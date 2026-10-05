Πράσινο φως από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα 3,3%, με το χρέος στο 128,8% του ΑΕΠ το 2027 - Για το 2026, το ΕΔΣ προβλέπει ανάπτυξη 1,9%, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται στο 3,6%, το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,6% του ΑΕΠ και το χρέος στο 136,8% του ΑΕΠ