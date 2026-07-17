Το σίριαλ του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς (που δεν τελείωσαν…), Aperol και κρασάκι, αλλά τέλος τα σκληρά στην ΠτΔ, η Τρ. Πειραιώς… διαψεύδει επιβεβαιώνοντας για το ΙΑΣΩ

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Δεν το λες για πανηγύρια για την κυβέρνηση, αλλά σαφέστατα το λες και ένα… ψιλοτρακάρισμα για τους εισαγγελείς, όπως επίσης και για την αντιπολίτευση που ξεσκίστηκε να μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων. Εγώ για την ώρα βλέπω στη φυλακή έναν κουμπάρο του Ανδρουλάκη αλλά και γι' αυτόν δεν ευθύνεται ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απλώς το λέμε γιατί ο Νίκος το παράκανε κατά των πολιτικών του αντιπάλων. Ακούω βέβαια ότι οι Ευρωπαίοι-Ελληνες εισαγγελείς συνεχίζουν ακάθεκτοι να ερευνούν όπου έχει δοθεί ευρωπαϊκό χρήμα, οπότε ας έχουμε υπόψιν ότι το έργο αλλά και η κόντρα τους με την κυβέρνηση (επειδή δεν τους έδωσε την πενταετία ανανέωσης) θα έχει κι άλλα επεισόδια. Κρατάμε από την όλη υπόθεση ότι τουλάχιστον -παρά ορισμένους πολιτικά απαράδεκτους χειρισμούς της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης- βγήκε ένα καλό. Καθαρίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σκάνδαλο και διαφθορά υπήρχε εκεί εδώ και δεκαετίες.Τα ψηφοδέλτια της ΝΔ-Ερωτηθείς χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι οι βουλευτές της ΝΔ που διώκονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, εφόσον ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Χώρια που πολλοί νομικοί εκτιμούν ότι η δίωξη θα καταπέσει στο δικαστήριο που θα γίνει το φθινόπωρο, καθώς με τον νέο νόμο Φλωρίδη οι δίκες για τα πολιτικά πρόσωπα γίνονται με fast track διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι ο Σκρέκας θα είναι υποψήφιος στα Τρίκαλα, ο Μπουκώρος στη Μαγνησία και ο Σενετάκης στο Ηράκλειο. Υπάρχουν δύο εκκρεμότητες που αφορούν τον Καραμανλή και την Παπακώστα. Για τον μεν Καραμανλή η υπόθεση κατέπεσε πανηγυρικά, όμως έχει δηλώσει πρόθεση απόσυρσης από το ψηφοδέλτιο των Σερρών και ένας Καραμανλής δεν παίρνει εύκολα πίσω τον λόγο του. Επίσης, έχει δηλώσει ότι θέλει να αποδείξει την αθωότητά του ενώπιον της δικαιοσύνης και έχει ακόμα την εκκρεμότητα του Δικαστικού Συμβουλίου για τα Τέμπη. Όσο για την Παπακώστα από τα Τρίκαλα, όσο βαρυνόταν για κακούργημα δήλωσε πρόθεση απόσυρσης, αλλά τώρα που η υπόθεση περιορίστηκε στο πλημμέλημα θα πολιτευτεί ξανά.Απογευματινή Κοινοβουλευτική Ομάδα-Τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης συγκαλεί την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, όπως έχει προαναγγείλει, ενόψει και των διαδικασιών στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Προφανώς και θα γίνει και μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης μετά την εισήγηση του πρωθυπουργού, αν και το πράγμα δεν θα τραβήξει και πολύ, καθώς η συνεδρίαση προγραμματίζεται για τις 16:00. Και αυτό γιατί τη Δευτέρα είναι του Προφήτη Ηλία και οι βουλευτές έχουν διάφορες υποχρεώσεις σε εκκλησίες και ξωκλήσια στις εκλογικές τους περιφέρειες - δεν είναι μέρες τώρα να αφήνουμε τις ενορίες.Στο Athenee με μενού τη ΔΕΘ-Μετά το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής που τελείωσε χθες το μεσημέρι στο Μαξίμου, άνθρωπός μου είδε το ντουέτο του ΥΠΟΙΚ, τον Πιερρ και τον Πετραλιά, να περνάνε την πόρτα του Athenee στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου. Όταν κάποιος τους ρώτησε «τι έχει το μενού;», απάντησαν σκωπτικά «τα μέτρα της ΔΕΘ», αν και είναι δεδομένο ότι οι δυο τους θα έκαναν και σχετική συζήτηση πέρα από το κοινωνικό και πολιτικό gossip. Τώρα, ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό δεν ξέρω, αλλά στην κυβέρνηση γενικώς τον λογαριασμό τον πληρώνει ο Πετραλιάς.Η ενημέρωση του Χατζηδάκη για τον ευρω-προϋπολογισμό-Η συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ είναι σε εξέλιξη και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης φρόντισε να ενημερώσει σχετικά το ΚΥΣΟΙΠ, παρουσιάζοντας την πρόοδο της διαπραγμάτευσης και τις ελληνικές θέσεις. Μάλιστα, σημείωσε ότι η τελική συμφωνία ενδέχεται να κλείσει κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την αποτελεσματική εκπροσώπηση της χώρας. Το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς σήμερα η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της συνολικά 52,5 δισ. ευρώ μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο ο πήχης τοποθετείται στα 49,5 δισ. ευρώ. Στόχος της κυβέρνησης είναι, μέσα από τις κατάλληλες συμμαχίες και μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση, να διατηρήσει ουσιαστικά τους ευρωπαϊκούς πόρους της χώρας στα ίδια με τώρα επίπεδα και να μη δημιουργηθεί το περιβόητο «δημοσιονομικό κενό» μετά το 2028, για το οποίο κάποιοι ήδη σπεύδουν να κινδυνολογήσουν.Μεγάλη αναταραχή ωραία κατάσταση-Ποιος να φανταζόταν ότι το αγαπημένο τσιτάτο του Αλέξη Τσίπρα “μεγάλη αναταραχή ωραία κατάσταση” που χρησιμοποιούσε για να περιγράψει την κατάρρευση του… παλιού πολιτικού συστήματος θα έβρισκε την τέλεια εφαρμογή στο κόμμα που τόσο έχει ταυτιστεί μαζί του. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλούν αισθήματα λύπης στον πρώην ηγέτη του. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει, καθώς από το παρασκήνιο της Αμαλίας βάζει και ο ίδιος το χέρι του για τη διάλυση της άλλοτε πρώτης φοράς κυβερνώσας αριστεράς.Σκόνη και θρύψαλα