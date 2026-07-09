Τσίπρας: Θα στείλω λουλούδια στον Άδωνι, κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις, δείτε βίντεο - Η απάντηση Γεωργιάδη

Σχολιάζοντας, μέσω Χ, όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας για τον ίδιο, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε σε ανάρτησή του: «Νομίζω ότι αν ακόμη κάποιοι είχατε αμφιβολίες, πλέον έχετε καταλάβει πόσο λερωμένη έχει την φωλιά του ο Αλέξης… αυτό με το "είμαι ο εντιμότερος Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης" δεν του πήγε και τόσο καλά».