνηση πληθυσμού – μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικές πιέσεις.
Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι οι συγχωνεύσεις, οι υποβιβασμοί ή οι αναστολές λειτουργίας σχολείων αποτελούν έσχατο μέτρο και ότι ακόμη και σχολεία με έναν ή δύο μαθητές διατηρούνται όταν δεν υπάρχει κοντινή εναλλακτική λύση.
Η μαζική πρόσληψη αναπληρωτών αναδεικνύει ξανά ένα πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σχεδόν εξίσου κρίσιμο με την ίδια την πρόσληψη: πού θα μείνει ο εκπαιδευτικός; Για έναν αναπληρωτή που τοποθετείται σε νησί ή τουριστική περιοχή, η εύρεση κατοικίας μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη και το κόστος ενοικίου να απορροφά σημαντικό μέρος του μισθού.
Η υπουργός αναφέρθηκε στη δυνατότητα επιστροφής δύο ενοικίων για δικαιούχους εκπαιδευτικούς και σε πρωτοβουλίες αξιοποίησης δημοτικών και δημόσιων ακινήτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, έχουν ήδη εγκριθεί σχετικά έργα σε 12 δήμους, με στόχο την αξιοποίηση παλαιών μαθητικών εστιών, δημοτικών κτιρίων και άλλων ακινήτων για τη στέγαση εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων σε κρίσιμες υπηρεσίες.
- 4.109 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση
- 200 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 στα Μουσικά Σχολεία, για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.
Έτσι, στη Δευτεροβάθμια κατευθύνονται συνολικά 7.357 εκπαιδευτικοί.
Επιπλέον, 40 προσωρινοί αναπληρωτές διατίθενται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Οι 40 αυτοί περιλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό των 23.020.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η Ειδική Αγωγή. Από τους 23.020 εκπαιδευτικούς, 14.550 αφορούν την ΕΑΕ, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης μεγάλης φάσης. Η εικόνα αυτή δεν είναι τυχαία.
Η Ειδική Αγωγή στο επίκεντρο
Οι ανάγκες της Ειδικής Αγωγής, και ιδιαίτερα της παράλληλης στήριξης, έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα διευρύνεται η στελέχωση των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ένταξης και άλλων υποστηρικτικών δομών. Το γεγονός ότι η Ειδική Αγωγή βρίσκεται τόσο ψηλά στην κατανομή της Α ́ φάσης αποτελεί συνεπώς μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της φετινής διαδικασίας.
Παράλληλα με τους εκπαιδευτικούς, το Υπουργείο ανακοίνωσε 6.786 προσλήψεις μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ με πλήρες ωράριο.
Επιπλέον 6.786 για την υποστήριξη των μαθητών
Η κατανομή είναι η ακόλουθη:
Από τις θέσεις αυτές ξεχωρίζει η παράλληλη στήριξη, όπου κατευθύνονται 4.080 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ. Ωστόσο, υπάρχει και ένα στοιχείο που δείχνει ότι η στελέχωση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη χρηματοδότηση και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων: το Υπουργείο επισημαίνει ότι δεν βρέθηκαν 108 υποψήφιοι για ισάριθμες θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ.
Αντίστοιχο πρόβλημα καταγράφηκε και στους εκπαιδευτικούς. Το Υπουργείο αναφέρει ότι 35 προγραμματισμένες θέσεις δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν λόγω έλλειψης υποψηφίων. Από αυτές, οι 34 αφορούσαν προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή με πιστοποιημένη επάρκεια στη γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Ποιες θέσεις δεν καλύφθηκαν
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, δεν αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και καταγεγραμμένα κενά. Σε ορισμένες εξειδικευμένες κατηγορίες το πρόβλημα είναι η έλλειψη επαρκούς αριθμού υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα.
Ξεχωριστή ανακοίνωση αφορά στους 142 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία για το διδακτικό έτος 2026-2027.
Και 142 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
Επομένως, ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων που ανακοινώθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε: 23.020 εκπαιδευτικούς, 6.786 ΕΕΠ-ΕΒΠ, 142 εκπαιδευτικούς στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, δηλαδή 29.948 προσλήψεις.
Για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που προσλήφθηκαν στην Α ́ φάση, η κρίσιμη ημερομηνία είναι η Δευτέρα 7 και η Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν μέσα σε αυτό το διήμερο να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με τη διαδικασία που αντιστοιχεί στην κατηγορία πρόσληψής τους.
Πότε πρέπει να παρουσιαστούν οι αναπληρωτές – Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν
Η διαδικασία είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό ψηφιακή. Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης δηλώνουν, μέσω ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες. Στη συνέχεια ενημερώνονται με SMS για το σχολείο στο οποίο θα πρέπει να παρουσιαστούν. Όσοι δεν δηλώσουν προτίμηση για τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες, τοποθετούνται αυτόματα στις εναπομείνασες θέσεις από το σύστημα.
Η ανάληψη υπηρεσίας δεν ολοκληρώνεται απλώς με την παρουσία στο σχολείο. Μετά την ψηφιακή σήμανση της ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool, ο αναπληρωτής πρέπει να εισέλθει στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και να συνάψει την ψηφιακή σύμβαση με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.
Η ψηφιακή σύμβαση
Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων ωρών, ώστε να διασφαλιστεί η ανάληψη υπηρεσίας τη συγκεκριμένη ημέρα. Οι αναπληρωτές θα πρέπει επίσης να έχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μεταξύ άλλων προβλέπονται στοιχεία ταυτοποίησης, δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων και οι απαιτούμενες ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου.
Συστήνεται, οι εκπαιδευτικοί να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή και να παρακολουθούν τόσο τον ΟΠΣΥΔ όσο και τις ανακοινώσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Α ́ φάση δεν είναι η μοναδική φάση προσλήψεων. Όπως έχει δηλώσει η υπουργός Παιδείας, θα ακολουθήσουν νέες προσλήψεις ανάλογα με τα κενά που θα προκύψουν μετά τις αναλήψεις υπηρεσίας. Ο σχεδιασμός προβλέπει περίπου 6.000 επιπλέον αναπληρωτές μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
Υπογραμμίζεται, ότι μετά την ανάληψη υπηρεσίας, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα έχουν σαφέστερη εικόνα για ποιοι εκπαιδευτικοί τελικά ανέλαβαν, ποιοι δεν ανέλαβαν, ποια κενά εξακολουθούν να υπάρχουν, ποιες άδειες ή απουσίες δημιουργήθηκαν, ποιες ανάγκες προέκυψαν από τις πραγματικές εγγραφές μαθητών και πού χρειάζεται πρόσθετη στελέχωση. Αυτό, πρακτικά σημαίνει ότι ένα μέρος των κενών, που σήμερα δεν καλύπτεται θα αποτελέσει αντικείμενο επόμενων φάσεων.
Για τους εκπαιδευτικούς που δεν προσλήφθηκαν στην Α ́ φάση, το βασικό είναι να μην θεωρήσουν ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Οι πίνακες κατάταξης και οι δηλώσεις περιοχών αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία γίνονται οι προσλήψεις. Η πρόσκληση του Αυγούστου αφορούσε υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους σχετικούς τελικούς αξιολογικούς πίνακες και είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση προτίμησης περιοχών μέσω ΟΠΣΥΔ.
Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι περιμένουν τις επόμενες φάσεις
Επομένως, όσοι περιμένουν επόμενη φάση πρέπει να παρακολουθούν συστηματικά: ΟΠΣΥΔ, Υπουργείο Παιδείας, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης στις ανακοινώσεις για ειδικές προκηρύξεις, καθώς όταν παραμένουν κενά που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους διαθέσιμους υποψηφίους των πινάκων, το Υπουργείο μπορεί να προχωρήσει σε ειδικότερες διαδικασίες.
Αυξημένη πιθανότητα νέων προσλήψεων συνδέεται με τους ακόλουθους παράγοντες:
Ποιοι έχουν περισσότερες πιθανότητες στις επόμενες φάσεις
1. Κενά που δεν καλύφθηκαν στην Α ́ φάση, δηλαδή όσα κενά παραμείνουν μετά τις αναλήψεις υπηρεσίας μπορούν να οδηγήσουν σε νέα φάση.
2. Μη αναλήψεις υπηρεσίας. Κάθε θέση που αδειάζει επειδή ένας προσληφθείς δεν αναλαμβάνει μπορεί να δημιουργήσει νέα ανάγκη.
3. Άδειες και απουσίες. Η σχολική χρονιά δημιουργεί συνεχώς νέες λειτουργικές ανάγκες.
4. Παράλληλη στήριξη. Οι ανάγκες στην παράλληλη στήριξη μπορούν να μεταβάλλονται και μετά την έναρξη των μαθημάτων.
5. Δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές. Σε ορισμένες περιοχές η δυσκολία στελέχωσης μπορεί να οδηγήσει σε επαναληπτικές ή ειδικότερες διαδικασίες.
6. Εξειδικευμένες ειδικότητες. Η φετινή ανακοίνωση απέδειξε ότι σε ορισμένες ειδικότητες το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη θέσεων αλλά η έλλειψη κατάλληλων υποψηφίων.
Η θέση στον πίνακα είναι σημαντική, αλλά δεν είναι από μόνη της πρόβλεψη πρόσληψης. Ένας υποψήφιος στη θέση 1.000 δεν σημαίνει ότι θα προσληφθεί πριν από έναν υποψήφιο στη θέση 2.000 σε κάθε περίπτωση. Οι διαθέσιμες θέσεις μπορεί να αφορούν διαφορετικές περιοχές ή διαφορετικές ανάγκες. Γι’ αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να βλέπουν τα αποτελέσματα όχι μόνο ως έναν αριθμό κατάταξης αλλά ως συνδυασμό της σειράς κατάταξης, των δηλωμένων περιοχών και των διαθέσιμων θέσεων.
Τι σημαίνει για έναν υποψήφιο η θέση του στον πίνακα
Η φετινή εικόνα των αναπληρωτών πρέπει να εξεταστεί και σε συνδυασμό με τους μόνιμους διορισμούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο, μέσα στον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί, με αποτέλεσμα από το 2019 μέχρι σήμερα να έχουν διοριστεί περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία, οι μόνιμοι διορισμοί της περιόδου υπερβαίνουν τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης.
Πάνω από 53.000 μόνιμοι διορισμοί από το 2019
Παρά ταύτα, η ανάγκη για δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές παραμένει, γεγονός που δείχνει το σύνθετο πρόβλημα στελέχωσης της εκπαίδευσης: οι ανάγκες δεν προκύπτουν μόνο από τις μόνιμες οργανικές θέσεις, αλλά και από τις ετήσιες λειτουργικές ανάγκες, τις άδειες, τις παράλληλες στηρίξεις, την Ειδική Αγωγή, τις μεταβολές στον μαθητικό πληθυσμό και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας.
Την ίδια ώρα, το Υπουργείο επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προβλέπει τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε το EduPlan, ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού που συνδυάζει στοιχεία από δημοτολόγια, σχολικές μονάδες και δημογραφικές τάσεις, με στόχο να προβλέπονται νωρίτερα οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, σχολεία και υποδομές.
Το μεγάλο πρόβλημα πίσω από τους αριθμούς: το δημογραφικό
Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο λόγω της δημογραφικής συρρίκνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κ.Ζαχαράκη, την περίοδο 2016-2026 καταγράφονται περίπου 30.000 λιγότερα παιδιά στην Α ́ Δημοτικού. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας αλλάζει. Σε ορισμένες περιοχές μειώνεται ο αριθμός των μαθητών και άρα σταδιακά και οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, ενώ σε άλλες περιοχές – ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα, τουριστικές περιοχές ή περιοχές με αυξημένη μετακίνηση πληθυσμού – μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικές πιέσεις.
Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι οι συγχωνεύσεις, οι υποβιβασμοί ή οι αναστολές λειτουργίας σχολείων αποτελούν έσχατο μέτρο και ότι ακόμη και σχολεία με έναν ή δύο μαθητές διατηρούνται όταν δεν υπάρχει κοντινή εναλλακτική λύση.
Η μαζική πρόσληψη αναπληρωτών αναδεικνύει ξανά ένα πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σχεδόν εξίσου κρίσιμο με την ίδια την πρόσληψη: πού θα μείνει ο εκπαιδευτικός; Για έναν αναπληρωτή που τοποθετείται σε νησί ή τουριστική περιοχή, η εύρεση κατοικίας μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη και το κόστος ενοικίου να απορροφά σημαντικό μέρος του μισθού.
Το στεγαστικό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Η υπουργός αναφέρθηκε στη δυνατότητα επιστροφής δύο ενοικίων για δικαιούχους εκπαιδευτικούς και σε πρωτοβουλίες αξιοποίησης δημοτικών και δημόσιων ακινήτων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, έχουν ήδη εγκριθεί σχετικά έργα σε 12 δήμους, με στόχο την αξιοποίηση παλαιών μαθητικών εστιών, δημοτικών κτιρίων και άλλων ακινήτων για τη στέγαση εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων σε κρίσιμες υπηρεσίες.
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