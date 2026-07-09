Οι 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειώσεις τουλάχιστον 5% από την 31η Αυγούστου, τι μένει εκτός

Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα αναγνωρίζουν εύκολα, ενώ η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα είναι εθελοντική