Goldman Sachs: «Καμπανάκι» στις κυβερνήσεις – Μειώστε τις δαπάνες για να πέσει το κόστος δανεισμού

Χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα και ισχυρότερη διατηρήσιμη ανάπτυξη ζητεί ο Άντονι Γκάτμαν της Goldman Sachs International, προειδοποιώντας ότι η εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων αποτελεί πλέον πρόβλημα για το σύνολο των δυτικών οικονομιών