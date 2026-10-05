Ευρώ: Σε χαμηλό 17 μηνών με φόντο τα δημοσιονομικά της Γαλλίας και τις πρόωρες εκλογές στην Ισπανία

Οι πρόωρες εκλογές στην Ισπανία εντείνουν τις πιέσεις στο ενιαίο νόμισμα, την ώρα που οι αγορές ανησυχούν για την πολιτική σταθερότητα και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας