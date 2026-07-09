Τουρισμός: Δυναμικό ξεκίνημα της σεζόν με υψηλές επιδόσεις τον Ιούνιο

Η χρονιά μέχρι στιγμής έχει εξελιχθεί καλύτερα σε σχέση με τις αρχικές ανησυχίες, μετά το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή - Οι τάσεις, οι προορισμοί και οι Αμερικανοί