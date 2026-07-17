Δεν κάνουμε παιδιά γιατί δεν κάνουμε παρέες: H κρίση γεννήσεων είναι και κρίση φιλίας

Νέα αμερικανική έρευνα ανατρέπει την κυρίαρχη εξήγηση της υπογεννητικότητας. Δεν φταίνε μόνο τα χρήματα και το σπίτι. Φταίει ότι οι φίλοι λιγόστεψαν, κι όσο λιγοστεύουν οι φίλοι, λιγοστεύουν και τα μωρά. Η Ελλάδα των 68.467 γεννήσεων έχει λόγους να ακούσει προσεκτικά