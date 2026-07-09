Πιερρακάκης: Η σταθερότητα παραμένει θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο

Mετά τη λήξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με απώλειες περίπου 12% μικρότερες σε σχέση με εκείνες που θα είχαν καταγραφεί υπό άλλες συνθήκες, σύμφωνα με το ΔΝΤ