Fitch: Η ισχυρή ελληνική οικονομία αναβαθμίζει το προφίλ των τραπεζών

Ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε το λειτουργικό περιβάλλον των ελληνικών τραπεζών, επικαλούμενη ισχυρή ανάπτυξη, πιστωτική επέκταση και ανθεκτική οικονομία, ενώ προειδοποιεί ότι τα παλαιά «κόκκινα» δάνεια και ορισμένοι νομικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να αποτελούν προκλήσεις