Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ στο σόου Υψηλής Ραπτικής της Σίλιας Κριθαριώτη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η οικογένεια Τσάκου με τα μοντέλα και τις δημιουργίες τους

Ο Νίκος Τσάκος με τον Νίκο Κριθαριώτη και τη σύζυγό του Ναστάζια Δαρίβα

Ο Νίκος Τσάκος ανάμεσα στις κόρες του, Ελισάβετ και Ειρήνη

Η Σίλια Κριθαριώτη με την απεσταλμένη του ΘΕΜΑ Μαρία Λεμονιά

Η συνάντηση της JLo με την Σίλια Κριθαριώτη στο ατελιέ της στο Παρίσι

Στο σόου Υψηλής Ραπτικής της Σίλιας Κριθαριώτη βρίσκεται και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε, συνοδευόμενη από τον στυλίστα της, Fancy James.Λίγες ημέρες πριν από το couture show, η Jennifer Lopez επισκέφθηκε το ατελιέ της Celia Kritharioti στο Παρίσι για το τελευταίο fitting. Η συνάντηση επιβεβαίωσε πως η superstar θα βρεθεί στο front row της επίδειξης, φορώντας, ακόμη μία custom δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας.Στο υλικό που μοιράστηκε η Σίλια Κριθαριώτη στα social media εμφανίζεται έξω από το showroom που διατηρεί στο Παρίσι, μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ. «Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί» έγραψε η σχεδιάστρια πάνω στο Instagram story της. Σε άλλο βίντεο οι δύο γυναίκες κατέβαιναν τα σκαλιά του κτιρίου, με τη Λόπεζ να τραβάει τα βλέμματα φορώντας δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη: μία λευκή γούνα και μαύρο παντελόνι, συνδυασμένα με μεγάλα γυαλιά ηλίου.