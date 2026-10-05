Ευρωπαϊκά ομόλογα: Επιστρέφει ο φόβος μετάδοσης της κρίσης – Η Γαλλία, το «όπλο» της ΕΚΤ και οι δύσκολες επιλογές
Ευρωπαϊκά ομόλογα: Επιστρέφει ο φόβος μετάδοσης της κρίσης – Η Γαλλία, το «όπλο» της ΕΚΤ και οι δύσκολες επιλογές
Η νέα μεγάλη πτώση των γαλλικών ομολόγων συμπαρέσυρε τίτλους χωρών όπως η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ελλάδα, με τα spreads να διευρύνονται σημαντικά
Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η αγορά, καθώς υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης των ευρύτερων πιέσεων στην αγορά κρατικών ομολόγων της Ευρώπης, μετά το πρόσφατο sell-off που ξύπνησε μνήμες από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης πριν από περίπου 15 χρόνια.
Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, τα ομόλογα των κρατών-μελών της Ευρωζώνης υποχωρούσαν σε μεγάλο βαθμό παράλληλα κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Όπως σημειώνει το Bloomberg, εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα του ενεργειακού σοκ, το οποίο ενίσχυσε τους φόβους για τον πληθωρισμό και ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια.
Η Γαλλία αποδείχθηκε το «μαύρο πρόβατο», καθώς οι διαφωνίες γύρω από τον προϋπολογισμό και μια ιδιαίτερα πολωμένη εκλογική αναμέτρηση προστέθηκαν στις πιέσεις που ήδη ασκούσε το διεθνές περιβάλλον.
Την Πέμπτη, ωστόσο, κάτι άλλαξε απότομα. Τα γαλλικά ομόλογα κατέγραψαν νέα μεγάλη πτώση, συμπαρασύροντας τίτλους χωρών όπως η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ελλάδα, με τα spreads να σημειώνουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες ημερήσιες μεταβολές των τελευταίων ετών.
Η Γερμανία, αντίθετα, κατάφερε να αντέξει τις πιέσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά στο παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο. Η ίδια αναζήτηση ασφάλειας έδωσε ώθηση και στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα οποία το προηγούμενο διάστημα είχαν δεχθεί σημαντικές πιέσεις.
Σήμερα, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς κινείται στο 4,87%, του γερμανικού 10ετούς στο 3,42%, του ιταλικού 10ετούς 4,62% και του ελληνικού 10ετούς στο 4,49%.
Η απόκλιση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Το spread του γαλλικού έναντι του γερμανικού 10ετούς διαμορφώθηκε στις 146,3 μονάδες βάσης, έχοντας εκτιναχθεί την Παρασκευή έως τις 158,67 μονάδες βάσης, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney,gr
Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, τα ομόλογα των κρατών-μελών της Ευρωζώνης υποχωρούσαν σε μεγάλο βαθμό παράλληλα κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Όπως σημειώνει το Bloomberg, εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα του ενεργειακού σοκ, το οποίο ενίσχυσε τους φόβους για τον πληθωρισμό και ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια.
Η Γαλλία αποδείχθηκε το «μαύρο πρόβατο», καθώς οι διαφωνίες γύρω από τον προϋπολογισμό και μια ιδιαίτερα πολωμένη εκλογική αναμέτρηση προστέθηκαν στις πιέσεις που ήδη ασκούσε το διεθνές περιβάλλον.
Την Πέμπτη, ωστόσο, κάτι άλλαξε απότομα. Τα γαλλικά ομόλογα κατέγραψαν νέα μεγάλη πτώση, συμπαρασύροντας τίτλους χωρών όπως η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ελλάδα, με τα spreads να σημειώνουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες ημερήσιες μεταβολές των τελευταίων ετών.
Η Γερμανία, αντίθετα, κατάφερε να αντέξει τις πιέσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομιών, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά στο παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο. Η ίδια αναζήτηση ασφάλειας έδωσε ώθηση και στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα οποία το προηγούμενο διάστημα είχαν δεχθεί σημαντικές πιέσεις.
Σήμερα, η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς κινείται στο 4,87%, του γερμανικού 10ετούς στο 3,42%, του ιταλικού 10ετούς 4,62% και του ελληνικού 10ετούς στο 4,49%.
Η απόκλιση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Το spread του γαλλικού έναντι του γερμανικού 10ετούς διαμορφώθηκε στις 146,3 μονάδες βάσης, έχοντας εκτιναχθεί την Παρασκευή έως τις 158,67 μονάδες βάσης, κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney,gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα