Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις
Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις
Ξεχωρίζει η Allwyn με ισχυρή άνοδο μετά την επικράτηση του Μπολσονάρου στον α' γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία
Απόπειρα ανάκαμψης κάνουν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το αρνητικό ξεκίνημα του Οκτωβρίου όπου σημειώθηκαν δύο διαδοχικές έντονα πτωτικές συνεδριάσεις. Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές ξεκίνησε η νέα εβδομάδα, καθώς η πορεία του πετρελαίου, οι υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και η περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τους επενδυτές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (5/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,22% και διαπραγματεύεται στις 2.642,37 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.639,27 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.650,80 μονάδες. Στο ταμπλό ξεχωρίζει η Allwyn, η οποία ανακάμπτει δυναμικά μετά την επικράτηση του Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, με τον δεύτερο γύρο να έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου.
Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων στις αγορές ομολόγων εντείνει τον προβληματισμό για τις προοπτικές της οικονομίας και το κόστος χρηματοδότησης. Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, με το αμερικανικό νόμισμα να κινείται σε υψηλό 17 μηνών.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (5/10) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,22% και διαπραγματεύεται στις 2.642,37 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.639,27 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.650,80 μονάδες. Στο ταμπλό ξεχωρίζει η Allwyn, η οποία ανακάμπτει δυναμικά μετά την επικράτηση του Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, με τον δεύτερο γύρο να έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου.
Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις, ενώ η συνεχιζόμενη άνοδος των αποδόσεων στις αγορές ομολόγων εντείνει τον προβληματισμό για τις προοπτικές της οικονομίας και το κόστος χρηματοδότησης. Πρόσθετη πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ, με το αμερικανικό νόμισμα να κινείται σε υψηλό 17 μηνών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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