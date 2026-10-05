Πιερρακάκης για προσχέδιο προϋπολογισμού 2027: Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή

Ανάπτυξη 2,3%, φόροι 77,9 δισ. και χρέος στο 128,8% του ΑΕΠ - Πετραλιάς: Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2027 αποδεικνύει τη σταθερότητα της Ελληνικής οικονομίας μέσα στις παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις





Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών



Πιερρακάκης: Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή «Καταθέσαμε σήμερα το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027 σε μια περίοδο κατά την οποία οι βεβαιότητες διεθνώς δοκιμάζονται. Οι αγορές ομολόγων καταγράφουν έντονες πιέσεις, μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δημοσιονομικές προκλήσεις και η αστάθεια στις αγορές ενέργειας επιμένει.



Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και αξιοπιστία. Έχει χτίσει αντοχές που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει τις διεθνείς αναταράξεις από ισχυρότερη θέση. Και αυτή την κατάκτηση είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε.



Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, η οικονομία μας προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το 2027 η ανάπτυξη επιταχύνεται στο 2,3%, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Οι επενδύσεις αυξάνονται κατά 7,9% και η ανεργία υποχωρεί στο 7,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008.







Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο , η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί. Η πρόοδος της οικονομίας να γίνεται πρόοδος για κάθε οικογένεια.



Μειώνουμε φόρους για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και τρίτεκνους και μειώνουμε περαιτέρω τις ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς. Αυξάνουμε στα 400 ευρώ την ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων. Από τον Δεκέμβριο του 2027 καταβάλλουμε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους λειτουργούς. Προχωρούμε σε νέες αυξήσεις του κατώτατου μισθού, με στόχο τα 1.000 ευρώ το 2028. Δημιουργούμε το «Σπίτι μου ΙΙΙ», με πόρους 2 δισ. ευρώ και τον νέο επενδυτικό λογαριασμό για τη νέα γενιά.



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Και όλα αυτά χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο όσα με μεγάλη προσπάθεια κατακτήσαμε.



Το 2027 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% και συνολικό πλεόνασμα 0,3%, ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί στο 128,8% του ΑΕΠ, συνεχίζοντας την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο.



Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία σταθερά και με διάρκεια. Και αυτή την επιλογή θα υπηρετήσουμε με συνέπεια.



Ο Προϋπολογισμός του 2027 περιγράφει την Ελλάδα που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Μια χώρα που αναπτύσσεται, επενδύει, αυξάνει τα εισοδήματα, μειώνει ραγδαία το χρέος της , αφαιρεί βάρη από τους πολίτες και έχει τη δύναμη να τους στηρίζει όταν το χρειάζονται.



Σε έναν κόσμο που γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα γίνεται πιο ισχυρή.



Πετραλιάς: Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2027 αποδεικνύει τη σταθερότητα της οικονομίας μέσα στις παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις «Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, που μόλις κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες, με στόχο να καταθέσουμε το τελικό σχέδιο στις 20 Νοέμβριου, αποδεικνύει τη σταθερότητα της Ελληνικής οικονομίας μέσα στις παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις. Είναι αλήθεια ότι διανύουμε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, που περιλαμβάνει εξαιρετικά υψηλές διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και προσφάτως υψηλό δημοσιονομικό ρίσκο για μεγάλες Ευρωπαϊκές οικονομίες όπως αποτυπώνεται στις αγορές ομολόγων.



Με βασικό μήνυμα τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας κατατέθηκε στη Βουλή το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027. Το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ανάπτυξη 2,3%, πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% του ΑΕΠ και περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στο 128,8% του ΑΕΠ, ενώ παράλληλα προβλέπονται φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις εισοδημάτων και ενίσχυση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, μετά την κατάθεση σήμερα στη Βουλή του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027, προχώρησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:«Καταθέσαμε σήμερα το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027 σε μια περίοδο κατά την οποία οι βεβαιότητες διεθνώς δοκιμάζονται.Μέσα σε αυτό το περιβάλλον,Έχει χτίσει αντοχές που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει τις διεθνείς αναταράξεις από ισχυρότερη θέση.Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, η οικονομία μας προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το. Οιστο χαμηλότερο επίπεδο μετά το 2008.Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο ενισχύονται περαιτέρω, με τον ρυθμό αύξησής τους να διαμορφώνεται στο 3,9% το 2027 από 3,7% το 2026. Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο , η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη.Μειώνουμε φόρους για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και τρίτεκνους και μειώνουμε περαιτέρω τις ασφαλιστικές εισφορές για τους μισθωτούς. Αυξάνουμε στα 400 ευρώ την ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων. Από τον Δεκέμβριο του 2027 καταβάλλουμε επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους λειτουργούς. Προχωρούμε σε νέες αυξήσεις του κατώτατου μισθού, με στόχο τα 1.000 ευρώ το 2028. Δημιουργούμε το «Σπίτι μου ΙΙΙ», με πόρους 2 δισ. ευρώ και τον νέο επενδυτικό λογαριασμό για τη νέα γενιά.Ταυτόχρονα, επενδύουμε στην παραγωγική βάση της χώρας. Αυξάνουμε περισσότερο από 1 δισ. ευρώ τους πόρους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, δίνουμε νέα κίνητρα στις ιδιωτικές επενδύσεις και δημιουργούμε χρηματοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καθώς εκεί κρίνεται η δυνατότητα της χώρας να αυξάνει σταθερά τα εισοδήματα.Και όλα αυτά χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο όσακατακτήσαμε.Το 2027 προβλέπεταιενώ, συνεχίζοντας την ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο.Μια χώρα που αναπτύσσεται, επενδύει, αυξάνει τα εισοδήματα, μειώνει ραγδαία το χρέος της , αφαιρεί βάρη από τους πολίτες και έχει τη δύναμη να τους στηρίζει όταν το χρειάζονται.«Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, που μόλις κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες, με στόχο να καταθέσουμε το τελικό σχέδιο στις 20 Νοέμβριου, αποδεικνύει τη σταθερότητα της Ελληνικής οικονομίας μέσα στις παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις. Είναι αλήθεια ότι διανύουμε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, που περιλαμβάνει εξαιρετικά υψηλές διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και προσφάτως υψηλό δημοσιονομικό ρίσκο για μεγάλες Ευρωπαϊκές οικονομίες όπως αποτυπώνεται στις αγορές ομολόγων.

Σε αυτά τα πλαίσια η Ελληνική οικονομία υποστηριζόμενη και από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και θα νομοθετηθούν την αμέσως επόμενη περίοδο, αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2% φέτος και 2,3% του χρόνου. Σημειώνεται ότι τα μέτρα ΔΕΘ σε συνδυασμό με την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με βάση τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, αλλά και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, εκτιμάται ότι επιδρούν θετικά στο ΑΕΠ κατά περίπου 0,2% φέτος και επιπλέον 0,3% το 2027. Επιπλέον, στο Προσχέδιο έχει προβλεφθεί επιπρόσθετο ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ στις Γενικές Κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.



Το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2026 εκτιμάται σε 0,6% του ΑΕΠ και το πρωτογενές αποτέλεσμα σε 3,6% του ΑΕΠ το 2026, ενώ για το 2027 στη βάση των νέων παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να ανέλθει σε 3,3% και το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφωθεί σε 0,3%.



Τα ανωτέρω γίνονται ακριβώς εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που τίθενται από τους Ευρωπαϊκούς κανόνες, καθώς όπως παρουσιάζεται στο προσχέδιο η απόκλιση του δείκτη πρωτογενών δαπανών σε σωρευτική βάση σε σχέση με τους στόχους είναι μηδενική.



Κλείνοντας, το σημαντικότερο ίσως στοιχείο του προσχεδίου είναι η διαφαινόμενη περεταίρω αποκλιμάκωση του λόγου χρέους γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ, καθώς αυτός αναμένεται να μειωθεί από 146,1% το 2025, σε 136,7% το 2026 και 128,8% το 2027».