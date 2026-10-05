Goldman Sachs: «Καμπανάκι» στις κυβερνήσεις – Μειώστε τις δαπάνες για να πέσει το κόστος δανεισμού
Goldman Sachs: «Καμπανάκι» στις κυβερνήσεις – Μειώστε τις δαπάνες για να πέσει το κόστος δανεισμού
Χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα και ισχυρότερη διατηρήσιμη ανάπτυξη ζητεί ο Άντονι Γκάτμαν της Goldman Sachs International, προειδοποιώντας ότι η εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων αποτελεί πλέον πρόβλημα για το σύνολο των δυτικών οικονομιών
Σαφές μήνυμα προς τις κυβερνήσεις να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες και τα δημοσιονομικά ελλείμματα, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, έστειλε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs International, Άντονι Γκάτμαν, με φόντο τη νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων.
Μιλώντας τη Δευτέρα στο CNBC, ο Γκάτμαν υπογράμμισε ότι η άνοδος των αποδόσεων και, κατά συνέπεια, του κόστους δανεισμού των κυβερνήσεων, δεν αποτελεί πρόβλημα μιας μεμονωμένης χώρας, αλλά πρόκληση που αφορά συνολικά τις δυτικές οικονομίες.
Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τις πρόσφατες έντονες διακυμάνσεις στα αμερικανικά Treasuries και τα γαλλικά κρατικά ομόλογα.
Ο επικεφαλής της Goldman Sachs International αναγνώρισε ότι το ενεργειακό κόστος και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτών, ωστόσο υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί βαθύτερες δημοσιονομικές παρεμβάσεις.
«Όλοι γνωρίζουμε τι το προκαλεί. Εστιάζουμε στο ενεργειακό κόστος, εστιάζουμε στην αγορά εργασίας. Αλλά, ουσιαστικά, τι χρειαζόμαστε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα; Χρειαζόμαστε χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα και πιο διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε.
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Μιλώντας τη Δευτέρα στο CNBC, ο Γκάτμαν υπογράμμισε ότι η άνοδος των αποδόσεων και, κατά συνέπεια, του κόστους δανεισμού των κυβερνήσεων, δεν αποτελεί πρόβλημα μιας μεμονωμένης χώρας, αλλά πρόκληση που αφορά συνολικά τις δυτικές οικονομίες.
Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τις πρόσφατες έντονες διακυμάνσεις στα αμερικανικά Treasuries και τα γαλλικά κρατικά ομόλογα.
Ο επικεφαλής της Goldman Sachs International αναγνώρισε ότι το ενεργειακό κόστος και οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτών, ωστόσο υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί βαθύτερες δημοσιονομικές παρεμβάσεις.
«Όλοι γνωρίζουμε τι το προκαλεί. Εστιάζουμε στο ενεργειακό κόστος, εστιάζουμε στην αγορά εργασίας. Αλλά, ουσιαστικά, τι χρειαζόμαστε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα; Χρειαζόμαστε χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα και πιο διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε.
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