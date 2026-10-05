Χρηματιστήριο: Μίνι ανάκαμψη μετά το διήμερο απωλειών – Πήραν «ανάσα» οι τράπεζες

Στην περιοχή των 2.640 μονάδων ο Γενικός Δείκτης - Ράλι για την Allwyn λόγω του δυνητικού «φρένου» στην απαγόρευση του online στοιχηματισμού στην Βραζιλία