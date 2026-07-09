Wall Street: Οι μετοχές των ημιαγωγών έδωσαν ώθηση στους δείκτες – Πάνω από τις 26.000 μονάδες ο Nasdaq

Οι ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το ισχυρό ράλι των μετοχών ημιαγωγών έδωσαν ώθηση στη Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να επιστρέφουν σε ανοδική τροχιά