Bloomberg: Η Ελλάδα στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν πλεόνασμα φέτος – Δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία, Ιταλία

Η δημοσιονομική υπεραπόδοση αποτυπώνεται και στην αγορά ομολόγων, καθώς το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι πλέον χαμηλότερο από εκείνο μεγαλύτερων οικονομιών, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, σημειώνει το Bloomberg με φόντο το προσχέδιο του προϋπολογισμού