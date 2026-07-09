Metlen και Oμιλος Τσάκου συνεργάζονται για ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα

Η εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία η Metlen εισήλθε και συμμετέχει με ποσοστό 40%, αναλαμβάνει την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εμπορική διαχείριση του έργου, που θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό σταθμό 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 375 MWh, στη Στερεά Ελλάδα