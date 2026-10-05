Πετρέλαιο: Έως και δύο χρόνια θα χρειαστούν για την αναπλήρωση των παγκόσμιων αποθεμάτων, προειδοποιεί η Saudi Aramco
Πετρέλαιο: Έως και δύο χρόνια θα χρειαστούν για την αναπλήρωση των παγκόσμιων αποθεμάτων, προειδοποιεί η Saudi Aramco
Παρά τη σταδιακή βελτίωση των ροών από τη Μέση Ανατολή, η αγορά παραμένει υπό πίεση, καθώς περίπου 3 δισ. βαρέλια προσφοράς έχουν χαθεί από την έναρξη του πολέμου, ενώ τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα
Έως και δύο χρόνια μπορεί να χρειαστούν για την αναπλήρωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, ακόμη και μετά την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, επισημαίνοντας ότι οι πιέσεις στην αγορά ενδέχεται να ενταθούν όσο παρατείνεται ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν.
Μιλώντας στο συνέδριο της Energy Intelligence στο Λονδίνο, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας στον κόσμο ανέφερε ότι οι πιέσεις στην αγορά θα συνεχιστούν έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ και επανέλθει η εμπιστοσύνη στις ενεργειακές αγορές.
«Ακόμη και τότε, η αναπλήρωση των αποθεμάτων, παράλληλα με την κάλυψη της ζήτησης, θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο χρόνια», δήλωσε ο Νάσερ, σύμφωνα με το Reuters.
Ο πόλεμος έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ, ενός στενού θαλάσσιου διαύλου από τον οποίο διέρχεται συνήθως περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
Οι δηλώσεις του Νάσερ έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση των χωρών της G7 να αποδεσμεύσουν συνολικά 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα έκτακτα αποθέματά τους, έπειτα από πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Η G7 αποτελείται από τη Γαλλία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στις συνεδριάσεις της. Την προεδρία της G7 ασκεί αυτή την περίοδο η Γαλλία.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Aramco, από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου έχουν χαθεί περίπου 3 δισ. βαρέλια πετρελαϊκής προσφοράς, ενώ από τα αποθέματα έχουν διοχετευθεί στην αγορά περίπου 1 δισ. βαρέλια.
Το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι σήμερα μείωσης των αποθεμάτων προήλθε από τα εμπορικά αποθέματα. Ο Νάσερ εκτίμησε ότι τα περίπου 6 δισ. βαρέλια που παραμένουν αποθηκευμένα παγκοσμίως δεν είναι, στην πράξη, διαθέσιμα για άμεση αξιοποίηση.
«Το σύστημα ήδη πιέζεται», προειδοποίησε.
Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα τη Δευτέρα, καθώς οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή αυξήθηκαν, με τις ροές τόσο μέσω του Στενού του Ορμούζ όσο και μέσω του βασικού αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας να εμφανίζουν βελτίωση.
Το συμβόλαιο Δεκεμβρίου του διεθνούς δείκτη Brent υποχωρούσε κατά 0,1%, στα 102,20 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI), με λήξη Νοεμβρίου, σημείωνε πτώση 0,5%, στα 90,64 δολάρια.
Μιλώντας στο συνέδριο της Energy Intelligence στο Λονδίνο, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας στον κόσμο ανέφερε ότι οι πιέσεις στην αγορά θα συνεχιστούν έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ και επανέλθει η εμπιστοσύνη στις ενεργειακές αγορές.
«Ακόμη και τότε, η αναπλήρωση των αποθεμάτων, παράλληλα με την κάλυψη της ζήτησης, θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο χρόνια», δήλωσε ο Νάσερ, σύμφωνα με το Reuters.
Ο πόλεμος έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ, ενός στενού θαλάσσιου διαύλου από τον οποίο διέρχεται συνήθως περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.
Οι δηλώσεις του Νάσερ έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση των χωρών της G7 να αποδεσμεύσουν συνολικά 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα έκτακτα αποθέματά τους, έπειτα από πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Η G7 αποτελείται από τη Γαλλία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στις συνεδριάσεις της. Την προεδρία της G7 ασκεί αυτή την περίοδο η Γαλλία.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Aramco, από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου έχουν χαθεί περίπου 3 δισ. βαρέλια πετρελαϊκής προσφοράς, ενώ από τα αποθέματα έχουν διοχετευθεί στην αγορά περίπου 1 δισ. βαρέλια.
Το μεγαλύτερο μέρος της μέχρι σήμερα μείωσης των αποθεμάτων προήλθε από τα εμπορικά αποθέματα. Ο Νάσερ εκτίμησε ότι τα περίπου 6 δισ. βαρέλια που παραμένουν αποθηκευμένα παγκοσμίως δεν είναι, στην πράξη, διαθέσιμα για άμεση αξιοποίηση.
«Το σύστημα ήδη πιέζεται», προειδοποίησε.
Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα τη Δευτέρα, καθώς οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή αυξήθηκαν, με τις ροές τόσο μέσω του Στενού του Ορμούζ όσο και μέσω του βασικού αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας να εμφανίζουν βελτίωση.
Το συμβόλαιο Δεκεμβρίου του διεθνούς δείκτη Brent υποχωρούσε κατά 0,1%, στα 102,20 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI), με λήξη Νοεμβρίου, σημείωνε πτώση 0,5%, στα 90,64 δολάρια.
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