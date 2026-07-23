«Κυνήγι» φοιτητικής στέγης με ταβάνι τα 550 ευρώ στην Αθήνα, στο 500άρικο η Θεσσαλονίκη, στα 400 ευρώ η Πάτρα

Μετά τις βάσεις, η μάχη των ενοικίων - Επτά στα 10 σπίτια στην Αθήνα είναι 50ετίας - Ποιες είναι οι μέσες τιμές αναζήτησης φοιτητικών κατοικιών από τους υποψήφιους φοιτητές ανά την Ελλάδα