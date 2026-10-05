Ευρώ: Σε χαμηλό 17 μηνών με φόντο τα δημοσιονομικά της Γαλλίας και τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία
Ευρώ: Σε χαμηλό 17 μηνών με φόντο τα δημοσιονομικά της Γαλλίας και τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία
Οι πρόωρες εκλογές στην Ισπανία εντείνουν τις πιέσεις στο ενιαίο νόμισμα, την ώρα που οι αγορές ανησυχούν για την πολιτική σταθερότητα και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας
UPD:
Σε χαμηλό από τον Μάιο του 2025 υποχώρησε το ευρώ, καθώς οι πληροφορίες ότι κυβερνητικά στελέχη στην Ισπανία προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών επιβεβαιώθηκαν, με τι ανακοινώσεις του Πέδρο Σάντσεθ για πρόωρες κάλπες 29 Νοεμβρίου, ενισχύοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τους αυξανόμενους πολιτικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους στην Ευρώπη.
Το ενιαίο νόμισμα κατέγραψε πτώση έως και 0,8%, αγγίζοντας τα 1,1161 δολάρια. Σύμφωνα με traders, hedge funds στην Ασία προχώρησαν σε πωλήσεις ευρώ έναντι του δολαρίου στην αγορά spot, ενεργοποιώντας παράλληλα επίπεδα δικαιωμάτων προαίρεσης, γεγονός που επιτάχυνε την πτωτική κίνηση.
Η νέα πίεση στο ευρώ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο πολιτικό ρίσκο στην Ευρωζώνη, με την Ισπανία να προστίθεται στις ήδη έντονες ανησυχίες γύρω από τη Γαλλία, όπου η πολιτική αστάθεια και η επιδείνωση των προοπτικών για τα δημόσια οικονομικά έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το ενιαίο νόμισμα κατέγραψε πτώση έως και 0,8%, αγγίζοντας τα 1,1161 δολάρια. Σύμφωνα με traders, hedge funds στην Ασία προχώρησαν σε πωλήσεις ευρώ έναντι του δολαρίου στην αγορά spot, ενεργοποιώντας παράλληλα επίπεδα δικαιωμάτων προαίρεσης, γεγονός που επιτάχυνε την πτωτική κίνηση.
Η νέα πίεση στο ευρώ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο πολιτικό ρίσκο στην Ευρωζώνη, με την Ισπανία να προστίθεται στις ήδη έντονες ανησυχίες γύρω από τη Γαλλία, όπου η πολιτική αστάθεια και η επιδείνωση των προοπτικών για τα δημόσια οικονομικά έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
UPD:
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