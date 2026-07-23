«Κυνήγι» φοιτητικής στέγης με ταβάνι τα 550 ευρώ στην Αθήνα, στο 500άρικο η Θεσσαλονίκη, στα 400 ευρώ η Πάτρα
«Κυνήγι» φοιτητικής στέγης με ταβάνι τα 550 ευρώ στην Αθήνα, στο 500άρικο η Θεσσαλονίκη, στα 400 ευρώ η Πάτρα
Μετά τις βάσεις, η μάχη των ενοικίων - Επτά στα 10 σπίτια στην Αθήνα είναι 50ετίας - Ποιες είναι οι μέσες τιμές αναζήτησης φοιτητικών κατοικιών από τους υποψήφιους φοιτητές ανά την Ελλάδα
Κοντά στα 550 ευρώ στην Αθήνα, στα πέριξ των 500 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και ελάχιστα χαμηλότερα των 400 ευρώ στην Πάτρα. Πρόκειται για τις μέσες τιμές αναζήτησης φοιτητικών κατοικιών από τους υποψήφιους φοιτητές ανά την Ελλάδα, σε αυτήν ειδικά τη συγκυρία όπου με την ανακοίνωση των βάσεων στις σχολές… εντείνεται και ο αγώνας δρόμου για τη μίσθωση ενός σπιτιού με τις τιμές των ενοικίων, ούτως ή άλλως, στα ύψη. Κι αυτό ενώ η συντριπτική πλειονότητα των προσφερόμενων κατοικιών ειδικά στην Αθήνα είναι παραπάνω από γηρασμένο αν ληφθεί υπόψη ότι 7 στα 10 είναι προ της δεκαετίας του ’80, ενώ κάτω του 15% είναι κατασκευής από το 2000 και μετά!
Εφέτος με βάση τα στοιχεία από το δίκτυο αγγελιών του ‘’Spitogatos’’ οι μέσες ζητούμενες τιμές από τους ιδιοκτήτες στις αγγελίες εμφανίζονται κατά 5,3% αυξημένες σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025 σε πανελλαδικό επίπεδο. Ειδικά στην Αθήνα οι φοιτητικές κατοικίες στο κέντρο της πόλης κατέγραψαν ετήσια αύξηση 6,6% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ενώ η αντίστοιχη αύξηση πέρυσι την ίδια περίοδο ανερχόταν στο 7,1%.
Διαβάστε περισσότερα στο Νewmoney.gr
Οι μέσες ζητούμενες τιμές
Εφέτος με βάση τα στοιχεία από το δίκτυο αγγελιών του ‘’Spitogatos’’ οι μέσες ζητούμενες τιμές από τους ιδιοκτήτες στις αγγελίες εμφανίζονται κατά 5,3% αυξημένες σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025 σε πανελλαδικό επίπεδο. Ειδικά στην Αθήνα οι φοιτητικές κατοικίες στο κέντρο της πόλης κατέγραψαν ετήσια αύξηση 6,6% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ενώ η αντίστοιχη αύξηση πέρυσι την ίδια περίοδο ανερχόταν στο 7,1%.
Διαβάστε περισσότερα στο Νewmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα