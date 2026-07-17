Δεν κάνουμε παιδιά γιατί δεν κάνουμε παρέες: H κρίση γεννήσεων είναι και κρίση φιλίας
Δεν κάνουμε παιδιά γιατί δεν κάνουμε παρέες: H κρίση γεννήσεων είναι και κρίση φιλίας
Νέα αμερικανική έρευνα ανατρέπει την κυρίαρχη εξήγηση της υπογεννητικότητας. Δεν φταίνε μόνο τα χρήματα και το σπίτι. Φταίει ότι οι φίλοι λιγόστεψαν, κι όσο λιγοστεύουν οι φίλοι, λιγοστεύουν και τα μωρά. Η Ελλάδα των 68.467 γεννήσεων έχει λόγους να ακούσει προσεκτικά
Σκεφτείτε πώς μάθατε στη ζωή σας τα μεγάλα νέα. Ο γάμος, η εγκυμοσύνη, το πρώτο παιδί. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, πριν γίνουν δικά σας νέα, ήταν νέα της παρέας. Κάποιος φίλος παντρεύτηκε πρώτος, κάποια φίλη γέννησε πρώτη, κι εσείς κρατήσατε ένα μωρό στα χέρια σας για πρώτη φορά όχι στο μαιευτήριο του δικού σας παιδιού, αλλά στο σαλόνι του κολλητού σας. Ε, αυτή ακριβώς η αλυσίδα, λέει τώρα η έρευνα, έχει σπάσει. Κι όταν σπάει, δεν χάνονται μόνο οι παρέες. Χάνονται και οι γεννήσεις.
Τι βρήκε η έρευνα
Το Institute for Family Studies, αμερικανικό ινστιτούτο που μελετά την οικογένεια, δημοσίευσε τον Ιούλιο την ετήσια έκθεσή του για τη γονιμότητα με τον εύγλωττο τίτλο «Το Δημογραφικό Αδιέξοδο». Οι ερευνητές Λάιμαν Στόουν και Πίτερ Φόρσο Μπρουκς ρώτησαν σχεδόν 4.800 Αμερικανούς ηλικίας 18 έως 50 ετών κάτι φαινομενικά απλό: πόσα παιδιά έχουν οι τρεις καλύτεροί σας φίλοι; Και το εύρημα είναι από εκείνα που αλλάζουν τη συζήτηση. Η γονιμότητα του στενού κύκλου προβλέπει τη δική μας. Όσοι κάτω των 30 έχουν λιγότερους από τέσσερις στενούς φίλους μετρούν κατά μέσο όρο γύρω στα 0,7 παιδιά ανά φίλο στον κύκλο τους. Όσοι έχουν πέντε και πάνω, φτάνουν το ένα και παραπάνω παιδί ανά φίλο. Περισσότεροι φίλοι σημαίνει περισσότερους φίλους με παιδιά, και περισσότεροι φίλοι με παιδιά σημαίνει, στατιστικά, περισσότερα δικά μας παιδιά. Η απόφαση που θεωρούμε την πιο προσωπική όλων αποδεικνύεται βαθιά συλλογική.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τι βρήκε η έρευνα
Το Institute for Family Studies, αμερικανικό ινστιτούτο που μελετά την οικογένεια, δημοσίευσε τον Ιούλιο την ετήσια έκθεσή του για τη γονιμότητα με τον εύγλωττο τίτλο «Το Δημογραφικό Αδιέξοδο». Οι ερευνητές Λάιμαν Στόουν και Πίτερ Φόρσο Μπρουκς ρώτησαν σχεδόν 4.800 Αμερικανούς ηλικίας 18 έως 50 ετών κάτι φαινομενικά απλό: πόσα παιδιά έχουν οι τρεις καλύτεροί σας φίλοι; Και το εύρημα είναι από εκείνα που αλλάζουν τη συζήτηση. Η γονιμότητα του στενού κύκλου προβλέπει τη δική μας. Όσοι κάτω των 30 έχουν λιγότερους από τέσσερις στενούς φίλους μετρούν κατά μέσο όρο γύρω στα 0,7 παιδιά ανά φίλο στον κύκλο τους. Όσοι έχουν πέντε και πάνω, φτάνουν το ένα και παραπάνω παιδί ανά φίλο. Περισσότεροι φίλοι σημαίνει περισσότερους φίλους με παιδιά, και περισσότεροι φίλοι με παιδιά σημαίνει, στατιστικά, περισσότερα δικά μας παιδιά. Η απόφαση που θεωρούμε την πιο προσωπική όλων αποδεικνύεται βαθιά συλλογική.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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