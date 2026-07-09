Κατ’ αρχήν συμφωνία Ομίλου AKTOR – MOTOR OIL για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas

Η Dioriga Gas αναπτύσσει το FSRU στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και στόχος είναι να ενταχθεί στο Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης