Πετρέλαιο: Έως και δύο χρόνια θα χρειαστούν για την αναπλήρωση των παγκόσμιων αποθεμάτων, προειδοποιεί η Saudi Aramco

Παρά τη σταδιακή βελτίωση των ροών από τη Μέση Ανατολή, η αγορά παραμένει υπό πίεση, καθώς περίπου 3 δισ. βαρέλια προσφοράς έχουν χαθεί από την έναρξη του πολέμου, ενώ τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα