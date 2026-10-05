Πράσινο φως από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για το προσχέδιο του προϋπολογισμού
Πράσινο φως από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για το προσχέδιο του προϋπολογισμού
Ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα 3,3%, με το χρέος στο 128,8% του ΑΕΠ το 2027 - Για το 2026, το ΕΔΣ προβλέπει ανάπτυξη 1,9%, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται στο 3,6%, το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,6% του ΑΕΠ και το χρέος στο 136,8% του ΑΕΠ
Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθετεί τις βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις στις οποίες στηρίζεται το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, κρίνοντας ότι εμπίπτουν σε αποδεκτό εύρος τιμών, και διαπιστώνει παράλληλα τη συμμόρφωση των δημοσιονομικών προβλέψεων με τους ειδικούς αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες.
Η υιοθέτηση των προβλέψεων συνοδεύεται, ωστόσο, από επισημάνσεις για τους κινδύνους που περιβάλλουν το βασικό σενάριο. Στη Γνώμη για το Προσχέδιο του ΕΔΣ αποκαλύπτεται ότι το Προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027, ενώ το ίδιο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προβλέπει ανάπτυξη 1,9% για το 2026 και 2% για το 2027 . Η διαφοροποίηση για το 2027 αντανακλά κυρίως τη μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα του Συμβουλίου ως προς την ένταση των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Για το 2026, η πρόβλεψη του ΥΠΕΘΟ για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, στο 2%, ενώ το ΕΔΣ διατηρεί τη δική του εκτίμηση στο 1,9%. Η ελληνική οικονομία κατέγραψε ρυθμό μεγέθυνσης 1,9% το πρώτο εξάμηνο του 2026. Για το 2027, το Προσχέδιο στηρίζεται σε αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,5% και της δημόσιας κατανάλωσης κατά 1,4%. Το ΕΔΣ θεωρεί κρίσιμη την επίτευξη αυτού του επενδυτικού ρυθμού, καθώς είναι αισθητά υψηλότερος από τις διαθέσιμες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών.
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Η υιοθέτηση των προβλέψεων συνοδεύεται, ωστόσο, από επισημάνσεις για τους κινδύνους που περιβάλλουν το βασικό σενάριο. Στη Γνώμη για το Προσχέδιο του ΕΔΣ αποκαλύπτεται ότι το Προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027, ενώ το ίδιο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προβλέπει ανάπτυξη 1,9% για το 2026 και 2% για το 2027 . Η διαφοροποίηση για το 2027 αντανακλά κυρίως τη μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα του Συμβουλίου ως προς την ένταση των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Για το 2026, η πρόβλεψη του ΥΠΕΘΟ για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, στο 2%, ενώ το ΕΔΣ διατηρεί τη δική του εκτίμηση στο 1,9%. Η ελληνική οικονομία κατέγραψε ρυθμό μεγέθυνσης 1,9% το πρώτο εξάμηνο του 2026. Για το 2027, το Προσχέδιο στηρίζεται σε αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,5% και της δημόσιας κατανάλωσης κατά 1,4%. Το ΕΔΣ θεωρεί κρίσιμη την επίτευξη αυτού του επενδυτικού ρυθμού, καθώς είναι αισθητά υψηλότερος από τις διαθέσιμες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών.
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