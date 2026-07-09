Η νέα πραγματικότητα για τους μεσίτες ακινήτων: Botox, στιλίστες και ρούχα σχεδιαστών για να κλείσει η συμφωνία

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Σύμφωνα με αρκετούς κορυφαίους μεσίτες, οι αισθητικές επεμβάσεις, τα επώνυμα ρούχα και οι ακριβές θεραπείες περιποίησης έχουν πλέον μετατραπεί σε ένα αναπόφευκτο επαγγελματικό έξοδο.«Πιστεύω ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εικόνα μπορεί να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα ακόμη και από τις γνώσεις», δήλωσε στο Business Insider η Άλεξ Χολ, μεσίτης ακινήτων και ένας από τους πρωταγωνιστές της σειράς του Netflix «Selling the OC», η οποία αποτελεί παράγωγο του «Selling Sunset».Οι επιχειρηματικοί λόγοι για να δείχνετε την καλύτερη εικόνα σαςΗ Χολ, 38 ετών, εργάζεται ως μεσίτρια ακινήτων στην Oppenheim Group, στο Όραντζ της Καλιφόρνια, και γνωρίζει καλά ότι στον χώρο της η πρώτη εντύπωση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.«Αν δεν έχεις την εικόνα που περιμένουν οι πελάτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου από έναν επαγγελματία με τον οποίο θα συνεργαστούν, είναι πολύ πιθανό να μη σου δώσουν καν την ευκαιρία να τους μιλήσεις», ανέφερε.Ο Σον Π. Σάλτερ, αναπληρωτής καθηγητής στο Middle Tennessee State University, ο οποίος έχει μελετήσει πόσο επηρεάζει η εξωτερική εμφάνιση την επιτυχία των επαγγελματιών στον κλάδο των ακινήτων, δήλωσε στο Business Insider ότι οι περισσότεροι άνθρωποι «περιμένουν από τους μεσίτες πολυτελών ακινήτων να δίνουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στην εμφάνισή τους σε σχέση με επαγγελματίες άλλων κλάδων».«Όταν κάποιος πρόκειται να δαπανήσει ένα τόσο μεγάλο ποσό για την αγορά ενός ακινήτου, περιμένει το επίπεδο εξυπηρέτησης που έχει συνηθίσει να βλέπει στην τηλεόραση ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν σημασία το αυτοκίνητο που οδηγεί ο μεσίτης, τα ρούχα που επιλέγει, και γενικά η συνολική εικόνα που εκπέμπει από την πρώτη στιγμή που θα συναναστραφεί με έναν πιθανό πελάτη», ανέφερε ο Σάλτερ.Για τη Νέισια Γκο, ιδρύτρια της The Go Group στη Sotheby’s International Realty, η οποία συνεργάζεται με πελάτες πολύ υψηλής οικονομικής επιφάνειας στο Λος Άντζελες και τη Σάντα Μπάρμπαρα, η μόδα δεν αποτελεί μόνο προσωπική της επιλογή, αλλά και σημαντικό επαγγελματικό εργαλείο. Σύμφωνα με την ίδια, πολλές φορές λειτουργεί ως αφορμή για να δημιουργηθεί μια πρώτη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες.«Πέρα από το γεγονός ότι αγαπώ τη μόδα, πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος να «σπάσει ο πάγος» με πολλούς πελάτες», δήλωσε η 35χρονη Γκο, η οποία έχει αναλάβει την πώληση ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 77 εκατομμυρίων δολαρίων.«Ξαφνικά βρισκόμαστε να συζητάμε για κάποιον οίκο μόδας ή για ένα ρούχο που αγόρασε κάποιος στο Μιλάνο. Θυμάμαι μια πελάτισσα στην οποία είπα: «Μου αρέσει πολύ το σακάκι σου», κι εκείνη μου απάντησε: «Κι εμένα το δικό σου». Έτσι, ξεκινήσαμε να συζητάμε για τη μόδα, πριν καν αρχίσουμε να εξετάζουμε το ακίνητο».Η Γκο συνεργάζεται με στιλίστρια και προσωπικούς αγοραστές, οι οποίοι τη βοηθούν να επιλέγει τις εμφανίσεις της. «Η γκαρνταρόμπα μου δεν αποτελεί απλώς προσωπική επιλογή, αλλά μια επένδυση που συμβάλλει στην επαγγελματική εικόνα που περιμένουν οι πελάτες μου», εξηγεί η ίδια.Στη συλλογή της ξεχωρίζουν ρούχα και αξεσουάρ από οίκους όπως οι Manolo Blahnik και Hermès, ενώ ιδιαίτερη αδυναμία έχει στη Chanel. Μάλιστα, συλλέγει τις χαρακτηριστικές μπαλαρίνες του οίκου, δαπανώντας συνήθως από 800 έως 1.500 δολάρια για κάθε ζευγάρι.Παράλληλα, έχει συνδυάσει την αγάπη της για τη μόδα με το επάγγελμά της, δημιουργώντας σχετικό περιεχόμενο στο Instagram. Δημοσιεύει βίντεο Reels, μέσα από τα οποία ξεναγεί τους περισσότερους από 8.000 ακολούθους της σε πολυτελή ακίνητα, φορώντας δημιουργίες επώνυμων οίκων μόδας και ψηλοτάκουνα παπούτσια.Οι μεσίτες δεν πουλούν μόνο σπίτια, αλλά και τη δική τους εικόνα στο διαδίκτυοΗ κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κλάδος των ακινήτων. Όπως ανέφεραν αρκετοί μεσίτες στο Business Insider, σήμερα νιώθουν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να χτίσουν μια ισχυρή προσωπική παρουσία στο διαδίκτυο και, μέσα από αυτή, να προσελκύσουν νέους πελάτες.«Αναμένεται συνεχώς από εμάς να δημιουργούμε περιεχόμενο», δήλωσε ο Μάικ Φάμπρι, μεσίτης πολυτελών ακινήτων στην The Agency New York. Στον λογαριασμό του στο Instagram δημοσιεύει βίντεο με ακίνητα προς πώληση, επαγγελματικές φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του στη Νέα Υόρκη.Η έντονη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει οδηγήσει τον Φάμπρι, 39 ετών, να επενδύει περισσότερο στην εικόνα του. Φορά ρούχα από γνωστούς οίκους μόδας, συνεργάζεται κατά καιρούς με προσωπικούς στιλίστες και ακολουθεί, όπως ο ίδιος λέει, μια «πολύ προσεγμένη» ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας του. «Πρέπει να παρουσιάζεις τον εαυτό σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε ο Φάμπρι. «Η εικόνα παίζει σημαντικό ρόλο».Όπως φαίνεται, η στρατηγική αυτή έχει αποδώσει, καθώς στη διάρκεια της καριέρας του έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις συνολικής αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων.Αντίστοιχη είναι και η εμπειρία της Τζένιφερ Γκάλαχερ, 41 ετών, η οποία εργάζεται ως μεσίτρια στην Serhant Group, εξυπηρετώντας την αγορά πολυτελών ακινήτων σε περιοχές της Νότιας Φλόριντα, όπως το Ντελρέι Μπιτς, το Όσεαν Ριτζ και το Μπόκα Ράτον. Η ίδια δήλωσε ότι περίπου το 90% της επαγγελματικής της δραστηριότητας προέρχεται πλέον από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως το Instagram και το TikTok, όπου συνολικά την ακολουθούν περισσότεροι από 91.000 χρήστες. Για τις ανάγκες των βίντεο που δημοσιεύει στις πλατφόρμες αυτές, δαπανά περίπου 1.000 δολάρια τον μήνα για την αγορά ρούχων.«Τα ρούχα είναι σίγουρα ένα έξοδο», είπε η Γκάλαχερ. «Τα φοράω για τη δουλειά μου. Είναι ουσιαστικά η στολή μου».Όπως ανέφερε, διαθέτει μόνο τρεις τσάντες και ένα ζευγάρι Louboutin. Για την ίδια, το ζήτημα δεν είναι η αγορά επώνυμων κομματιών, αλλά το να αισθάνεται περιποιημένη και να έχει αυτοπεποίθηση σε έναν κλάδο με έντονη κοινωνική έκθεση, όπου η ετοιμότητα και η σωστή εικόνα είναι διαρκείς απαιτήσεις.«Θέλω πάντα να δείχνω και να νιώθω όσο καλύτερα γίνεται», ανέφερε. «Αν δεν μου αρέσει η εμφάνισή μου ή δεν αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, αυτό επηρεάζει όλη μου τη μέρα».Αντίστοιχη προσέγγιση έχει και η Άνα Ρουέλας, 55 ετών, ιδρύτρια και διευθύνουσα εταίρος της The Agency Austin, του πρώτου γραφείου της εταιρείας στο Τέξας. Όπως εξηγεί, «οι προσδοκίες όσον αφορά την εμφάνιση δεν είναι ίδιες παντού και εξαρτώνται από την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας».«Το Ώστιν έχει μια μοναδική κουλτούρα όσον αφορά το προσωπικό στυλ», είπε. «Μια μεσίτρια πολυτελών ακινήτων πρέπει να δείχνει κομψή, όμως ο τρόπος που το εκφράζει αυτό μπορεί να διαφέρει πολύ. Μπορεί να εμφανιστεί με ένα όμορφο φόρεμα και καουμπόικες μπότες, με ένα ιταλικό κοστούμι και loafers ή ακόμη και με ένα προσεγμένο τζιν και σαγιονάρες».Παρά τις διαφορές αυτές, η Ρουέλας τόνισε ότι, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς, θεωρεί πως η εικόνα της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική της πορεία. «Δύσκολα θα είχα φτάσει στο ίδιο επίπεδο επιτυχίας ως μεσίτρια, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, αν δεν έδινα πολλή προσοχή στην εμφάνισή μου», είπε η ίδια.Τα ριάλιτι σόου έχουν εντείνει την πίεσηΤα ριάλιτι σόου που σχετίζονται με τον κλάδο των ακινήτων έχουν εντείνει ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις για την προσωπική εικόνα των μεσιτών.Σειρές όπως το «Selling Sunset» και το «Owning Manhattan» του Netflix έχουν μετατρέψει τους μεσίτες σε τηλεοπτικές προσωπικότητες, όπου η εντυπωσιακή εμφάνιση συχνά μοιάζει να έχει σχεδόν την ίδια βαρύτητα με την ικανότητα να κλείνουν συμφωνίες.Η επιρροή των ριάλιτι σόου στον τομέα των πολυτελών ακινήτων είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς πολλοί μεσίτες εργάζονται σε μεσιτικά γραφεία που έχουν εμφανιστεί σε τέτοιες παραγωγές. Ο Φάμπρι και η Ρουέλας εργάζονται για την The Agency, το μεσιτικό γραφείο που εμφανίζεται στη σειρά «Buying Beverly Hills» του Netflix. Η Γκάλαχερ εργάζεται για το παράρτημα της Serhant στη Φλόριντα, ενώ το γραφείο της στη Νέα Υόρκη παρουσιάζεται στη σειρά «Owning Manhattan». Η Χολ εργάζεται για τον όμιλο Oppenheim, το μεσιτικό γραφείο που εμφανίζεται στις σειρές «Selling Sunset» και «Selling the OC», στην τελευταία από τις οποίες έχει εμφανιστεί ως μέλος του cast για μερικές σεζόν.Παρότι η Χολ παραδέχτηκε ότι τα ρούχα που φορά στην εκπομπή δεν είναι αυτά που επιλέγει καθημερινά για επαγγελματικά ραντεβού ή για το γραφείο, προσπαθεί να διατηρεί μια προσεγμένη εικόνα ακόμη και όταν δεν υπάρχουν τριγύρω οι κάμερες του Netflix. Σε έναν τυπικό μήνα, ξοδεύει περίπου 1.000 δολάρια για περιποίηση δέρματος, με τακτικές θεραπείες προσώπου όπως DiamondGlow και Botox, άλλα 1.000 δολάρια για ευεξία και περίπου 500 δολάρια για το κομμωτήριο. Σε αυτό προστίθενται και περιστασιακές αγορές σε ρούχα σχεδιαστών.«Στον συγκεκριμένο κλάδο, το πώς σε βλέπουν οι άλλοι και η εικόνα σου παίζουν καθοριστικό ρόλο, ανεξάρτητα από τις προσωπικές προτιμήσεις του εκάστοτε μεσίτη», είπε.Η εμφάνιση μετρά, αλλά δεν είναι το πανΗ Σόνα Γουόλτερς, συνιδρύτρια της Walters Plaxen Estates στη Sotheby’s International Realty με έδρα το Μπέβερλι Χιλς, λέει ότι στην αρχή της καριέρας της ένιωθε την ίδια πίεση.«Όταν ξεκίνησα να δραστηριοποιούμαι στον χώρο των ακινήτων, υπήρχε μεγαλύτερη πίεση να έχω μια συγκεκριμένη εικόνα, με τακούνια, κομψά ρούχα, καλοφτιαγμένα μαλλιά και μακιγιάζ», δήλωσε η 43χρονη Γουόλτερς στο Business Insider. «Σήμερα, μετά από πάνω από 20 χρόνια στον χώρο, δίνω πολύ μεγαλύτερη σημασία στην άνεση και στο να νιώθω καλά με τον εαυτό μου».Πλέον, όταν συναντά πελάτες, επιλέγει ρούχα από μάρκες όπως Zara και Revolve, ενώ περιστασιακά φορά κομμάτια από Stella McCartney ή Prada. Στο γραφείο προτιμά πιο απλές επιλογές, όπως ελαφρύ μακιγιάζ και παντελόνια της Beyond Yoga.Παρότι στην αγορά ακινήτων του Λος Άντζελες η εμφάνιση μπορεί να βοηθήσει έναν μεσίτη να ξεχωρίσει, η ίδια δεν πιστεύει ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία.«Έχω δει πολύ ελκυστικούς μεσίτες να δυσκολεύονται απλώς και μόνο επειδή δεν είχαν το κίνητρο», είπε η Γουόλτερς, η οποία το 2021 πραγματοποίησε πώληση-ρεκόρ του Brentwood Oasis, μιας τεράστιας κατοικίας με γκαράζ 10 αυτοκινήτων, γήπεδο γκολφ και σπα, έναντι 44 εκατομμυρίων δολαρίων. «Ωστόσο, έχω δει και απίστευτα επιτυχημένους μεσίτες που δεν ανταποκρίνονται στα παραδοσιακά πρότυπα ομορφιάς να κυριαρχούν, επειδή είναι έξυπνοι και στρατηγικοί».«Η ομορφιά από μόνη της δεν κλείνει συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσε. «Η παρουσίαση μπορεί να σε φέρει στο δωμάτιο, αλλά η απόδοση σε κρατά εκεί».