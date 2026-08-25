Φοιτητικά «κουτιά» 40 τ.μ. με ενοίκιο 550 ευρώ στην Αθήνα, τι ισχύει σε άλλες πόλεις

Στα ύψη οι τιμές γύρω από τα πανεπιστήμια - Οδηγός για γονείς και φοιτητές: πού κινούνται τα ενοίκια, τι να προσέξουν πριν κλείσουν σπίτι και τα SOS για μισθωτήριο και εφορία