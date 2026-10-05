Συναγερμός για τα γαλλικά ομόλογα: Στα ύψη οι αποδόσεις – Στο κόκκινο το spread

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Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η επιδείνωση της δημοσιονομικής εικόνας της Γαλλίας θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των αποδόσεων των κρατικών τίτλων στην Ευρωζώνη, επαναφέροντας τον κίνδυνο κατακερματισμού της αγοράς ομολόγων.Η πίεση στο κοινό νόμισμα εντείνεται και από τη σχετική ισχύ του δολαρίου, παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφεται στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων.