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Fitch: Η ισχυρή ελληνική οικονομία αναβαθμίζει το προφίλ των τραπεζών
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Fitch: Η ισχυρή ελληνική οικονομία αναβαθμίζει το προφίλ των τραπεζών

Ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε το λειτουργικό περιβάλλον των ελληνικών τραπεζών, επικαλούμενη ισχυρή ανάπτυξη, πιστωτική επέκταση και ανθεκτική οικονομία, ενώ προειδοποιεί ότι τα παλαιά «κόκκινα» δάνεια και ορισμένοι νομικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να αποτελούν προκλήσεις

Fitch: Η ισχυρή ελληνική οικονομία αναβαθμίζει το προφίλ των τραπεζών
Νίκος Μελαχροινός
Η βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα στη βαθμίδα «BBB» από «BBB-» αντανακλά τις καλύτερες επιχειρηματικές προοπτικές για τις τράπεζες, την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη και τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη Fitch Ratings.

Ο οίκος σημειώνει ότι η αναθεώρηση αυτή στήριξε τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank σε BBB με σταθερές προοπτικές, καθώς και τη θετική προοπτική για την Πειραιώς, η οποία αξιολογείται σε BBB-. Παράλληλα, όμως, επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες, κυρίως το μεγάλο απόθεμα παλαιών προβληματικών στοιχείων εκτός τραπεζικού συστήματος και ορισμένες εστίες κινδύνου στη λιανική τραπεζική.

Ανάπτυξη πάνω από την Ευρώπη

Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, με ρυθμούς ανάπτυξης λίγο πάνω από 2% την περίοδο 2023-2025, παρά τις γεωπολιτικές και εμπορικές αναταράξεις. Για το 2026, η Fitch προβλέπει ελαφρώς χαμηλότερη ανάπτυξη, κυρίως λόγω των επιπτώσεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζεται από το τελευταίο έτος επενδυτικής ώθησης του NextGenerationEU, ενώ μεσοπρόθεσμα το εισόδημα εκτιμάται ότι θα συγκλίνει περαιτέρω προς τα επίπεδα της ευρωζώνης. Η Fitch τοποθετεί τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%, με στήριξη από την ενίσχυση των οικονομικών των νοικοκυριών, τη σταθερή αύξηση της απασχόλησης και τις υψηλότερες επενδύσεις.

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Νίκος Μελαχροινός
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