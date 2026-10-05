Ευρωπαϊκά ομόλογα: Επιστρέφει ο φόβος μετάδοσης της κρίσης – Η Γαλλία, το «όπλο» της ΕΚΤ και οι δύσκολες επιλογές

Η νέα μεγάλη πτώση των γαλλικών ομολόγων συμπαρέσυρε τίτλους χωρών όπως η Ιταλία, το Βέλγιο και η Ελλάδα, με τα spreads να διευρύνονται σημαντικά