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Επίθεση σε στρατιωτική βάση στο Μπουσέρ, αναφέρουν ιρανικά ΜΜΕ
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Επίθεση σε στρατιωτική βάση στο Μπουσέρ, αναφέρουν ιρανικά ΜΜΕ

Στόχος επίθεσης έγινε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Μπουσέρ (νότια), όπου βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν

Επίθεση σε στρατιωτική βάση στο Μπουσέρ, αναφέρουν ιρανικά ΜΜΕ
Στόχος επίθεσης έγινε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Μπουσέρ (νότια), όπου βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Μπουσέρ δέχθηκε επίθεση και επλήγη από βλήμα του αμερικανοσιωνιστή εχθρού», δήλωσε ο Εχσάν Τζαχανιάν, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες», δήλωσε Aμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές του νοτίου Ιράν.

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