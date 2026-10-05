Χρηματιστήριο: Μίνι ανάκαμψη μετά το διήμερο απωλειών – Πήραν «ανάσα» οι τράπεζες
Χρηματιστήριο: Μίνι ανάκαμψη μετά το διήμερο απωλειών – Πήραν «ανάσα» οι τράπεζες
Στην περιοχή των 2.640 μονάδων ο Γενικός Δείκτης - Ράλι για την Allwyn λόγω του δυνητικού «φρένου» στην απαγόρευση του online στοιχηματισμού στην Βραζιλία
Επιστροφή στα κέρδη για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ξεκίνησε με ισχυρές απώλειες στις πρώτες δύο συνεδριάσεις του Οκτωβρίου. Σήμερα, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να «μαζέψει» ένα μέρος της πρόσφατης πτώσης, φτάνοντας ακόμη και πάνω από τις 2.650 μονάδες. Ωστόσο, έχασε τα ενδοσυνεδριακά του κέρδη, κλείνοντας μακριά από τα υψηλά ημέρας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (5/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 3,41 μονάδες ή +0,13% και έκλεισε στις 2.639,95 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.639,27 (χαμηλό ημέρας) και των 2.657,03 μονάδων (υψηλό ημέρας). Στο +24,48% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός της φετινής χρονιάς. Στο ταμπλό, οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανάκαμψης, καθώς είχαν υποστεί τις ισχυρότερες πιέσεις στο προηγούμενο πτωτικό διήμερο.
Ράλι έκανε η Allwyn, η οποία έλαβε ώθηση από την επικράτηση του Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, με τον δεύτερο γύρο να έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Λούλα είχε αποφασίσει την απαγόρευση του online betting στη χώρα και η πιθανή νίκη του Μπολσονάρου ενδεχομένως να βάλει «φρένο» στην παραπάνω απόφαση. Αξιόλογα ήταν τα κέρδη για τη Viohalco, μετά την έναρξη κάλυψης της μετοχής από την Πειραιώς Χρηματιστηριακή. Από την άλλη μεριά, πιέσεις δέχθηκαν ο ΔΑΑ, η Aktor και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές ξεκίνησε η νέα εβδομάδα, καθώς η πορεία του πετρελαίου, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τους επενδυτές.
Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων στις αγορές ομολόγων εντείνει τον προβληματισμό για τις προοπτικές της οικονομίας και το κόστος χρηματοδότησης. Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, με το αμερικανικό νόμισμα να κινείται σε υψηλό 17 μηνών.
Το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει εύθραυστο, καθώς οι περιορισμένες προσδοκίες για άμεση περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed αντισταθμίζονται από τις πιέσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα και την υποχώρηση του ευρώ.
Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να τροφοδοτεί έντονες διακυμάνσεις στις αγορές, με την ενεργειακή κρίση και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου να διατηρούν ζωντανές τις ανησυχίες για νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού. Το ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στις συνεδριάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών αργότερα μέσα στον μήνα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την επόμενη κίνηση στη νομισματική πολιτική.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ελλείψει ισχυρών εγχώριων καταλυτών, η ελληνική αγορά αναμένεται να παραμείνει σε συσχέτιση με την πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων. Οι ξένες αγορές εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να κινούνται επιφυλακτικά, τάση που πιθανότατα θα επηρεάσει και το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Από την άλλη πλευρά, οι ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις άφησαν περιθώρια για μια τεχνικού χαρακτήρα αντίδραση. Το εύρος των κινήσεων της προηγούμενης εβδομάδας αποτυπώνει χαρακτηριστικά τη νευρικότητα που επικρατεί στην αγορά. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε τόσο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, στις 2.738 μονάδες, όσο και στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων έξι εβδομάδων, στις 2.636 μονάδες.
Η απόσταση ανάμεσα στα δύο επίπεδα μέσα σε διάστημα λίγων συνεδριάσεων αποτελεί σαφή ένδειξη της αυξημένης μεταβλητότητας και της δυσκολίας της αγοράς να διαμορφώσει σταθερή βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση.
Η μεταβλητότητα αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Διορθώσεις τέτοιας έντασης συνήθως ακολουθούνται από ισχυρές αντίρροπες κινήσεις, έως ότου η αγορά βρει νέα σημεία ισορροπίας και κινηθεί σε πιο περιορισμένο εύρος τιμών.
Βασικό ζητούμενο για τις επόμενες συνεδριάσεις είναι επομένως η αποκλιμάκωση των διακυμάνσεων και η εμφάνιση πιο σαφών ενδείξεων σταθεροποίησης. Μια τέτοια εικόνα θα μπορούσε να διαμορφωθεί εφόσον η αγορά προσεγγίσει βραχυπρόθεσμα υπερ-πωλημένα επίπεδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αντίδραση μετά τις έντονες πιέσεις των τελευταίων συνεδριάσεων.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (5/10) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 3,41 μονάδες ή +0,13% και έκλεισε στις 2.639,95 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.639,27 (χαμηλό ημέρας) και των 2.657,03 μονάδων (υψηλό ημέρας). Στο +24,48% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός της φετινής χρονιάς. Στο ταμπλό, οι τράπεζες ηγήθηκαν της σημερινής ανάκαμψης, καθώς είχαν υποστεί τις ισχυρότερες πιέσεις στο προηγούμενο πτωτικό διήμερο.
Ράλι έκανε η Allwyn, η οποία έλαβε ώθηση από την επικράτηση του Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, με τον δεύτερο γύρο να έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Λούλα είχε αποφασίσει την απαγόρευση του online betting στη χώρα και η πιθανή νίκη του Μπολσονάρου ενδεχομένως να βάλει «φρένο» στην παραπάνω απόφαση. Αξιόλογα ήταν τα κέρδη για τη Viohalco, μετά την έναρξη κάλυψης της μετοχής από την Πειραιώς Χρηματιστηριακή. Από την άλλη μεριά, πιέσεις δέχθηκαν ο ΔΑΑ, η Aktor και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές ξεκίνησε η νέα εβδομάδα, καθώς η πορεία του πετρελαίου, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τους επενδυτές.
Στο «κόκκινο» η μεταβλητότητα
Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων στις αγορές ομολόγων εντείνει τον προβληματισμό για τις προοπτικές της οικονομίας και το κόστος χρηματοδότησης. Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, με το αμερικανικό νόμισμα να κινείται σε υψηλό 17 μηνών.
Το κλίμα στις διεθνείς αγορές παραμένει εύθραυστο, καθώς οι περιορισμένες προσδοκίες για άμεση περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed αντισταθμίζονται από τις πιέσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα και την υποχώρηση του ευρώ.
Η αβεβαιότητα εξακολουθεί να τροφοδοτεί έντονες διακυμάνσεις στις αγορές, με την ενεργειακή κρίση και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου να διατηρούν ζωντανές τις ανησυχίες για νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού. Το ενδιαφέρον στρέφεται παράλληλα στις συνεδριάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών αργότερα μέσα στον μήνα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για την επόμενη κίνηση στη νομισματική πολιτική.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ελλείψει ισχυρών εγχώριων καταλυτών, η ελληνική αγορά αναμένεται να παραμείνει σε συσχέτιση με την πορεία των διεθνών χρηματιστηρίων. Οι ξένες αγορές εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να κινούνται επιφυλακτικά, τάση που πιθανότατα θα επηρεάσει και το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Από την άλλη πλευρά, οι ισχυρές πιέσεις που δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις άφησαν περιθώρια για μια τεχνικού χαρακτήρα αντίδραση. Το εύρος των κινήσεων της προηγούμενης εβδομάδας αποτυπώνει χαρακτηριστικά τη νευρικότητα που επικρατεί στην αγορά. Ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε τόσο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, στις 2.738 μονάδες, όσο και στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων έξι εβδομάδων, στις 2.636 μονάδες.
Η απόσταση ανάμεσα στα δύο επίπεδα μέσα σε διάστημα λίγων συνεδριάσεων αποτελεί σαφή ένδειξη της αυξημένης μεταβλητότητας και της δυσκολίας της αγοράς να διαμορφώσει σταθερή βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση.
Η μεταβλητότητα αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Διορθώσεις τέτοιας έντασης συνήθως ακολουθούνται από ισχυρές αντίρροπες κινήσεις, έως ότου η αγορά βρει νέα σημεία ισορροπίας και κινηθεί σε πιο περιορισμένο εύρος τιμών.
Βασικό ζητούμενο για τις επόμενες συνεδριάσεις είναι επομένως η αποκλιμάκωση των διακυμάνσεων και η εμφάνιση πιο σαφών ενδείξεων σταθεροποίησης. Μια τέτοια εικόνα θα μπορούσε να διαμορφωθεί εφόσον η αγορά προσεγγίσει βραχυπρόθεσμα υπερ-πωλημένα επίπεδα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αντίδραση μετά τις έντονες πιέσεις των τελευταίων συνεδριάσεων.
ΠΗΓΗ: NEWMONEY
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