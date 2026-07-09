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Επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχία για τις εχθρικές δηλώσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ
Επικοινωνία Τραμπ με Νετανιάχου: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχία για τις εχθρικές δηλώσεις του Ερντογάν κατά του Ισραήλ
Μίλησαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον Κόλπο
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Τραμπ παρουσίασε στον Νετανιάχου τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, την ώρα που η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση ασφαλείας.
Στη διάρκεια της συνομιλίας, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε εκ νέου στις εχθρικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Ο Ερντογάν, ο οποίος αποτελεί στενό σύμμαχο του Τραμπ και ηγείται χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, παραμένει ένας από τους πιο έντονους επικριτές της ισραηλινής πολιτικής διεθνώς.
Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε, σύμφωνα με το γραφείο του, την ανάγκη το Ισραήλ να διατηρήσει ζώνες ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του, εν μέσω αναφορών για πρόοδο στις συνομιλίες σχετικά με την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τις λεγόμενες «πιλοτικές ζώνες» στον Λίβανο, οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν στον λιβανικό στρατό.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό ΗΠΑ και Ισραήλ σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Τραμπ παρουσίασε στον Νετανιάχου τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, την ώρα που η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση ασφαλείας.
Στη διάρκεια της συνομιλίας, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε εκ νέου στις εχθρικές δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Ισραήλ. Ο Ερντογάν, ο οποίος αποτελεί στενό σύμμαχο του Τραμπ και ηγείται χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, παραμένει ένας από τους πιο έντονους επικριτές της ισραηλινής πολιτικής διεθνώς.
The Prime Minister’s Office:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 9, 2026
As part of the continuous contact between Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump, an additional conversation took place this evening between the two, during which the continued coordination between the countries in various…
Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε, σύμφωνα με το γραφείο του, την ανάγκη το Ισραήλ να διατηρήσει ζώνες ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του, εν μέσω αναφορών για πρόοδο στις συνομιλίες σχετικά με την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τις λεγόμενες «πιλοτικές ζώνες» στον Λίβανο, οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν στον λιβανικό στρατό.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό ΗΠΑ και Ισραήλ σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας.
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