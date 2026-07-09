Τσίπρας: Θα στείλω λουλούδια στον Άδωνι, κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις, δείτε βίντεο - Η απάντηση Γεωργιάδη
Τσίπρας: Θα στείλω λουλούδια στον Άδωνι, κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις, δείτε βίντεο - Η απάντηση Γεωργιάδη
«Το πρόβλημα της χώρας, όμως, και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός», είπε ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. - Έχετε καταλάβει πόσο έχει λερωμένη τη φωλιά του, σχολίασε ο υπουργός Υγείας
Ομιλία στο Περιστέρι έδωσε το βράδυ της Πέμπτης (9/7) ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας. Η ομιλία πραγματοποιείται στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΕΛΑΣ «Τώρα Μιλάμε» που δίνει τον λόγο στους πολίτες.
«Αυτός ο τρόπος που συζητάμε στις πλατείες της χώρας, θέλουμε να είναι και ο τρόπος -αν ο ελληνικός λαός μας δώσει την ευκαιρία- που θα κυβερνήσουμε τον τόπο», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, «θα είναι ένας τρόπος διαδραστικής επικοινωνίας και κλεισίματος της απόστασης, ανάμεσα στον πολίτη και στη δημοκρατική εξουσία, διότι εμείς θέλουμε μια άλλου είδους εξουσία. Είναι δύσκολο και, αν θέλετε, φιλόδοξο αυτό το όραμα, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο, διότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ακούσατε και τους 6 συμπολίτες μας που πήραν τον λόγο, και είναι πολύ σημαντικό να ακούμε νέους ανθρώπους με όραμα, με αξίες, με πείσμα, με αγωνία για αυτόν τον τόπο, και με διάθεση να το παλέψουμε, να μείνουμε εδώ, να αγωνιστούμε, να το παλέψουμε, για να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες».
Δείτε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα:
«Όμως, παρακολουθώντας τα πολιτικά πράγματα -αυτό το διάστημα- υπάρχει ένα πολύ θετικό, υπάρχει και ένα πολύ αρνητικό. Από ποιο θέλετε να ξεκινήσω; Από το θετικό θέλετε, εντάξει. Το θετικό βρίσκεται σήμερα εδώ, είναι η δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι η δημιουργία της ΕΛΑΣ. Που έχει δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική. Ελπίδα, αισιοδοξία», επισήμανε.
«Τις τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε, όταν η αντιπαράθεση σε πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κέντριζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, της κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ήταν στο βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο ομιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα, και ρωτάει: «Ποιος το είπε αυτό;» Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο ομιλητής: "Α, εσείς το είπατε; Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν: «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης". Λέω: "Ποιος το είπε αυτό; Ο Άδωνις;" Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία».
Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως δεν θα προχωρήσει σε μήνυση κατά του Άδωνι, αλλά, όπως ανέφερε, «θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις».
«Το πρόβλημα της χώρας, όμως, και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός. Τι είναι ο αδωνισμός; Είναι μια πολιτική φιλοσοφία, την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχηστρώσει όχι ο Άδωνις, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης», σημείωσε.
Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:
«Αυτός ο τρόπος που συζητάμε στις πλατείες της χώρας, θέλουμε να είναι και ο τρόπος -αν ο ελληνικός λαός μας δώσει την ευκαιρία- που θα κυβερνήσουμε τον τόπο», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.
Όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, «θα είναι ένας τρόπος διαδραστικής επικοινωνίας και κλεισίματος της απόστασης, ανάμεσα στον πολίτη και στη δημοκρατική εξουσία, διότι εμείς θέλουμε μια άλλου είδους εξουσία. Είναι δύσκολο και, αν θέλετε, φιλόδοξο αυτό το όραμα, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο, διότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ακούσατε και τους 6 συμπολίτες μας που πήραν τον λόγο, και είναι πολύ σημαντικό να ακούμε νέους ανθρώπους με όραμα, με αξίες, με πείσμα, με αγωνία για αυτόν τον τόπο, και με διάθεση να το παλέψουμε, να μείνουμε εδώ, να αγωνιστούμε, να το παλέψουμε, για να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες».
Δείτε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα:
«Όμως, παρακολουθώντας τα πολιτικά πράγματα -αυτό το διάστημα- υπάρχει ένα πολύ θετικό, υπάρχει και ένα πολύ αρνητικό. Από ποιο θέλετε να ξεκινήσω; Από το θετικό θέλετε, εντάξει. Το θετικό βρίσκεται σήμερα εδώ, είναι η δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι η δημιουργία της ΕΛΑΣ. Που έχει δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική. Ελπίδα, αισιοδοξία», επισήμανε.
«Τις τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε, όταν η αντιπαράθεση σε πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κέντριζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, της κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ήταν στο βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο ομιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα, και ρωτάει: «Ποιος το είπε αυτό;» Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο ομιλητής: "Α, εσείς το είπατε; Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν: «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης". Λέω: "Ποιος το είπε αυτό; Ο Άδωνις;" Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία».
Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως δεν θα προχωρήσει σε μήνυση κατά του Άδωνι, αλλά, όπως ανέφερε, «θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις».
«Το πρόβλημα της χώρας, όμως, και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός. Τι είναι ο αδωνισμός; Είναι μια πολιτική φιλοσοφία, την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχηστρώσει όχι ο Άδωνις, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης», σημείωσε.
«Κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες, απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές»«Το αίτημα της εντιμότητας δεν το έφερε η ΕΛ.Α.Σ., το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα 7 χρόνια που πέρασαν και μας κυβερνά… Όπως την περίοδο της κατοχής οι Έλληνες αναζητούσαν ελευθερία, όπως την περίοδο της χούντας οι Έλληνες αναζητούσαν δημοκρατία, έτσι και την περίοδο της μεγάλης και εκτεταμένης διαφθοράς οι Έλληνες αναζητούν εντιμότητα. Και γι' αυτό είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, και όχι εμείς. Και δεν είναι μονάχα ένα ζήτημα ηθικής τάξης. Δεν είναι μονάχα ηθικό το ζήτημα. Διότι η διαφθορά είναι αυτή που καταλύει την εμπιστοσύνη, και χωρίς εμπιστοσύνη καμία κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όταν δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη, χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Και βεβαίως, δεν μπορεί να υπάρξει και υγιής οικονομία. Διότι η διαφθορά έχει κόστος. Ο αόρατος φόρος που πληρώνουν όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, και δεν καταγράφεται πουθενά. Κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες, τις απευθείας αναθέσεις, τις κλειστούς διαγωνισμούς, προς τους φραπέδες και τους χασάπηδες, κάθε ευρώ που φεύγει προς τα εκεί είναι 1 ευρώ που χάνεται από το δημόσιο σχολείο, είναι 1 ευρώ που χάνεται από το δημόσιο νοσοκομείο, είναι 1 ευρώ που χάνεται από τις δημόσιες υποδομές. Αυτόν τον αόρατο φόρο, λοιπόν, πρέπει οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να πάψουν να πληρώνουν».
«Ποιο είναι το οικονομικό θαύμα;»«Ποιο είναι αυτό το οικονομικό θαύμα της κυβέρνησης, ότι η ανάπτυξη τρέχει με 2,1% όταν εμείς την αφήσαμε στο 2,2% με μνημόνια; Μας λένε, όμως, ότι αυτό το οικονομικό θαύμα συνίσταται στο γεγονός ότι, παρά την ακρίβεια, η οποία είναι όλη εισαγόμενη, έχουν αυξηθεί οι μισθοί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε πράγματι τα τελευταία 5 χρόνια, κατά 12,4%, αλλά οι τιμές των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 16,4%. Άρα, οι μισθοί κυνηγάνε τις τιμές. Άρα, οι αγοραστική δύναμη της Ελληνίδας και του Έλληνα, αυτά τα χρόνια που κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης, έχει μειωθεί κατά 4 μονάδες. Τα στοιχεία λένε ότι το 2019 η χώρα ήταν, μετά από τα μνημόνια, τις μειώσεις των μισθών που δεν ήρθαν στο τρίτο μνημόνιο, ήρθαν στα δύο πρώτα, διότι η δημοσιονομική προσαρμογή που έγινε τα δύο πρώτα, στα δύο πρώτα μνημόνια, από το 2010 στο 2015, ήταν 10 μονάδες. Αυτή που ακολούθησε ήταν 4. Ποιο είναι μεγαλύτερο, το 10 ή το 4; Προφανώς, το 10».
Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:
Η απάντηση Γεωργιάδη
Σχολιάζοντας, μέσω Χ, όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τον ίδιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε σε ανάρτησή του: «Νομίζω ότι αν ακόμη κάποιοι είχατε αμφιβολίες, πλέον έχετε καταλάβει πόσο λερωμένη έχει την φωλιά του ο Αλέξης… αυτό με το "είμαι ο εντιμότερος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης" δεν του πήγε και τόσο καλά».
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