Wall Street: Οι μετοχές των ημιαγωγών έδωσαν ώθηση στους δείκτες – Πάνω από τις 26.000 μονάδες ο Nasdaq
Wall Street: Οι μετοχές των ημιαγωγών έδωσαν ώθηση στους δείκτες – Πάνω από τις 26.000 μονάδες ο Nasdaq
Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το ισχυρό ράλι των μετοχών ημιαγωγών έδωσαν ώθηση στη Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να επιστρέφουν σε ανοδική τροχιά
Η Wall Street κινήθηκε ανοδικά την Πέμπτη, με ώθηση από το ισχυρό ράλι των μετοχών ημιαγωγών και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές επιχείρησαν να ανακτήσουν μέρος των πρόσφατων απωλειών, παρά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το θετικό κλίμα ενισχύθηκε από την εκτίμηση ότι η διπλωματία ίσως επανέλθει στο προσκήνιο, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.
Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 139 μονάδων ή 0,27% στις 52,487 μονάδες, ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 7,543 μονάδες, ενώ ο Nasdaq πέρασε ξανά τις 26,000 καθώς κέρδισε 1,30% και έκλεισε στις 26,206 μονάδες. Η άνοδος στηρίχθηκε κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της αμερικανικής αγοράς.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων από την άλλη υποχώρησανμετά το έντονο άλμα που είχαν σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα οικονομικά στοιχεία και επιχείρησαν να κοιτάξουν πέρα από την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, υποχώρησε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,541%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, σημείωσε πτώση άνω των 3 μονάδων βάσης, στο 4,166%. Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, υποχώρησε κατά 1 μονάδα βάσης, παραμένοντας πάντως πάνω από το ψυχολογικό όριο του 5%, στο 5,054%.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να ενισχύεται κατά περίπου 3%. Πρωταγωνίστρια ήταν η Micron Technology, η οποία σημείωσε άνοδο περίπου 7%, αφού ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει έως και 3 δισ. δολάρια για την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρή ήταν και η αντίδραση της Sandisk, η οποία εκτινάχθηκε κατά περίπου 12%, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το θετικό κλίμα στον κλάδο.
Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές συνέχισαν να μετακινούν κεφάλαια προς τις μετοχές των ημιαγωγών, απομακρυνόμενοι από τις μεγάλες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης της τεχνολογίας. Το iShares Semiconductor ETF (SOXX) σημείωσε άνοδο άνω του 5%, ενώ το Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS), που παρακολουθεί τις αποδόσεις των επτά μεγαλύτερων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, υποχώρησε κατά περίπου 0,6%, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Παρά το θετικό κλίμα στις αγορές, η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει έντονη. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Οι επιχειρήσεις αυτές ακολούθησαν τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν επιβραδύνει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στο σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη.
Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 2%, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν επιδιώκει πλέον συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι Κατάρ και Πακιστάν έχουν αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, επιχειρώντας να φέρουν τις δύο πλευρές ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Τραμπ μόλις μία ημέρα νωρίτερα, όταν είχε υποστηρίξει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ενώ είχε χαρακτηρίσει την εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών ως «νεκρή», μετά το νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.
Η Megan Horneman, επικεφαλής επενδύσεων της Verdence Capital Advisors, εκτίμησε ότι η αβεβαιότητα παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Όπως σημείωσε, «η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πληθωριστική και εξαιρετικά αβέβαιη. Μπορεί να λήξει αύριο ή να εξελιχθεί σε πολύ μεγαλύτερη κρίση. Κανείς δεν γνωρίζει». Σύμφωνα με την ίδια, οι επενδυτές θα πρέπει να διατηρούν ευρεία γεωγραφική διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκιά τους.
Η Horneman θεωρεί επίσης ότι οι αγορές ίσως έχουν υποτιμήσει το ενδεχόμενο η Federal Reserve να προχωρήσει σε τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Όπως εξήγησε, οι πληθωριστικές πιέσεις δεν οφείλονται μόνο στις τιμές της ενέργειας, αλλά και στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, στη συνεχιζόμενη κατανάλωση και στις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν και αυτές οι επενδύσεις ενδέχεται μακροπρόθεσμα να μειώσουν τον πληθωρισμό μέσω αύξησης της παραγωγικότητας, βραχυπρόθεσμα λειτουργούν ως παράγοντας ενίσχυσης των τιμών.
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Στο κλίμα αυτό στο ταμπλό ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 139 μονάδων ή 0,27% στις 52,487 μονάδες, ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 7,543 μονάδες, ενώ ο Nasdaq πέρασε ξανά τις 26,000 καθώς κέρδισε 1,30% και έκλεισε στις 26,206 μονάδες. Η άνοδος στηρίχθηκε κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της αμερικανικής αγοράς.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων από την άλλη υποχώρησανμετά το έντονο άλμα που είχαν σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα οικονομικά στοιχεία και επιχείρησαν να κοιτάξουν πέρα από την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, υποχώρησε κατά περισσότερο από 2 μονάδες βάσης, στο 4,541%. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, σημείωσε πτώση άνω των 3 μονάδων βάσης, στο 4,166%. Παράλληλα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου, υποχώρησε κατά 1 μονάδα βάσης, παραμένοντας πάντως πάνω από το ψυχολογικό όριο του 5%, στο 5,054%.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εταιρείες ημιαγωγών, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) να ενισχύεται κατά περίπου 3%. Πρωταγωνίστρια ήταν η Micron Technology, η οποία σημείωσε άνοδο περίπου 7%, αφού ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει έως και 3 δισ. δολάρια για την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρή ήταν και η αντίδραση της Sandisk, η οποία εκτινάχθηκε κατά περίπου 12%, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το θετικό κλίμα στον κλάδο.
Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές συνέχισαν να μετακινούν κεφάλαια προς τις μετοχές των ημιαγωγών, απομακρυνόμενοι από τις μεγάλες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης της τεχνολογίας. Το iShares Semiconductor ETF (SOXX) σημείωσε άνοδο άνω του 5%, ενώ το Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS), που παρακολουθεί τις αποδόσεις των επτά μεγαλύτερων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, υποχώρησε κατά περίπου 0,6%, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Παρά το θετικό κλίμα στις αγορές, η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει έντονη. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Οι επιχειρήσεις αυτές ακολούθησαν τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν επιβραδύνει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στο σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη.
Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 2%, καθώς οι επενδυτές εστίασαν στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν επιδιώκει πλέον συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι Κατάρ και Πακιστάν έχουν αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, επιχειρώντας να φέρουν τις δύο πλευρές ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Τραμπ μόλις μία ημέρα νωρίτερα, όταν είχε υποστηρίξει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ενώ είχε χαρακτηρίσει την εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών ως «νεκρή», μετά το νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.
Η Megan Horneman, επικεφαλής επενδύσεων της Verdence Capital Advisors, εκτίμησε ότι η αβεβαιότητα παραμένει εξαιρετικά υψηλή. Όπως σημείωσε, «η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πληθωριστική και εξαιρετικά αβέβαιη. Μπορεί να λήξει αύριο ή να εξελιχθεί σε πολύ μεγαλύτερη κρίση. Κανείς δεν γνωρίζει». Σύμφωνα με την ίδια, οι επενδυτές θα πρέπει να διατηρούν ευρεία γεωγραφική διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκιά τους.
Η Horneman θεωρεί επίσης ότι οι αγορές ίσως έχουν υποτιμήσει το ενδεχόμενο η Federal Reserve να προχωρήσει σε τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Όπως εξήγησε, οι πληθωριστικές πιέσεις δεν οφείλονται μόνο στις τιμές της ενέργειας, αλλά και στην ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, στη συνεχιζόμενη κατανάλωση και στις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν και αυτές οι επενδύσεις ενδέχεται μακροπρόθεσμα να μειώσουν τον πληθωρισμό μέσω αύξησης της παραγωγικότητας, βραχυπρόθεσμα λειτουργούν ως παράγοντας ενίσχυσης των τιμών.
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