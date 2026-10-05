Γιώργος Ζαββός: Στα €7 δισ. η χρηματοδότηση της οικονομίας μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσει περίπου €2 δισ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία μέσω μόχλευσης μπορούν να οδηγήσουν σε περίπου €7 δισ. χρηματοδοτήσεων
Τη διεύρυνση του ρόλου των αναπτυξιακών τραπεζών στη χρηματοδότηση των επενδύσεων, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της άμυνας και ασφάλειας έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Γιώργος Ζαββός, μιλώντας στην υψηλού επιπέδου συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων για τις ΜμΕ (NEFI), στην Αθήνα.
Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσει περίπου €2 δισ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία μέσω μόχλευσης μπορούν να οδηγήσουν σε περίπου €7 δισ. χρηματοδοτήσεων για την ελληνική οικονομία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Ο κ. Ζαββός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης Πυλώνων (Pillar Assessment) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιούλιο. Όπως τόνισε, η εμπειρία αυτή δείχνει στην πράξη ότι η απλούστερη και πιο άμεση πρόσβαση των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους για την πραγματική οικονομία.
«Αυτό μπορεί να επιτύχει η απλούστερη και πιο άμεση πρόσβαση, και αυτό πρέπει το επόμενο πλαίσιο να καταστήσει κανόνα και όχι εξαίρεση», σημείωσε χαρακτηριστικά.
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