Γιώργος Ζαββός: Στα €7 δισ. η χρηματοδότηση της οικονομίας μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Τη διεύρυνση του ρόλου των αναπτυξιακών τραπεζών στη χρηματοδότηση των επενδύσεων, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της άμυνας και ασφάλειας έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Γιώργος Ζαββός, μιλώντας στην υψηλού επιπέδου συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων για τις ΜμΕ (NEFI), στην Αθήνα.



Όπως ανέφερε, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσει περίπου €2 δισ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία μέσω μόχλευσης μπορούν να οδηγήσουν σε περίπου €7 δισ. χρηματοδοτήσεων για την ελληνική οικονομία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.



Ο κ. Ζαββός χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης Πυλώνων (Pillar Assessment) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιούλιο. Όπως τόνισε, η εμπειρία αυτή δείχνει στην πράξη ότι η απλούστερη και πιο άμεση πρόσβαση των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους για την πραγματική οικονομία.



«Αυτό μπορεί να επιτύχει η απλούστερη και πιο άμεση πρόσβαση, και αυτό πρέπει το επόμενο πλαίσιο να καταστήσει κανόνα και όχι εξαίρεση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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