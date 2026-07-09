Τουρισμός: Δυναμικό ξεκίνημα της σεζόν με υψηλές επιδόσεις τον Ιούνιο
Τουρισμός: Δυναμικό ξεκίνημα της σεζόν με υψηλές επιδόσεις τον Ιούνιο
Η χρονιά μέχρι στιγμής έχει εξελιχθεί καλύτερα σε σχέση με τις αρχικές ανησυχίες, μετά το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή - Οι τάσεις, οι προορισμοί και οι Αμερικανοί
Πολύ ισχυρός ο Ιούνιος σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ζήτημα… τιμής στην περίοδο αιχμής για το θερμό δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, άνοδος τον Σεπτέμβριο και εντυπωσιακές επιδόσεις τον Οκτώβριο, με υπαρκτή ζήτηση ακόμη και για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.
Aυτή είναι η εικόνα όπως διαμορφώνεται στο ξεκίνημα του Ιουλίου για την πορεία της φετινής θερινής σεζόν, σε μια χρονιά που μέχρι στιγμής έχει εξελιχθεί μεν καλύτερα σε σχέση με τις αρχικές ανησυχίες της αγοράς, μετά το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο απέχει μακράν από το να χαρακτηριστεί προβλέψιμη. Η ροή των κρατήσεων δεν έχει αποκατασταθεί και η τελική κράτηση έρχεται όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία άφιξης, είτε πρόκειται για τα ξενοδοχεία είτε για τις αεροπορικές, ενώ και οι αγορές αντιδρούν με διαφορετικές ταχύτητες, με τις δύο μεγαλύτερες εθνικότητες εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας, τους Βρετανούς και τους Γερμανούς, να κινούνται καλύτερα σε σχέση με την επίσης μεγάλη αγορά των ΗΠΑ.
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Aυτή είναι η εικόνα όπως διαμορφώνεται στο ξεκίνημα του Ιουλίου για την πορεία της φετινής θερινής σεζόν, σε μια χρονιά που μέχρι στιγμής έχει εξελιχθεί μεν καλύτερα σε σχέση με τις αρχικές ανησυχίες της αγοράς, μετά το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, ωστόσο απέχει μακράν από το να χαρακτηριστεί προβλέψιμη. Η ροή των κρατήσεων δεν έχει αποκατασταθεί και η τελική κράτηση έρχεται όλο και πιο κοντά στην ημερομηνία άφιξης, είτε πρόκειται για τα ξενοδοχεία είτε για τις αεροπορικές, ενώ και οι αγορές αντιδρούν με διαφορετικές ταχύτητες, με τις δύο μεγαλύτερες εθνικότητες εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας, τους Βρετανούς και τους Γερμανούς, να κινούνται καλύτερα σε σχέση με την επίσης μεγάλη αγορά των ΗΠΑ.
Οι αριθμοίΣτα θετικά της χρονιάς είναι ότι οι μέχρι στιγμής επιδόσεις του πρώτου πενταμήνου παραπέμπουν σε ανοδικά νούμερα τόσο σε αφίξεις όσο και σε εισπράξεις, ενώ και οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν ψηλά την προσφορά για την Ελλάδα. Από τις αρχές Ιουλίου έως και τον Οκτώβριο οι προσφερόμενες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις για τους ελληνικούς προορισμούς καταγράφουν άνοδο κατά 9,2% ξεπερνώντας τα 19,83 εκατομμύρια από τα 18,16 εκατομμύρια της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, με βάση τα τελευταία στοιχεία από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).
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