Οι 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειώσεις τουλάχιστον 5% από την 31η Αυγούστου, τι μένει εκτός
Οι 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειώσεις τουλάχιστον 5% από την 31η Αυγούστου, τι μένει εκτός
Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα αναγνωρίζουν εύκολα, ενώ η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα είναι εθελοντική
Κυβέρνηση, βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ συμφώνησαν, στη σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, το πλαίσιο της εθελοντικής πρωτοβουλίας για τη δραστική μείωση των τιμών. Οι κατηγορίες προϊόντων που εντάσσονται, η διάρκεια του μέτρου και η ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Με μειώσεις τουλάχιστον 5% σε βασικά τρόφιμα, σχολικά είδη και προϊόντα καθημερινής χρήσης από τις 31 Αυγούστου, ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ και διάρκεια εφαρμογής από δύο έως τέσσερις μήνες θα ξεκινήσει η νέα εθελοντική πρωτοβουλία κυβέρνησης και αγοράς για τη δραστική μείωση των τιμών. Το πλαίσιο της συμφωνίας οριστικοποιήθηκε την Πέμπτη, με τη συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, ενώ στόχος είναι οι μειώσεις να έχουν περάσει στα ράφια έως το τέλος του καλοκαιριού.
Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα αναγνωρίζουν εύκολα, ενώ η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα είναι εθελοντική. Την παρακολούθηση της εφαρμογής θα έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.
Πρόκειται για:
- νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά),
- το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά,
- το ψωμί και το αλεύρι,
- τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια,
- το ελαιόλαδο, τα σπορέλαια, το βούτυρο και οι μαργαρίνες,
- το βρεφικό γάλα, οι παιδικές τροφές και οι πάνες,
- ο καφές και τα δημητριακά,
- η σοκολάτα, τα μπισκότα και τα σοκολατοειδή,
Με μειώσεις τουλάχιστον 5% σε βασικά τρόφιμα, σχολικά είδη και προϊόντα καθημερινής χρήσης από τις 31 Αυγούστου, ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ και διάρκεια εφαρμογής από δύο έως τέσσερις μήνες θα ξεκινήσει η νέα εθελοντική πρωτοβουλία κυβέρνησης και αγοράς για τη δραστική μείωση των τιμών. Το πλαίσιο της συμφωνίας οριστικοποιήθηκε την Πέμπτη, με τη συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, ενώ στόχος είναι οι μειώσεις να έχουν περάσει στα ράφια έως το τέλος του καλοκαιριού.
Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα αναγνωρίζουν εύκολα, ενώ η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα είναι εθελοντική. Την παρακολούθηση της εφαρμογής θα έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.
Οι κατηγορίες που μπαίνουν στο πρόγραμμαΣτη συμφωνία εντάσσονται οι βασικές κατηγορίες προϊόντων που συγκροτούν το μεγαλύτερο μέρος του καλαθιού του νοικοκυριού.
Πρόκειται για:
- νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά),
- το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά,
- το ψωμί και το αλεύρι,
- τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια,
- το ελαιόλαδο, τα σπορέλαια, το βούτυρο και οι μαργαρίνες,
- το βρεφικό γάλα, οι παιδικές τροφές και οι πάνες,
- ο καφές και τα δημητριακά,
- η σοκολάτα, τα μπισκότα και τα σοκολατοειδή,
- τα αναψυκτικά,
- τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων και τα καθαριστικά γενικής χρήσης,
- τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής,
- καθώς και τα σχολικά είδη
«Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Δραστική Μείωση των Τιμών», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η «συναντίληψη» που διαμορφώθηκε αφορά «όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού», ενώ ξεκαθάρισε ότι «μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό». Όπως διευκρίνισε, η πρωτοβουλία θα διαρκέσει από δύο έως τέσσερις μήνες.
Παρά την επιβράδυνση του γενικού πληθωρισμού, οι πιέσεις παραμένουν έντονες σε αρκετές κατηγορίες τροφίμων. Το μοσχάρι ανατιμήθηκε κατά 15,6%, το αρνί και κατσίκι κατά 16,2%, τα πουλερικά κατά 4,7%, τα γαλακτοκομικά και αυγά κατά 2,4% και ο καφές κατά 4,3%, ενώ αντίθετα μειώσεις σημειώθηκαν στο ελαιόλαδο (-12,8%), στο ρύζι (-6,9%) και στα νωπά ή κατεψυγμένα ψάρια (-2,4%).
Στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον οι μειώσεις αυτές να αποτυπωθούν με πιο συστηματικό τρόπο στις τελικές τιμές των καταναλωτών, μέσα από μια εθελοντική συμφωνία με την αγορά, σαφή σήμανση στα σημεία πώλησης και συνεχή εποπτεία της εφαρμογής της.
- τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων και τα καθαριστικά γενικής χρήσης,
- τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής,
- καθώς και τα σχολικά είδη
Τι μένει εκτόςΕκτός της πρωτοβουλίας μένουν τα νωπά φρούτα και τα λαχανικά, καθώς οι τιμές τους επηρεάζονται καθημερινά από την εποχικότητα και τις διακυμάνσεις της παραγωγής, γεγονός που δυσκολεύει την ένταξή τους σε μια οργανωμένη συμφωνία μειώσεων.
«Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Δραστική Μείωση των Τιμών», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η «συναντίληψη» που διαμορφώθηκε αφορά «όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού», ενώ ξεκαθάρισε ότι «μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό». Όπως διευκρίνισε, η πρωτοβουλία θα διαρκέσει από δύο έως τέσσερις μήνες.
Γιατί επιλέχθηκαν αυτές οι κατηγορίεςΗ επιλογή των προϊόντων βασίστηκε στην ανάλυση των στοιχείων της πλατφόρμας PosoKanei της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η οποία διαθέτει πλέον αναλυτική εικόνα για τους ταχυκίνητους κωδικούς των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, περίπου το 10%-15% των κωδικών πραγματοποιεί το 70%-80% του συνολικού τζίρου, γεγονός που εξηγεί γιατί η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα προϊόντα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις καθημερινές αγορές των νοικοκυριών και όχι σε οριζόντιες μειώσεις δεκάδων χιλιάδων κωδικών.
Τι δείχνει ο πληθωρισμόςΗ συμφωνία ανακοινώνεται την ίδια ημέρα που η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο γενικός δείκτης διαμορφώθηκε στο 4,4%, έναντι 5,2% τον Μάιο, ενώ η ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» κατέγραψε ετήσια αύξηση 2,7%.
Παρά την επιβράδυνση του γενικού πληθωρισμού, οι πιέσεις παραμένουν έντονες σε αρκετές κατηγορίες τροφίμων. Το μοσχάρι ανατιμήθηκε κατά 15,6%, το αρνί και κατσίκι κατά 16,2%, τα πουλερικά κατά 4,7%, τα γαλακτοκομικά και αυγά κατά 2,4% και ο καφές κατά 4,3%, ενώ αντίθετα μειώσεις σημειώθηκαν στο ελαιόλαδο (-12,8%), στο ρύζι (-6,9%) και στα νωπά ή κατεψυγμένα ψάρια (-2,4%).
Το επόμενο βήμα μετά το πλαφόνΗ νέα πρωτοβουλία αποτελεί τη συνέχεια της απόφασης της κυβέρνησης να μην παρατείνει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο έληξε στις 30 Ιουνίου. Είχε προηγηθεί η συμφωνία στο Μέγαρο Μαξίμου για τη διατήρηση σταθερών τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, καθώς και η δημοσιοποίηση στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής που έδειξαν 1.898 μειώσεις τιμοκαταλόγων προμηθευτών προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με μέσο ποσοστό μείωσης 5,94%.
Στόχος της κυβέρνησης είναι πλέον οι μειώσεις αυτές να αποτυπωθούν με πιο συστηματικό τρόπο στις τελικές τιμές των καταναλωτών, μέσα από μια εθελοντική συμφωνία με την αγορά, σαφή σήμανση στα σημεία πώλησης και συνεχή εποπτεία της εφαρμογής της.
Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψηΤο πλαίσιο της συμφωνίας οριστικοποιήθηκε σε σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η γενική διευθύντρια του ΣΕΒ Ράνια Αικατερινάρη, ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ Ιωάννης Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Γιάννης Μασούτης, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Απόστολος Πεταλάς, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΒΤ Μανώλης Καραμολέγκος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΤ Θανάσης Παπανικολάου, διευθύνων σύμβουλος της Vivartia, και Αλέξανδρος Κίκιζας, διευθύνων σύμβουλος της Μέλισσα Κίκιζας, καθώς και η πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων Λία Κυριακάκη.
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