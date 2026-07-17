Το σίριαλ του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς (που δεν τελείωσαν…), Aperol και κρασάκι, αλλά τέλος τα σκληρά στην ΠτΔ, η Τρ. Πειραιώς… διαψεύδει επιβεβαιώνοντας για το ΙΑΣΩ
Το σίριαλ του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς (που δεν τελείωσαν…), Aperol και κρασάκι, αλλά τέλος τα σκληρά στην ΠτΔ, η Τρ. Πειραιώς… διαψεύδει επιβεβαιώνοντας για το ΙΑΣΩ
Χαίρετε, χθες ήταν η ημέρα που επανήλθε στην επικαιρότητα το θέμα του OΠEKEΠE λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να παραπέμψει τέσσερα πολιτικά πρόσωπα από τη ΝΔ για πλημμελήματα και να απαλλάξει επτά (και άλλους δυο η ελληνική δικαιοσύνη)
Δεν το λες για πανηγύρια για την κυβέρνηση, αλλά σαφέστατα το λες και ένα… ψιλοτρακάρισμα για τους εισαγγελείς, όπως επίσης και για την αντιπολίτευση που ξεσκίστηκε να μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων. Εγώ για την ώρα βλέπω στη φυλακή έναν κουμπάρο του Ανδρουλάκη αλλά και γι' αυτόν δεν ευθύνεται ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απλώς το λέμε γιατί ο Νίκος το παράκανε κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Ακούω βέβαια ότι οι Ευρωπαίοι-Ελληνες εισαγγελείς συνεχίζουν ακάθεκτοι να ερευνούν όπου έχει δοθεί ευρωπαϊκό χρήμα, οπότε ας έχουμε υπόψιν ότι το έργο αλλά και η κόντρα τους με την κυβέρνηση (επειδή δεν τους έδωσε την πενταετία ανανέωσης) θα έχει κι άλλα επεισόδια. Κρατάμε από την όλη υπόθεση ότι τουλάχιστον -παρά ορισμένους πολιτικά απαράδεκτους χειρισμούς της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης- βγήκε ένα καλό. Καθαρίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σκάνδαλο και διαφθορά υπήρχε εκεί εδώ και δεκαετίες.
Τα ψηφοδέλτια της ΝΔ
-Ερωτηθείς χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι οι βουλευτές της ΝΔ που διώκονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, εφόσον ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Χώρια που πολλοί νομικοί εκτιμούν ότι η δίωξη θα καταπέσει στο δικαστήριο που θα γίνει το φθινόπωρο, καθώς με τον νέο νόμο Φλωρίδη οι δίκες για τα πολιτικά πρόσωπα γίνονται με fast track διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι ο Σκρέκας θα είναι υποψήφιος στα Τρίκαλα, ο Μπουκώρος στη Μαγνησία και ο Σενετάκης στο Ηράκλειο. Υπάρχουν δύο εκκρεμότητες που αφορούν τον Καραμανλή και την Παπακώστα. Για τον μεν Καραμανλή η υπόθεση κατέπεσε πανηγυρικά, όμως έχει δηλώσει πρόθεση απόσυρσης από το ψηφοδέλτιο των Σερρών και ένας Καραμανλής δεν παίρνει εύκολα πίσω τον λόγο του. Επίσης, έχει δηλώσει ότι θέλει να αποδείξει την αθωότητά του ενώπιον της δικαιοσύνης και έχει ακόμα την εκκρεμότητα του Δικαστικού Συμβουλίου για τα Τέμπη. Όσο για την Παπακώστα από τα Τρίκαλα, όσο βαρυνόταν για κακούργημα δήλωσε πρόθεση απόσυρσης, αλλά τώρα που η υπόθεση περιορίστηκε στο πλημμέλημα θα πολιτευτεί ξανά.
Απογευματινή Κοινοβουλευτική Ομάδα
-Τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης συγκαλεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, όπως έχει προαναγγείλει, ενόψει και των διαδικασιών στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Προφανώς και θα γίνει και μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης μετά την εισήγηση του πρωθυπουργού, αν και το πράγμα δεν θα τραβήξει και πολύ, καθώς η συνεδρίαση προγραμματίζεται για τις 16:00. Και αυτό γιατί τη Δευτέρα είναι του Προφήτη Ηλία και οι βουλευτές έχουν διάφορες υποχρεώσεις σε εκκλησίες και ξωκλήσια στις εκλογικές τους περιφέρειες - δεν είναι μέρες τώρα να αφήνουμε τις ενορίες.
Στο Athenee με μενού τη ΔΕΘ
-Μετά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που τελείωσε χθες το μεσημέρι στο Μαξίμου, άνθρωπός μου είδε το ντουέτο του ΥΠΟΙΚ, τον Πιερρ και τον Πετραλιά, να περνάνε την πόρτα του Athenee στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου. Όταν κάποιος τους ρώτησε «τι έχει το μενού;», απάντησαν σκωπτικά «τα μέτρα της ΔΕΘ», αν και είναι δεδομένο ότι οι δυο τους θα έκαναν και σχετική συζήτηση πέρα από το κοινωνικό και πολιτικό gossip. Τώρα, ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό δεν ξέρω, αλλά στην κυβέρνηση γενικώς τον λογαριασμό τον πληρώνει ο Πετραλιάς.
Η ενημέρωση του Χατζηδάκη για τον ευρω-προϋπολογισμό
-Η συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ είναι σε εξέλιξη και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης φρόντισε να ενημερώσει σχετικά το ΚΥΣΟΙΠ, παρουσιάζοντας την πρόοδο της διαπραγμάτευσης και τις ελληνικές θέσεις. Μάλιστα, σημείωσε ότι η τελική συμφωνία ενδέχεται να κλείσει κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την αποτελεσματική εκπροσώπηση της χώρας. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς σήμερα η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της συνολικά 52,5 δισ. ευρώ μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο ο πήχης τοποθετείται στα 49,5 δισ. ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης είναι, μέσα από τις κατάλληλες συμμαχίες και μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση, να διατηρήσει ουσιαστικά τους ευρωπαϊκούς πόρους της χώρας στα ίδια με τώρα επίπεδα και να μη δημιουργηθεί το περιβόητο «δημοσιονομικό κενό» μετά το 2028, για το οποίο κάποιοι ήδη σπεύδουν να κινδυνολογήσουν.
Μεγάλη αναταραχή ωραία κατάσταση
-Ποιος να φανταζόταν ότι το αγαπημένο τσιτάτο του Αλέξη Τσίπρα “μεγάλη αναταραχή ωραία κατάσταση” που χρησιμοποιούσε για να περιγράψει την κατάρρευση του… παλιού πολιτικού συστήματος θα έβρισκε την τέλεια εφαρμογή στο κόμμα που τόσο έχει ταυτιστεί μαζί του. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλούν αισθήματα λύπης στον πρώην ηγέτη του. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, καθώς από το παρασκήνιο της Αμαλίας βάζει και ο ίδιος το χέρι του για τη διάλυση της άλλοτε πρώτης φοράς κυβερνώσας αριστεράς.
Σκόνη και θρύψαλα
Τα ψηφοδέλτια της ΝΔ
-Ερωτηθείς χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι οι βουλευτές της ΝΔ που διώκονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, εφόσον ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Χώρια που πολλοί νομικοί εκτιμούν ότι η δίωξη θα καταπέσει στο δικαστήριο που θα γίνει το φθινόπωρο, καθώς με τον νέο νόμο Φλωρίδη οι δίκες για τα πολιτικά πρόσωπα γίνονται με fast track διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι ο Σκρέκας θα είναι υποψήφιος στα Τρίκαλα, ο Μπουκώρος στη Μαγνησία και ο Σενετάκης στο Ηράκλειο. Υπάρχουν δύο εκκρεμότητες που αφορούν τον Καραμανλή και την Παπακώστα. Για τον μεν Καραμανλή η υπόθεση κατέπεσε πανηγυρικά, όμως έχει δηλώσει πρόθεση απόσυρσης από το ψηφοδέλτιο των Σερρών και ένας Καραμανλής δεν παίρνει εύκολα πίσω τον λόγο του. Επίσης, έχει δηλώσει ότι θέλει να αποδείξει την αθωότητά του ενώπιον της δικαιοσύνης και έχει ακόμα την εκκρεμότητα του Δικαστικού Συμβουλίου για τα Τέμπη. Όσο για την Παπακώστα από τα Τρίκαλα, όσο βαρυνόταν για κακούργημα δήλωσε πρόθεση απόσυρσης, αλλά τώρα που η υπόθεση περιορίστηκε στο πλημμέλημα θα πολιτευτεί ξανά.
Απογευματινή Κοινοβουλευτική Ομάδα
-Τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης συγκαλεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, όπως έχει προαναγγείλει, ενόψει και των διαδικασιών στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Προφανώς και θα γίνει και μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης μετά την εισήγηση του πρωθυπουργού, αν και το πράγμα δεν θα τραβήξει και πολύ, καθώς η συνεδρίαση προγραμματίζεται για τις 16:00. Και αυτό γιατί τη Δευτέρα είναι του Προφήτη Ηλία και οι βουλευτές έχουν διάφορες υποχρεώσεις σε εκκλησίες και ξωκλήσια στις εκλογικές τους περιφέρειες - δεν είναι μέρες τώρα να αφήνουμε τις ενορίες.
Στο Athenee με μενού τη ΔΕΘ
-Μετά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που τελείωσε χθες το μεσημέρι στο Μαξίμου, άνθρωπός μου είδε το ντουέτο του ΥΠΟΙΚ, τον Πιερρ και τον Πετραλιά, να περνάνε την πόρτα του Athenee στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου. Όταν κάποιος τους ρώτησε «τι έχει το μενού;», απάντησαν σκωπτικά «τα μέτρα της ΔΕΘ», αν και είναι δεδομένο ότι οι δυο τους θα έκαναν και σχετική συζήτηση πέρα από το κοινωνικό και πολιτικό gossip. Τώρα, ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό δεν ξέρω, αλλά στην κυβέρνηση γενικώς τον λογαριασμό τον πληρώνει ο Πετραλιάς.
Η ενημέρωση του Χατζηδάκη για τον ευρω-προϋπολογισμό
-Η συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ είναι σε εξέλιξη και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης φρόντισε να ενημερώσει σχετικά το ΚΥΣΟΙΠ, παρουσιάζοντας την πρόοδο της διαπραγμάτευσης και τις ελληνικές θέσεις. Μάλιστα, σημείωσε ότι η τελική συμφωνία ενδέχεται να κλείσει κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την αποτελεσματική εκπροσώπηση της χώρας. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς σήμερα η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της συνολικά 52,5 δισ. ευρώ μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο ο πήχης τοποθετείται στα 49,5 δισ. ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης είναι, μέσα από τις κατάλληλες συμμαχίες και μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση, να διατηρήσει ουσιαστικά τους ευρωπαϊκούς πόρους της χώρας στα ίδια με τώρα επίπεδα και να μη δημιουργηθεί το περιβόητο «δημοσιονομικό κενό» μετά το 2028, για το οποίο κάποιοι ήδη σπεύδουν να κινδυνολογήσουν.
Μεγάλη αναταραχή ωραία κατάσταση
-Ποιος να φανταζόταν ότι το αγαπημένο τσιτάτο του Αλέξη Τσίπρα “μεγάλη αναταραχή ωραία κατάσταση” που χρησιμοποιούσε για να περιγράψει την κατάρρευση του… παλιού πολιτικού συστήματος θα έβρισκε την τέλεια εφαρμογή στο κόμμα που τόσο έχει ταυτιστεί μαζί του. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλούν αισθήματα λύπης στον πρώην ηγέτη του. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, καθώς από το παρασκήνιο της Αμαλίας βάζει και ο ίδιος το χέρι του για τη διάλυση της άλλοτε πρώτης φοράς κυβερνώσας αριστεράς.
Σκόνη και θρύψαλα
-Και όταν μιλώ για διάλυση, δεν θεωρητικολογώ. Κυριολεκτώ! Σκόνη και θρύψαλα. Πρώτη φορά στα χρονικά βλέπουμε κοινοβουλευτικό κόμμα να προσαρμόζεται στις δημοσκοπήσεις πριν καν φτάσουν οι εκλογές. Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά. Μέσα σε 3 χρόνια η Κουμουνδούρου έχασε 32 βουλευτές (έπεται συνέχεια) άλλαξε τρεις αρχηγούς -Τσίπρα, Κασσελάκη, Φάμελλο- και πάει για τέταρτο. Οι κάλπες του 2023 έβγαλαν τον ΣΥΡΙΖΑ στη 2η θέση με 47 κοινοβουλευτικά μέλη. Σήμερα μετρά 15 βουλευτές, με τις εκτιμήσεις να υποστηρίζουν ότι θα περιοριστούν σε μονοψήφιο. Από τη 2η θέση έπεσε στην 3η πίσω από το ΠΑΣΟΚ, μετά στην 4η πίσω από το ΚΚΕ και οδεύει για την 5η, “φάτσα” με την πλάτη του Βελόπουλου. Η πρώτη μαζική αποχώρηση έγινε έγινε με τους 12 “Ομπρελαίους” οι οποίοι έστησαν τη Νέα Αριστερά για να αποδείξουν στη συνέχεια ότι ο χώρος, εκτός από στοιχεία αυτοοργάνωσης, διαθέτει τεράστιο ταλέντο και στην αυτοδιάλυση. Το δεύτερο κύμα ομαδικών αποχωρήσεων συντελείται στις μέρες μας. Ήδη 2 βουλευτές έχουν παραιτηθεί (Κ. Νοτοπούλου, Γ. Καραμέρος) και ακόμα ένας (Σ. Κεδίκογλου) έχει εκφράσει πρόθεση παραίτησης χωρίς όμως να την έχει υποβάλλει. Παράλληλα, από την περασμένη Τρίτη έπεσαν κατά ριπάς οι ανεξαρτητοποιήσεις των Α. Παναγιωτόπουλου, Γ. Γαβρήλου, Χ. Μαμουλάκη, Κ. Μπάρκα, Π. Τσαπανίδου, Κ. Βέττα, Μ. Κοροβέση, Γ. Ψυχογιού, Μ. Κοντοτόλη. Και όπως μαθαίνω έχουν πάρει σειρά οι Δ. Καλαματιανός, Μ. Ζαμπάρας, Β. Κόκκαλης και Ν. Κασιμάτη. Η τελευταία που θα κλείσει την πόρτα φαίνεται πως είναι η Ολγα Γεροβασίλη, καθώς η ανεξαρτητοποίησή της θα προκαλέσει αυτομάτως και απώλεια της θέσης αντιπροέδρου της Βουλής που κατέχει.
Με νέες... προδιαγραφές η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο
-Αλλαγές στην καθιερωμένη δεξίωση της 24ης Ιουλίου εισάγει ο Κ. Τασούλας με στόχο η εκδήλωση να ανακτήσει την παλαιότερη αίγλη της. Καταρχάς ο ΠτΔ επαναφέρει τις προκλήσεις μετά συζύγων για τους πολιτικούς, που είχαν κοπεί επί Παπούλια, υπό το κλίμα των γενικότερων περικοπών και της κρίσης. Στον κήπο έχουν τοποθετηθεί περισσότερα φώτα έπειτα από απαίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας να φωτιστεί πολύ καλύτερα. Επίσης, κόπηκε το σκληρό αλκοόλ, δηλαδή ουίσκι, βότκα και τζιν. Θα προσφέρεται μόνον κρασί, τα συνηθισμένα soft drinks, π.χ. Aperol, ενώ θα προσφέρεται βυσσινάδα και το κρύο τσάι που είναι δροσιστικά. Το μενού θα είναι στο σύνολό του finger food, ενώ θα προσφέρονται και παγωτά. Θα παίξει η Μπάντα του Ναυτικού και το ρεπερτόριο εκτός από τα κλασικά (Χατζιδάκι, Ξαρχάκο, Θεοδωράκη κ.λπ.) περιλαμβάνει και το My Way και άλλες ανάλογες επιλογές. Στο γνωστό κιόσκι του κήπου ο Πρόεδρος θα δεξιωθεί για 20-30 λεπτά τους πολιτικούς αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής. Αν οι αρχηγοί προσέλθουν στη δεξίωση μετά συζύγων, οι σύζυγοι θα τους ακολουθήσουν και στο κιόσκι (τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν πριν 25 χρόνια). Συνολικά οι καλεσμένοι είναι 1.697 και εκτός των πολιτικών (τέως και νυν) έχουν κληθεί 509 αντιστασιακοί κατά της δικτατορίας, δικαστικοί, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Πρυτάνεις, οι τραπεζίτες των συστημικών τραπεζών, εφοπλιστές, Πρόεδροι Κοινωφελών Ιδρυμάτων, επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, μέλη συλλόγων και επαγγελματικών-συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στη δεξίωση κλήθηκαν τιμητικά και τέσσερα πρόσωπα που διακρίθηκαν και συγκεκριμένα ο μαθητής Γ. Μυριάδης που πέτυχε τον υψηλότερο βαθμό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (19.80) και ο Α. Οικονομόπουλος με τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό (19.75), η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ “Νέα ζωή στο Χωριό” Π. Διαμαντή και τέλος ο Αντισμήναρχος Γ. Χατζόπουλος κυβερνήτης F-16 που έκανε την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου.
Τράπεζα Πειραιώς-ΙΑΣΩ
-Χθες στις 22:32 το βράδυ η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε ανακοίνωση για το δημοσίευμα της στήλης που ανέφερε ότι "έκλεισε deal Τράπεζας Πειραιώς-ΙΑΣΩ". Οι τράπεζες δεν είναι συνηθισμένο να βγάζουν ανακοινώσεις βραδιάτικα, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ρώτησε την Τρ. Πειραιώς τι λένε για το δημοσίευμα, ο Χ. Μεγάλου έφυγε από το Λονδίνο και ήταν στην Αμερική, οπότε μέχρι να συνεννοηθούν πέρασε η ώρα. Φυσικά η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς (που συνέταξε δικηγόρος) είναι αληθής. “Η Τράπεζα” γράφει η ανακοίνωση, “αρνείται ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή αποκτώσα στη φερόμενη συμφωνία «εξαγοράς του ΙΑΣΩ» και πολύ σωστά, γιατί αγοραστής θα είναι η Strix Holdings που ανήκει στην Τρ. Πειραιώς κατά 25% και κατά το υπόλοιπο 75% στην Βlantyre η οποία και θα αναλάβει τη διαχείριση του ΙΑΣΩ. Η δομή της συναλλαγής είναι σύνθετη και μπορεί να διατηρήσει ένα ποσοστό το Oaktree, καθώς φαίνεται πως υπάρχουν και κάποια θέματα ανταγωνισμού. Όσον αφορά “το σχέδιο δημιουργίας εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου Μονάδων Υγείας από την Τράπεζα Πειραιώς ή την Εθνική Ασφαλιστική μέσω εξαγορών”, σχέδιο το οποίο “δεν αντικατοπτρίζει τις προθέσεις της Τράπεζας για το ορατό μέλλον” προφανώς και είναι έτσι, αλλά η στήλη αναφερόταν στο... αόρατο μέλλον γιατί μια τράπεζα να αγοράζει νοσοκομεία δεν βγάζει νόημα και κυρίως δεν ενθουσιάζει την εποπτεία. Όσον αφορά το ΙΑΣΩ, το Oaktree (που έχει ευέλικτη δομή που επιτρέπει να διατηρεί επενδύσεις και μετά την ωρίμανση του fund) έχει βγάλει το νοσοκομείο για πώληση 2 φορές χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τη μια φορά μάλιστα είχε δυο καλές προσφορές (από το BC Partners και ένα fund που επενδύει αποκλειστικά στην υγεία) αλλά επειδή υπολείπονταν 20-30 εκατ. από τα 400 εκατ. που ήθελε, δεν πούλησε. Τώρα βέβαια οι εποχές άλλαξαν και ο πήχης έχει κατέβει.
Αλ. Εξάρχου: «Με συγκίνηση το λέω… η AKTOR επέστρεψε»
-Δεν ήταν μια συνηθισμένη γενική συνέλευση. Ήταν μια συνεδρίαση με έντονο συμβολισμό, προσωπικές αναφορές και αρκετή συγκίνηση από τον Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος θέλησε να σηματοδοτήσει το τέλος μιας περιόδου και την αρχή μιας νέας εποχής για την AKTOR. «Η σημερινή ημέρα είναι το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων 25 ετών», είπε από το βήμα, ευχαριστώντας δημόσια τις Goldman Sachs, Bank of America και UBS για την ανάληψη του underwriting, τόσο της αύξησης κεφαλαίου, όσο και της διεθνούς ομολογιακής έκδοσης. Το μεγάλο ζητούμενο ήταν φυσικά η ΑΜΚ για την όποια συνάντησε τις προηγούμενες μέρες 80 θεσμικούς επενδυτές σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια των road shows, λέγοντας ότι υπάρχει πολύ ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία. Κομβικό στοιχείο της νέας στρατηγικής αποτελεί η διεύρυνση της μετοχικής βάσης μέσω της αύξησης του free float. Το ποσοστό συμμετοχής των βασικών μετόχων θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαμορφωθεί τελικά το βιβλίο προσφορών. Ο CEO της AKTOR είπε ότι στο δυσμενέστερο σενάριο η Winex, στην οποία συμμετέχουν οι Δημήτρης Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και ο ίδιος θα διατηρήσει περίπου το 33%-34% από περίπου 39% σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή της δεν θα αλλάξει ουσιαστικά τον έλεγχο της εταιρείας, αλλά θα επιτρέψει την είσοδο περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών. Στη συνέχεια επιχείρησε να αποτυπώσει την εικόνα της επόμενης ημέρας, καλώντας τους μετόχους να σκεφτούν «για ποια εταιρεία θα μιλάνε από την ερχόμενη Παρασκευή» όταν θα έχει κλείσει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η ομολογιακή έκδοση συνολικού ύψους 1 δισ. Μια AKTOR, όπως είπε, με κεφαλαιοποίηση που μπορεί να ξεπεράσει τα 3,5 δισ. ευρώ, ταμείο άνω του 1,2 δισ., ανεκτέλεστο έργων 5 δισ. ευρώ και ακόμη ισχυρότερα οικονομικά μεγέθη εφόσον ολοκληρωθεί και η εξαγορά της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Thalis όπου τα νεότερα αναμένονται από τον Σεπτέμβριο, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, όπως και για το FSRU στους Αγίους Θεοδώρους. Ο Εξάρχου έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη που θα συνοδεύεται από πειθαρχημένη χρηματοοικονομική στρατηγική με στόχο ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA να μην υπερβαίνει τις τρεις φορές (3x.Net Debt/EBITDA). “Άσπρισαν τα μαλλιά μου για τα δάνεια” είπε στους μετόχους, αναφερόμενος προφανώς στα δύσκολα χρόνια που πέρασε την προηγούμενη δεκαετία η Άκτωρ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, “η AKTOR δεν θα ξαναπάθει ποτέ αυτό που της συνέβη στο παρελθόν», επαναλαμβάνοντας ότι η εταιρεία «έμαθε το μάθημά της» και ότι ο υπερβολικός δανεισμός «δεν δημιουργεί υγεία, απλώς μεταθέτει την κρίση». Το φινάλε ήταν εμφανώς φορτισμένο. Με τη φωνή του να σπάει, ο επικεφαλής της AKTOR μίλησε για τη σημαντικότερη απόφαση στην ιστορία της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι από εδώ και πέρα η μεγαλύτερη δύναμή της θα είναι η οικονομική της ευρωστία. «Με συγκίνηση το λέω… η AKTOR επέστρεψε», ήταν η τελευταία του φράση.
Σε υψηλό 5μήνου η Metlen, «στριμώχνονται» οι short
-Σε ισχυρό «αντίβαρο» του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει εξελιχθεί η Metlen, καταγράφοντας ένα εξαήμερο ανοδικό σερί που την οδήγησε στα 43,38 ευρώ. Πρόκειται για επίπεδα που αποτελούν υψηλό πενταμήνου, καθώς έχει να τα δει από τον περασμένο Φεβρουάριο. Η εξαιρετική πορεία της μετοχής έχει λειτουργήσει ως ανάχωμα στις ευρύτερες πιέσεις της αγοράς, η οποία συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες ημέρες απωλειών. Το ράλι της Metlen προκαλεί έντονο «πονοκέφαλο» σε διεθνή hedge funds που διατηρούν short θέσεις στη μετοχή. Καθώς πλησιάζει η 6η Αυγούστου, δηλαδή η ημερομηνία που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα α' εξαμήνου, το ρίσκο για τους short πωλητές αυξάνεται κατακόρυφα. Η επενδυτική κοινότητα προεξοφλεί εξαιρετικά ισχυρές επιδόσεις και τυχόν θετική έκπληξη ενδέχεται να πυροδοτήσει βίαιο κλείσιμο θέσεων, το λεγόμενο short squeeze, καθώς η διατήρηση των θέσεων απέναντι σε μια εταιρεία με τόσο ισχυρά θεμελιώδη αφήνει μεγάλη «τρύπα» στα funds. Στο εξαιρετικό κλίμα συμβάλλει και το πρόσφατο report της Euroxx Securities, η οποία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης με σύσταση «overweight» και νέα τιμή στόχο στα 56,8 ευρώ. Η χρηματιστηριακή προβλέπει δυναμική αύξηση της κερδοφορίας, με το EBITDA να ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ το 2028 και να διαμορφώνεται πάνω από 1 δισ. ευρώ το 2026, με το φετινό πρώτο εξάμηνο να υπερβαίνει άνετα τα 500 εκατ. ευρώ. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης του ομίλου είναι η επέκταση στα μέταλλα, οι ευνοϊκές τιμές αλουμινίου, το μοντέλο asset rotation και η παραγωγή γαλλίου από το 2028.
Το bull σενάριο για τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-Πολύ… content είχε η έκθεση της ΑΧΙΑ για τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ που υπογράφουν οι Κωνσταντίνος Ζούζουλας και Απόστολος Σταμένας, αποτυπώνοντας ουσιαστικά το εύρος των προοπτικών του ομίλου. Η βασική αποτίμηση τοποθετεί τη μετοχή στα 55,20 ευρώ (από 44,20 ευρώ προηγουμένως), ωστόσο το αισιόδοξο σενάριο ανεβάζει τον πήχη στα 62,40 ευρώ, με βασική παραδοχή ότι η εταιρεία θα εξασφαλίσει μέσα στην επόμενη τριετία έως πενταετία νέες συμβάσεις παραχώρησης, επενδύοντας περίπου 1 δισ. ευρώ σε ίδια κεφάλαια και επιτυγχάνοντας αποδόσεις αντίστοιχες με τις υφιστάμενες, της τάξης του 15%-17%. Οι αναλυτές θεωρούν το σενάριο αυτό ρεαλιστικό, καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει πλέον ισχυρή κεφαλαιακή βάση, επενδυτική βαθμίδα και καθαρή ταμειακή θέση, στοιχεία που της επιτρέπουν να διεκδικήσει έργα άνω των 5 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια χωρίς να επιβαρύνει το πιστωτικό της προφίλ. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα νέα έργα; Στο report γίνεται λόγος για ένα πολύ συγκεκριμένο pipeline, με αιχμή τις οδικές παραχωρήσεις στην Αττική, τις νέες επεκτάσεις της Αττικής Οδού, νέους οδικούς άξονες και ΣΔΙΤ στην υπόλοιπη Ελλάδα, έργα διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτων (η AXIA εκτιμά ότι επίκειται νέο κύμα διαγωνισμών ΣΔΙΤ, ιδιαίτερα στην Αττική, ενώ θεωρεί ότι η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΕΥΔΑΠ (12,8%) δημιουργεί επιπλέον προοπτικές), και τέλος έργα παραχωρήσεων στη ΝΑ Ευρώπη, χωρίς να υπολογίζονται άλλα που δεν βρίσκονται στον ορίζοντα.
Τι, άραγε, θα δούμε στην Jumbo
-Αν και πρόκειται για μια εταιρεία που η κεφαλαιοποίησή της υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ, η συμμετοχή των μετόχων στην τακτική γενική συνέλευση της Jumbo -όπως λέγαμε και χθες- ήταν εντυπωσιακή. Εκπροσωπήθηκε το 72,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας γεγονός που δείχνει ότι κάθε άλλο παρά αδιάφορη είναι η επενδυτική κοινότητα παρά την υποχώρηση της μετοχής από την αρχή του έτους κατά 19%. Ακόμα και η έκθεση αποδοχών, ένα θέμα για το οποίο υπήρξαν ενστάσεις, μάλλον αδικαιολόγητες, υπερψηφίστηκε με ποσοστό 69,6% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών. Όλα τα λεφτά πάντως στην προχθεσινή συνέλευση της Jumbo ήταν η τελευταία ερώτηση από μικρομέτοχο ο οποίος ρώτησε τον Α. Βακάκη πώς αισθάνεται που η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει τόσο πολύ και αν προτίθεται να πάρει κάποια μέτρα. Και η απάντηση ήταν: «Περιμένετε δύο μέρες και θα δείτε». Επομένως η σημερινή ημέρα έχει αυξημένο ενδιαφέρον ειδικά σε ό,τι αφορά τις απογευματινές ανακοινώσεις. Τις προηγούμενες ημέρες πάντως άλλαξαν χέρια αρκετά πακέτα μετοχών, ενώ χθες, πάντως, στον απόηχο των τοποθετήσεων Βακάκη για τη μετοχή και το ενδεχόμενο νέας έκτακτης διανομής προς τους μετόχους μέχρι το τέλος της χρονιάς, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί για αυτό, η Jumbo έκλεισε με κέρδη άνω του 2%.
Ξύπνησε η Qualco
-Η Qualco είχε άνοδο 3,3% και έκλεισε στα 5,67 ευρώ αλλά παρά το χθεσινό ράλι, η μετοχή έχει ακόμη δρόμο για να καλύψει το χαμένο έδαφος, καθώς από την έναρξη του 2026, όταν διαπραγματευόταν στα 6,5 ευρώ, σημειώνει ετήσια πτώση της τάξης του 13,4%. Η ανοδική κίνηση της Qualco συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα στο ταμπλό. Ο όγκος συναλλαγών ξεπέρασε τα 360.000 τεμάχια, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 2,01 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή αποτελεί την πέμπτη υψηλότερη στη σύντομη ιστορία της εταιρείας στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στα μέσα Μαΐου 2025. Σε ευρύτερο πλαίσιο, η επιστροφή των αγοραστών με τόσο ισχυρούς όγκους υποδηλώνει αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε επίπεδα τιμών που θεωρούνται ελκυστικά.
Οι αλλαγές στην Avramar
-Οι Καναδοί της Cooke Aquaculture έχουν σηκώσει τα μανίκια για να επιστρέψει η Avramar στην κανονικότητα και προ ημερών προχώρησαν σε αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την τοποθέτηση δύο πολύ έμπειρων στελεχών του ομίλου, των Mark Ryan και Matthew Roach. Ο Ryan έχει διαχειριστεί μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές της Cooke, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της Tassal πριν και μετά την ενσωμάτωσή της στον καναδικό όμιλο, ενώ ο Roach που κατέχει τη θέση του Director of Corporate Business Alignment στη Cooke Aquaculture διαθέτει πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και την ενοποίηση μεγάλων οργανισμών. Η Cooke, που εισήλθε ως στρατηγικός επενδυτής και απέκτησε την Avramar, είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής και εμπορίας στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, σήμερα απασχολεί περισσότερους από 13.000 εργαζομένους, έχοντας αναπτύξει δραστηριότητες σε ολόκληρη την Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Mετά τη διάσωση της Avramar, που είχε περάσει στον έλεγχο των τραπεζών λόγω σημαντικών οικονομικών δυσχερειών, η Cooke τώρα σχεδιάζει να αξιοποιήσει την ελληνική εταιρεία ως βασικό πυλώνα της παρουσίας της στη Μεσόγειο, συνδυάζοντας οικονομίες κλίμακας και ενίσχυση της παραγωγικής αποδοτικότητας, καθώς βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Στόχος είναι η αξιοποίηση του παγκόσμιου εμπορικού δικτύου της Cooke ώστε προϊόντα της Avramar να τοποθετηθούν σε αγορές υψηλότερης αξίας, κυρίως στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.
Έλληνες «κλειδώνουν» από τώρα το επόμενο μεγάλο στοίχημα της ναυτιλίας
-Η κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στην αγορά των πολύ μεγάλων πλοίων μεταφοράς αμμωνίας (VLACs) δεν περνά απαρατήρητη. Στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά σχολιάζεται ότι οι ελληνικές εταιρείες δεν περιμένουν να ωριμάσει η αγορά της αμμωνίας, αλλά επιλέγουν να επενδύσουν εγκαίρως, εξασφαλίζοντας θέσεις στα ναυπηγεία πριν δημιουργηθούν μεγάλες λίστες αναμονής. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι Dynacom, Capital Maritime & Trading και Evalend Shipping έχουν προχωρήσει τον τελευταίο καιρό σε παραγγελίες συνολικά οκτώ VLACs στο κινεζικό ναυπηγείο Hengli Heavy Industry. Πρόκειται για μια κίνηση που, σύμφωνα με ναυλομεσίτες, έχει περισσότερο στρατηγικό παρά συγκυριακό χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα πλοία δεν προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά αμμωνίας. Μέχρι να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη αγορά, μπορούν να δραστηριοποιούνται κανονικά στη μεταφορά υγραερίου (LPG), αξιοποιώντας τη σημερινή ισχυρή ναυλαγορά. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες δεν στοιχηματίζουν μόνο στο καύσιμο του μέλλοντος, αλλά αποκτούν έναν στόλο με μεγάλη εμπορική ευελιξία. Στους ναυτιλιακούς κύκλους εκτιμάται ότι η επιπλέον επένδυση για να αποκτήσει ένα πλοίο δυνατότητα μεταφοράς αμμωνίας είναι σχετικά περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό κόστος ναυπήγησης, γεγονός που καθιστά την επιλογή ακόμη πιο ελκυστική. Αντίθετα, η αξία αυτής της ευελιξίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική τα επόμενα χρόνια, καθώς η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί νέες ανάγκες στις θαλάσσιες μεταφορές.
Γιατί ο Πιστιόλης πουλά το megayacht πριν το παραλάβει – Το μήνυμα που στέλνει στη Wall Street
-Η Wall Street έχει έναν άγραφο κανόνα. Όταν ο κύκλος μιας αγοράς γυρίζει υπέρ σου, δεν σκορπίζεις κεφάλαια σε projects υψηλού prestige, αλλά τα κατευθύνεις εκεί όπου η απόδοση μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Κάπως έτσι διαβάζουν οι Αμερικανοί επενδυτές την απόφαση της Rubico Inc. του Ευάγγελου Πιστιόλη να εγκαταλείψει το υπό ναυπήγηση megayacht και να επιστρέψει ολοκληρωτικά στα tankers. Σε μια πρώτη ανάγνωση, η κίνηση μοιάζει με απλή αποεπένδυση. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την αγορά. Η εταιρεία επιλέγει να μετατρέψει ένα μη παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο σε ρευστότητα για τον βασικό της στόλο. Αν η πώληση πραγματοποιηθεί στα επίπεδα των 30-35 εκατ. ευρώ, η Rubico θα απαλλαγεί και από επιπλέον κεφαλαιακές υποχρεώσεις άνω των 26 εκατ. ευρώ μέχρι την παράδοση του σκάφους. Οι επενδυτές ανταμείβουν εταιρείες που εμφανίζονται πειθαρχημένες στη διαχείριση κεφαλαίων και παραμένουν προσηλωμένες στο core business τους. Και αυτή τη στιγμή, το core business λέγεται δεξαμενόπλοια. Με έναν στόλο δύο eco Suezmax, η Rubico δείχνει ότι προτιμά να «ποντάρει» σε έναν κλάδο όπου οι αποδόσεις μπορούν να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους, αντί να διατηρεί ένα πολυτελές asset που προσφέρει περισσότερο κύρος παρά ταμειακές ροές. Στη Wall Street, αυτή η επιλογή έχει ένα όνομα: Capital discipline.
Ούτε μία παραγγελία Ελλήνων για ναυπήγηση την τελευταία εβδομάδα
-Όποιος πιστεύει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές σήκωσαν το πόδι από το γκάζι, μάλλον κοιτάζει τη λάθος πλευρά της αγοράς. Γιατί μπορεί την τελευταία εβδομάδα να μην εμφανίστηκε ούτε μία ελληνική παραγγελία νεότευκτου πλοίου, όμως στο παρασκήνιο οι κινήσεις αναδιάρθρωσης του στόλου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Στην αγορά των μεταχειρισμένων, ελληνικά συμφέροντα βρέθηκαν πίσω από τρεις σημαντικές πωλήσεις. Το Capesize φορτηγό πλοίο HEROIC (182.060 dwt, κατασκευής 2010 στα Odense Staalskibsvaerft της Δανίας) άλλαξε χέρια έναντι 32,8 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, πωλήθηκε το Kamsarmax PENDULUM (82.619 dwt, κατασκευής 2006 στα Tsuneishi της Ιαπωνίας) έναντι 14,5 εκατ. δολαρίων, εξοπλισμένο με scrubber. Στα δεξαμενόπλοια, ελληνικά συμφέροντα αποεπένδυσαν και από το MR προϊόντων πετρελαίου MINERVA RITA (50.922 dwt), το οποίο πουλήθηκε έναντι 16 εκατ. δολαρίων, διατηρώντας χαρακτηριστικά όπως epoxy phenolic coating, Ice Class 1A και δυνατότητα μεταφοράς καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων (CPP – Clean Petroleum Products). Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται τόσο στα ονόματα των πλοίων, όσο στη στρατηγική. Οι Έλληνες φαίνεται να ρευστοποιούν ώριμα περιουσιακά στοιχεία, δημιουργώντας κεφάλαια για την επόμενη επενδυτική φάση.
«Σταματήστε να σκοτώνετε ναυτικούς ή θα αδειάσουν τα λιμάνια»
-Δεν είναι συνηθισμένο ένας πλοιοκτήτης να αφήνει στην άκρη τους ναύλους, τις αγορές και τα επιχειρηματικά συμφέροντα για να μιλήσει αποκλειστικά για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό έκανε ο Άλεξ Αγγελόπουλος, CEO της ACA Shipping Corp, με μια δημόσια παρέμβαση που ήδη συζητείται έντονα στους διεθνείς ναυτιλιακούς κύκλους. Με αφορμή τις αλλεπάλληλες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ο Έλληνας πλοιοκτήτης ζητά από τους κορυφαίους ναυτιλιακούς οργανισμούς του κόσμου να υψώσουν κοινό μέτωπο απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία. Η πρότασή του είναι σαφής: να δοθεί προθεσμία μίας εβδομάδας στις δύο κυβερνήσεις για να δεσμευθούν εγγράφως ότι τα εμπορικά πλοία δεν θα αποτελούν πλέον στρατιωτικούς στόχους. Σε διαφορετική περίπτωση, εισηγείται τη συλλογική αναστολή των εμπορικών προσεγγίσεων στα λιμάνια των δύο χωρών. «Η πολεμική ασφάλιση μπορεί να καλύψει οικονομικές απώλειες. Δεν μπορεί να ασφαλίσει μια ανθρώπινη ζωή», υπογραμμίζει, καλώντας τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να κινητοποιηθεί.
Nέοι καιροί, νέα ήθη στη Γερμανία
-Στα Γερμανικά, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λέξη, Zeitenwende, (προφέρεται περίπου «τσάιτενβέντε») και σημαίνει κυριολεκτικά «αλλαγή εποχής». Από το Zeiten (καιροί, εποχές) και Wende (στροφή, μεταστροφή). Η λέξη Wende έχει ήδη ιδιαίτερο ιστορικό βάρος στα γερμανικά από την εποχή της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, το 1989. Η Deutsche Bank Research, κάθισε και υπολόγισε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να δανειστεί περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, κατά την πενταετία 2026-2030. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο, η Γερμανία θα βγαίνει στις αγορές για να δανειστεί τουλάχιστον €200 δισ. Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το πρώτο προσχέδιο προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας για το 2027, με συνολικό δανεισμό-ρεκόρ €203,6 δισ. περισσότερα από τα €196,5 δισ. που είχαν υπολογιστεί τον Απρίλιο και 4πλάσιο των €50,5 δισ. του 2024, επί προηγούμενης κυβέρνησης. Το μεγάλο μυστικό προκύπτει από την αρχιτεκτονική δαπανών της νέας εποχής. Από τα δάνεια του 2027, τα €118,7 δισ. θα στηρίξουν τον βασικό προϋπολογισμό, €54,9 δισ. το Ταμείο Υποδομών (των €500 δισ. συνολικά) και €30 δισ. το Ειδικό Ταμείο Άμυνας. Οι βασικές αμυντικές δαπάνες εκτοξεύονται από €82,2 δισ. το 2026, σε €109 δισ. το 2027. Το ποσό ανεβαίνει στα €130,1 δισ. μαζί με την Ουκρανία και την Ασφάλεια, με στόχο το 3,5% του ΑΕΠ από το 2029. Η DB προβλέπει πορεία προς το 4% έως το 2030. Υπάρχουν, φυσικά, έντονοι προβληματισμοί. Η BDI, ας πούμε ο γερμανικός ΣΕΒ, (Ομοσπονδία της γερμανικής βιομηχανίας), προειδοποιεί ότι οι τόκοι σχεδόν διπλασιάζονται: από €41,9 δισ. το 2027 σε €80,7 δισ. το 2030. Σχεδόν 1 στα 5 ευρώ των μελλοντικών φορολογικών εσόδων, θα πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους. Η τρύπα των €34 δισ. του 2027 έκλεισε, αλλά τώρα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναγνωρίζει πρόσθετο κενό €109 δισ. για την τριετία 2028-2030. Όσοι δραστηριοποιούνται στις αγορές ομολόγων, γνωρίζουν ότι το Bund παύει να είναι σπάνιο αγαθό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ευρωπαϊκά spreads, άρα και τα ελληνικά.
Πηγή: newmoney.gr
Με νέες... προδιαγραφές η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο
-Αλλαγές στην καθιερωμένη δεξίωση της 24ης Ιουλίου εισάγει ο Κ. Τασούλας με στόχο η εκδήλωση να ανακτήσει την παλαιότερη αίγλη της. Καταρχάς ο ΠτΔ επαναφέρει τις προκλήσεις μετά συζύγων για τους πολιτικούς, που είχαν κοπεί επί Παπούλια, υπό το κλίμα των γενικότερων περικοπών και της κρίσης. Στον κήπο έχουν τοποθετηθεί περισσότερα φώτα έπειτα από απαίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας να φωτιστεί πολύ καλύτερα. Επίσης, κόπηκε το σκληρό αλκοόλ, δηλαδή ουίσκι, βότκα και τζιν. Θα προσφέρεται μόνον κρασί, τα συνηθισμένα soft drinks, π.χ. Aperol, ενώ θα προσφέρεται βυσσινάδα και το κρύο τσάι που είναι δροσιστικά. Το μενού θα είναι στο σύνολό του finger food, ενώ θα προσφέρονται και παγωτά. Θα παίξει η Μπάντα του Ναυτικού και το ρεπερτόριο εκτός από τα κλασικά (Χατζιδάκι, Ξαρχάκο, Θεοδωράκη κ.λπ.) περιλαμβάνει και το My Way και άλλες ανάλογες επιλογές. Στο γνωστό κιόσκι του κήπου ο Πρόεδρος θα δεξιωθεί για 20-30 λεπτά τους πολιτικούς αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής. Αν οι αρχηγοί προσέλθουν στη δεξίωση μετά συζύγων, οι σύζυγοι θα τους ακολουθήσουν και στο κιόσκι (τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν πριν 25 χρόνια). Συνολικά οι καλεσμένοι είναι 1.697 και εκτός των πολιτικών (τέως και νυν) έχουν κληθεί 509 αντιστασιακοί κατά της δικτατορίας, δικαστικοί, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι Πρυτάνεις, οι τραπεζίτες των συστημικών τραπεζών, εφοπλιστές, Πρόεδροι Κοινωφελών Ιδρυμάτων, επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού, μέλη συλλόγων και επαγγελματικών-συνδικαλιστικών οργανώσεων. Στη δεξίωση κλήθηκαν τιμητικά και τέσσερα πρόσωπα που διακρίθηκαν και συγκεκριμένα ο μαθητής Γ. Μυριάδης που πέτυχε τον υψηλότερο βαθμό στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (19.80) και ο Α. Οικονομόπουλος με τον δεύτερο υψηλότερο βαθμό (19.75), η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ “Νέα ζωή στο Χωριό” Π. Διαμαντή και τέλος ο Αντισμήναρχος Γ. Χατζόπουλος κυβερνήτης F-16 που έκανε την προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου.
Τράπεζα Πειραιώς-ΙΑΣΩ
-Χθες στις 22:32 το βράδυ η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσε ανακοίνωση για το δημοσίευμα της στήλης που ανέφερε ότι "έκλεισε deal Τράπεζας Πειραιώς-ΙΑΣΩ". Οι τράπεζες δεν είναι συνηθισμένο να βγάζουν ανακοινώσεις βραδιάτικα, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ρώτησε την Τρ. Πειραιώς τι λένε για το δημοσίευμα, ο Χ. Μεγάλου έφυγε από το Λονδίνο και ήταν στην Αμερική, οπότε μέχρι να συνεννοηθούν πέρασε η ώρα. Φυσικά η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς (που συνέταξε δικηγόρος) είναι αληθής. “Η Τράπεζα” γράφει η ανακοίνωση, “αρνείται ότι αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος ή αποκτώσα στη φερόμενη συμφωνία «εξαγοράς του ΙΑΣΩ» και πολύ σωστά, γιατί αγοραστής θα είναι η Strix Holdings που ανήκει στην Τρ. Πειραιώς κατά 25% και κατά το υπόλοιπο 75% στην Βlantyre η οποία και θα αναλάβει τη διαχείριση του ΙΑΣΩ. Η δομή της συναλλαγής είναι σύνθετη και μπορεί να διατηρήσει ένα ποσοστό το Oaktree, καθώς φαίνεται πως υπάρχουν και κάποια θέματα ανταγωνισμού. Όσον αφορά “το σχέδιο δημιουργίας εκτεταμένου ιδιόκτητου δικτύου Μονάδων Υγείας από την Τράπεζα Πειραιώς ή την Εθνική Ασφαλιστική μέσω εξαγορών”, σχέδιο το οποίο “δεν αντικατοπτρίζει τις προθέσεις της Τράπεζας για το ορατό μέλλον” προφανώς και είναι έτσι, αλλά η στήλη αναφερόταν στο... αόρατο μέλλον γιατί μια τράπεζα να αγοράζει νοσοκομεία δεν βγάζει νόημα και κυρίως δεν ενθουσιάζει την εποπτεία. Όσον αφορά το ΙΑΣΩ, το Oaktree (που έχει ευέλικτη δομή που επιτρέπει να διατηρεί επενδύσεις και μετά την ωρίμανση του fund) έχει βγάλει το νοσοκομείο για πώληση 2 φορές χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τη μια φορά μάλιστα είχε δυο καλές προσφορές (από το BC Partners και ένα fund που επενδύει αποκλειστικά στην υγεία) αλλά επειδή υπολείπονταν 20-30 εκατ. από τα 400 εκατ. που ήθελε, δεν πούλησε. Τώρα βέβαια οι εποχές άλλαξαν και ο πήχης έχει κατέβει.
Αλ. Εξάρχου: «Με συγκίνηση το λέω… η AKTOR επέστρεψε»
-Δεν ήταν μια συνηθισμένη γενική συνέλευση. Ήταν μια συνεδρίαση με έντονο συμβολισμό, προσωπικές αναφορές και αρκετή συγκίνηση από τον Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος θέλησε να σηματοδοτήσει το τέλος μιας περιόδου και την αρχή μιας νέας εποχής για την AKTOR. «Η σημερινή ημέρα είναι το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων 25 ετών», είπε από το βήμα, ευχαριστώντας δημόσια τις Goldman Sachs, Bank of America και UBS για την ανάληψη του underwriting, τόσο της αύξησης κεφαλαίου, όσο και της διεθνούς ομολογιακής έκδοσης. Το μεγάλο ζητούμενο ήταν φυσικά η ΑΜΚ για την όποια συνάντησε τις προηγούμενες μέρες 80 θεσμικούς επενδυτές σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια των road shows, λέγοντας ότι υπάρχει πολύ ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την εταιρεία. Κομβικό στοιχείο της νέας στρατηγικής αποτελεί η διεύρυνση της μετοχικής βάσης μέσω της αύξησης του free float. Το ποσοστό συμμετοχής των βασικών μετόχων θα εξαρτηθεί από το πώς θα διαμορφωθεί τελικά το βιβλίο προσφορών. Ο CEO της AKTOR είπε ότι στο δυσμενέστερο σενάριο η Winex, στην οποία συμμετέχουν οι Δημήτρης Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και ο ίδιος θα διατηρήσει περίπου το 33%-34% από περίπου 39% σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή της δεν θα αλλάξει ουσιαστικά τον έλεγχο της εταιρείας, αλλά θα επιτρέψει την είσοδο περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών. Στη συνέχεια επιχείρησε να αποτυπώσει την εικόνα της επόμενης ημέρας, καλώντας τους μετόχους να σκεφτούν «για ποια εταιρεία θα μιλάνε από την ερχόμενη Παρασκευή» όταν θα έχει κλείσει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η ομολογιακή έκδοση συνολικού ύψους 1 δισ. Μια AKTOR, όπως είπε, με κεφαλαιοποίηση που μπορεί να ξεπεράσει τα 3,5 δισ. ευρώ, ταμείο άνω του 1,2 δισ., ανεκτέλεστο έργων 5 δισ. ευρώ και ακόμη ισχυρότερα οικονομικά μεγέθη εφόσον ολοκληρωθεί και η εξαγορά της ΗΛΕΚΤΩΡ και της Thalis όπου τα νεότερα αναμένονται από τον Σεπτέμβριο, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, όπως και για το FSRU στους Αγίους Θεοδώρους. Ο Εξάρχου έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη που θα συνοδεύεται από πειθαρχημένη χρηματοοικονομική στρατηγική με στόχο ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA να μην υπερβαίνει τις τρεις φορές (3x.Net Debt/EBITDA). “Άσπρισαν τα μαλλιά μου για τα δάνεια” είπε στους μετόχους, αναφερόμενος προφανώς στα δύσκολα χρόνια που πέρασε την προηγούμενη δεκαετία η Άκτωρ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, “η AKTOR δεν θα ξαναπάθει ποτέ αυτό που της συνέβη στο παρελθόν», επαναλαμβάνοντας ότι η εταιρεία «έμαθε το μάθημά της» και ότι ο υπερβολικός δανεισμός «δεν δημιουργεί υγεία, απλώς μεταθέτει την κρίση». Το φινάλε ήταν εμφανώς φορτισμένο. Με τη φωνή του να σπάει, ο επικεφαλής της AKTOR μίλησε για τη σημαντικότερη απόφαση στην ιστορία της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι από εδώ και πέρα η μεγαλύτερη δύναμή της θα είναι η οικονομική της ευρωστία. «Με συγκίνηση το λέω… η AKTOR επέστρεψε», ήταν η τελευταία του φράση.
Σε υψηλό 5μήνου η Metlen, «στριμώχνονται» οι short
-Σε ισχυρό «αντίβαρο» του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει εξελιχθεί η Metlen, καταγράφοντας ένα εξαήμερο ανοδικό σερί που την οδήγησε στα 43,38 ευρώ. Πρόκειται για επίπεδα που αποτελούν υψηλό πενταμήνου, καθώς έχει να τα δει από τον περασμένο Φεβρουάριο. Η εξαιρετική πορεία της μετοχής έχει λειτουργήσει ως ανάχωμα στις ευρύτερες πιέσεις της αγοράς, η οποία συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες ημέρες απωλειών. Το ράλι της Metlen προκαλεί έντονο «πονοκέφαλο» σε διεθνή hedge funds που διατηρούν short θέσεις στη μετοχή. Καθώς πλησιάζει η 6η Αυγούστου, δηλαδή η ημερομηνία που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα α' εξαμήνου, το ρίσκο για τους short πωλητές αυξάνεται κατακόρυφα. Η επενδυτική κοινότητα προεξοφλεί εξαιρετικά ισχυρές επιδόσεις και τυχόν θετική έκπληξη ενδέχεται να πυροδοτήσει βίαιο κλείσιμο θέσεων, το λεγόμενο short squeeze, καθώς η διατήρηση των θέσεων απέναντι σε μια εταιρεία με τόσο ισχυρά θεμελιώδη αφήνει μεγάλη «τρύπα» στα funds. Στο εξαιρετικό κλίμα συμβάλλει και το πρόσφατο report της Euroxx Securities, η οποία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης με σύσταση «overweight» και νέα τιμή στόχο στα 56,8 ευρώ. Η χρηματιστηριακή προβλέπει δυναμική αύξηση της κερδοφορίας, με το EBITDA να ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ το 2028 και να διαμορφώνεται πάνω από 1 δισ. ευρώ το 2026, με το φετινό πρώτο εξάμηνο να υπερβαίνει άνετα τα 500 εκατ. ευρώ. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης του ομίλου είναι η επέκταση στα μέταλλα, οι ευνοϊκές τιμές αλουμινίου, το μοντέλο asset rotation και η παραγωγή γαλλίου από το 2028.
Το bull σενάριο για τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-Πολύ… content είχε η έκθεση της ΑΧΙΑ για τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ που υπογράφουν οι Κωνσταντίνος Ζούζουλας και Απόστολος Σταμένας, αποτυπώνοντας ουσιαστικά το εύρος των προοπτικών του ομίλου. Η βασική αποτίμηση τοποθετεί τη μετοχή στα 55,20 ευρώ (από 44,20 ευρώ προηγουμένως), ωστόσο το αισιόδοξο σενάριο ανεβάζει τον πήχη στα 62,40 ευρώ, με βασική παραδοχή ότι η εταιρεία θα εξασφαλίσει μέσα στην επόμενη τριετία έως πενταετία νέες συμβάσεις παραχώρησης, επενδύοντας περίπου 1 δισ. ευρώ σε ίδια κεφάλαια και επιτυγχάνοντας αποδόσεις αντίστοιχες με τις υφιστάμενες, της τάξης του 15%-17%. Οι αναλυτές θεωρούν το σενάριο αυτό ρεαλιστικό, καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει πλέον ισχυρή κεφαλαιακή βάση, επενδυτική βαθμίδα και καθαρή ταμειακή θέση, στοιχεία που της επιτρέπουν να διεκδικήσει έργα άνω των 5 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια χωρίς να επιβαρύνει το πιστωτικό της προφίλ. Ποια μπορεί να είναι αυτά τα νέα έργα; Στο report γίνεται λόγος για ένα πολύ συγκεκριμένο pipeline, με αιχμή τις οδικές παραχωρήσεις στην Αττική, τις νέες επεκτάσεις της Αττικής Οδού, νέους οδικούς άξονες και ΣΔΙΤ στην υπόλοιπη Ελλάδα, έργα διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτων (η AXIA εκτιμά ότι επίκειται νέο κύμα διαγωνισμών ΣΔΙΤ, ιδιαίτερα στην Αττική, ενώ θεωρεί ότι η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΕΥΔΑΠ (12,8%) δημιουργεί επιπλέον προοπτικές), και τέλος έργα παραχωρήσεων στη ΝΑ Ευρώπη, χωρίς να υπολογίζονται άλλα που δεν βρίσκονται στον ορίζοντα.
Τι, άραγε, θα δούμε στην Jumbo
-Αν και πρόκειται για μια εταιρεία που η κεφαλαιοποίησή της υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ, η συμμετοχή των μετόχων στην τακτική γενική συνέλευση της Jumbo -όπως λέγαμε και χθες- ήταν εντυπωσιακή. Εκπροσωπήθηκε το 72,98% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας γεγονός που δείχνει ότι κάθε άλλο παρά αδιάφορη είναι η επενδυτική κοινότητα παρά την υποχώρηση της μετοχής από την αρχή του έτους κατά 19%. Ακόμα και η έκθεση αποδοχών, ένα θέμα για το οποίο υπήρξαν ενστάσεις, μάλλον αδικαιολόγητες, υπερψηφίστηκε με ποσοστό 69,6% επί του συνόλου των παρισταμένων μετοχών. Όλα τα λεφτά πάντως στην προχθεσινή συνέλευση της Jumbo ήταν η τελευταία ερώτηση από μικρομέτοχο ο οποίος ρώτησε τον Α. Βακάκη πώς αισθάνεται που η μετοχή της εταιρείας έχει υποχωρήσει τόσο πολύ και αν προτίθεται να πάρει κάποια μέτρα. Και η απάντηση ήταν: «Περιμένετε δύο μέρες και θα δείτε». Επομένως η σημερινή ημέρα έχει αυξημένο ενδιαφέρον ειδικά σε ό,τι αφορά τις απογευματινές ανακοινώσεις. Τις προηγούμενες ημέρες πάντως άλλαξαν χέρια αρκετά πακέτα μετοχών, ενώ χθες, πάντως, στον απόηχο των τοποθετήσεων Βακάκη για τη μετοχή και το ενδεχόμενο νέας έκτακτης διανομής προς τους μετόχους μέχρι το τέλος της χρονιάς, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί για αυτό, η Jumbo έκλεισε με κέρδη άνω του 2%.
Ξύπνησε η Qualco
-Η Qualco είχε άνοδο 3,3% και έκλεισε στα 5,67 ευρώ αλλά παρά το χθεσινό ράλι, η μετοχή έχει ακόμη δρόμο για να καλύψει το χαμένο έδαφος, καθώς από την έναρξη του 2026, όταν διαπραγματευόταν στα 6,5 ευρώ, σημειώνει ετήσια πτώση της τάξης του 13,4%. Η ανοδική κίνηση της Qualco συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα στο ταμπλό. Ο όγκος συναλλαγών ξεπέρασε τα 360.000 τεμάχια, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 2,01 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή αποτελεί την πέμπτη υψηλότερη στη σύντομη ιστορία της εταιρείας στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στα μέσα Μαΐου 2025. Σε ευρύτερο πλαίσιο, η επιστροφή των αγοραστών με τόσο ισχυρούς όγκους υποδηλώνει αναζωπύρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε επίπεδα τιμών που θεωρούνται ελκυστικά.
Οι αλλαγές στην Avramar
-Οι Καναδοί της Cooke Aquaculture έχουν σηκώσει τα μανίκια για να επιστρέψει η Avramar στην κανονικότητα και προ ημερών προχώρησαν σε αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με την τοποθέτηση δύο πολύ έμπειρων στελεχών του ομίλου, των Mark Ryan και Matthew Roach. Ο Ryan έχει διαχειριστεί μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές της Cooke, αναλαμβάνοντας την ηγεσία της Tassal πριν και μετά την ενσωμάτωσή της στον καναδικό όμιλο, ενώ ο Roach που κατέχει τη θέση του Director of Corporate Business Alignment στη Cooke Aquaculture διαθέτει πολυετή εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και την ενοποίηση μεγάλων οργανισμών. Η Cooke, που εισήλθε ως στρατηγικός επενδυτής και απέκτησε την Avramar, είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία παραγωγής και εμπορίας στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, σήμερα απασχολεί περισσότερους από 13.000 εργαζομένους, έχοντας αναπτύξει δραστηριότητες σε ολόκληρη την Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία. Mετά τη διάσωση της Avramar, που είχε περάσει στον έλεγχο των τραπεζών λόγω σημαντικών οικονομικών δυσχερειών, η Cooke τώρα σχεδιάζει να αξιοποιήσει την ελληνική εταιρεία ως βασικό πυλώνα της παρουσίας της στη Μεσόγειο, συνδυάζοντας οικονομίες κλίμακας και ενίσχυση της παραγωγικής αποδοτικότητας, καθώς βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Στόχος είναι η αξιοποίηση του παγκόσμιου εμπορικού δικτύου της Cooke ώστε προϊόντα της Avramar να τοποθετηθούν σε αγορές υψηλότερης αξίας, κυρίως στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.
Έλληνες «κλειδώνουν» από τώρα το επόμενο μεγάλο στοίχημα της ναυτιλίας
-Η κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες στην αγορά των πολύ μεγάλων πλοίων μεταφοράς αμμωνίας (VLACs) δεν περνά απαρατήρητη. Στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά σχολιάζεται ότι οι ελληνικές εταιρείες δεν περιμένουν να ωριμάσει η αγορά της αμμωνίας, αλλά επιλέγουν να επενδύσουν εγκαίρως, εξασφαλίζοντας θέσεις στα ναυπηγεία πριν δημιουργηθούν μεγάλες λίστες αναμονής. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, οι Dynacom, Capital Maritime & Trading και Evalend Shipping έχουν προχωρήσει τον τελευταίο καιρό σε παραγγελίες συνολικά οκτώ VLACs στο κινεζικό ναυπηγείο Hengli Heavy Industry. Πρόκειται για μια κίνηση που, σύμφωνα με ναυλομεσίτες, έχει περισσότερο στρατηγικό παρά συγκυριακό χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα πλοία δεν προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά αμμωνίας. Μέχρι να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη αγορά, μπορούν να δραστηριοποιούνται κανονικά στη μεταφορά υγραερίου (LPG), αξιοποιώντας τη σημερινή ισχυρή ναυλαγορά. Με άλλα λόγια, οι εταιρείες δεν στοιχηματίζουν μόνο στο καύσιμο του μέλλοντος, αλλά αποκτούν έναν στόλο με μεγάλη εμπορική ευελιξία. Στους ναυτιλιακούς κύκλους εκτιμάται ότι η επιπλέον επένδυση για να αποκτήσει ένα πλοίο δυνατότητα μεταφοράς αμμωνίας είναι σχετικά περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό κόστος ναυπήγησης, γεγονός που καθιστά την επιλογή ακόμη πιο ελκυστική. Αντίθετα, η αξία αυτής της ευελιξίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική τα επόμενα χρόνια, καθώς η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί νέες ανάγκες στις θαλάσσιες μεταφορές.
Γιατί ο Πιστιόλης πουλά το megayacht πριν το παραλάβει – Το μήνυμα που στέλνει στη Wall Street
-Η Wall Street έχει έναν άγραφο κανόνα. Όταν ο κύκλος μιας αγοράς γυρίζει υπέρ σου, δεν σκορπίζεις κεφάλαια σε projects υψηλού prestige, αλλά τα κατευθύνεις εκεί όπου η απόδοση μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Κάπως έτσι διαβάζουν οι Αμερικανοί επενδυτές την απόφαση της Rubico Inc. του Ευάγγελου Πιστιόλη να εγκαταλείψει το υπό ναυπήγηση megayacht και να επιστρέψει ολοκληρωτικά στα tankers. Σε μια πρώτη ανάγνωση, η κίνηση μοιάζει με απλή αποεπένδυση. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την αγορά. Η εταιρεία επιλέγει να μετατρέψει ένα μη παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο σε ρευστότητα για τον βασικό της στόλο. Αν η πώληση πραγματοποιηθεί στα επίπεδα των 30-35 εκατ. ευρώ, η Rubico θα απαλλαγεί και από επιπλέον κεφαλαιακές υποχρεώσεις άνω των 26 εκατ. ευρώ μέχρι την παράδοση του σκάφους. Οι επενδυτές ανταμείβουν εταιρείες που εμφανίζονται πειθαρχημένες στη διαχείριση κεφαλαίων και παραμένουν προσηλωμένες στο core business τους. Και αυτή τη στιγμή, το core business λέγεται δεξαμενόπλοια. Με έναν στόλο δύο eco Suezmax, η Rubico δείχνει ότι προτιμά να «ποντάρει» σε έναν κλάδο όπου οι αποδόσεις μπορούν να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους, αντί να διατηρεί ένα πολυτελές asset που προσφέρει περισσότερο κύρος παρά ταμειακές ροές. Στη Wall Street, αυτή η επιλογή έχει ένα όνομα: Capital discipline.
Ούτε μία παραγγελία Ελλήνων για ναυπήγηση την τελευταία εβδομάδα
-Όποιος πιστεύει ότι οι Έλληνες εφοπλιστές σήκωσαν το πόδι από το γκάζι, μάλλον κοιτάζει τη λάθος πλευρά της αγοράς. Γιατί μπορεί την τελευταία εβδομάδα να μην εμφανίστηκε ούτε μία ελληνική παραγγελία νεότευκτου πλοίου, όμως στο παρασκήνιο οι κινήσεις αναδιάρθρωσης του στόλου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Στην αγορά των μεταχειρισμένων, ελληνικά συμφέροντα βρέθηκαν πίσω από τρεις σημαντικές πωλήσεις. Το Capesize φορτηγό πλοίο HEROIC (182.060 dwt, κατασκευής 2010 στα Odense Staalskibsvaerft της Δανίας) άλλαξε χέρια έναντι 32,8 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, πωλήθηκε το Kamsarmax PENDULUM (82.619 dwt, κατασκευής 2006 στα Tsuneishi της Ιαπωνίας) έναντι 14,5 εκατ. δολαρίων, εξοπλισμένο με scrubber. Στα δεξαμενόπλοια, ελληνικά συμφέροντα αποεπένδυσαν και από το MR προϊόντων πετρελαίου MINERVA RITA (50.922 dwt), το οποίο πουλήθηκε έναντι 16 εκατ. δολαρίων, διατηρώντας χαρακτηριστικά όπως epoxy phenolic coating, Ice Class 1A και δυνατότητα μεταφοράς καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων (CPP – Clean Petroleum Products). Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται τόσο στα ονόματα των πλοίων, όσο στη στρατηγική. Οι Έλληνες φαίνεται να ρευστοποιούν ώριμα περιουσιακά στοιχεία, δημιουργώντας κεφάλαια για την επόμενη επενδυτική φάση.
«Σταματήστε να σκοτώνετε ναυτικούς ή θα αδειάσουν τα λιμάνια»
-Δεν είναι συνηθισμένο ένας πλοιοκτήτης να αφήνει στην άκρη τους ναύλους, τις αγορές και τα επιχειρηματικά συμφέροντα για να μιλήσει αποκλειστικά για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό έκανε ο Άλεξ Αγγελόπουλος, CEO της ACA Shipping Corp, με μια δημόσια παρέμβαση που ήδη συζητείται έντονα στους διεθνείς ναυτιλιακούς κύκλους. Με αφορμή τις αλλεπάλληλες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ο Έλληνας πλοιοκτήτης ζητά από τους κορυφαίους ναυτιλιακούς οργανισμούς του κόσμου να υψώσουν κοινό μέτωπο απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία. Η πρότασή του είναι σαφής: να δοθεί προθεσμία μίας εβδομάδας στις δύο κυβερνήσεις για να δεσμευθούν εγγράφως ότι τα εμπορικά πλοία δεν θα αποτελούν πλέον στρατιωτικούς στόχους. Σε διαφορετική περίπτωση, εισηγείται τη συλλογική αναστολή των εμπορικών προσεγγίσεων στα λιμάνια των δύο χωρών. «Η πολεμική ασφάλιση μπορεί να καλύψει οικονομικές απώλειες. Δεν μπορεί να ασφαλίσει μια ανθρώπινη ζωή», υπογραμμίζει, καλώντας τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα να κινητοποιηθεί.
Nέοι καιροί, νέα ήθη στη Γερμανία
-Στα Γερμανικά, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λέξη, Zeitenwende, (προφέρεται περίπου «τσάιτενβέντε») και σημαίνει κυριολεκτικά «αλλαγή εποχής». Από το Zeiten (καιροί, εποχές) και Wende (στροφή, μεταστροφή). Η λέξη Wende έχει ήδη ιδιαίτερο ιστορικό βάρος στα γερμανικά από την εποχή της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, το 1989. Η Deutsche Bank Research, κάθισε και υπολόγισε ότι η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να δανειστεί περισσότερα από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ, κατά την πενταετία 2026-2030. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο, η Γερμανία θα βγαίνει στις αγορές για να δανειστεί τουλάχιστον €200 δισ. Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το πρώτο προσχέδιο προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας για το 2027, με συνολικό δανεισμό-ρεκόρ €203,6 δισ. περισσότερα από τα €196,5 δισ. που είχαν υπολογιστεί τον Απρίλιο και 4πλάσιο των €50,5 δισ. του 2024, επί προηγούμενης κυβέρνησης. Το μεγάλο μυστικό προκύπτει από την αρχιτεκτονική δαπανών της νέας εποχής. Από τα δάνεια του 2027, τα €118,7 δισ. θα στηρίξουν τον βασικό προϋπολογισμό, €54,9 δισ. το Ταμείο Υποδομών (των €500 δισ. συνολικά) και €30 δισ. το Ειδικό Ταμείο Άμυνας. Οι βασικές αμυντικές δαπάνες εκτοξεύονται από €82,2 δισ. το 2026, σε €109 δισ. το 2027. Το ποσό ανεβαίνει στα €130,1 δισ. μαζί με την Ουκρανία και την Ασφάλεια, με στόχο το 3,5% του ΑΕΠ από το 2029. Η DB προβλέπει πορεία προς το 4% έως το 2030. Υπάρχουν, φυσικά, έντονοι προβληματισμοί. Η BDI, ας πούμε ο γερμανικός ΣΕΒ, (Ομοσπονδία της γερμανικής βιομηχανίας), προειδοποιεί ότι οι τόκοι σχεδόν διπλασιάζονται: από €41,9 δισ. το 2027 σε €80,7 δισ. το 2030. Σχεδόν 1 στα 5 ευρώ των μελλοντικών φορολογικών εσόδων, θα πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους. Η τρύπα των €34 δισ. του 2027 έκλεισε, αλλά τώρα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναγνωρίζει πρόσθετο κενό €109 δισ. για την τριετία 2028-2030. Όσοι δραστηριοποιούνται στις αγορές ομολόγων, γνωρίζουν ότι το Bund παύει να είναι σπάνιο αγαθό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ευρωπαϊκά spreads, άρα και τα ελληνικά.
Πηγή: newmoney.gr
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