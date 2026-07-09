Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Την επίδειξη μόδας παρακολούθησε και η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Όλα τα βλέμματα ήταν σήμερα στραμμένα στο catwalk της Σίλιας Κριθαριώτη που παρουσίασε τη νέα της συλλογή Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού, με την Τζένιφερ Λόπεζ να εντυπωσιάζει με την παρουσία της.
Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Galerie Vendôme, στη διεύθυνση 2 Rue de la Paix, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.
Στο επίκεντρο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι βρίσκεται η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία παρακολούθησε την επίδειξη μόδας από την πρώτη σειρά.
Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Galerie Vendôme, στη διεύθυνση 2 Rue de la Paix, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.
Στο επίκεντρο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι βρίσκεται η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία παρακολούθησε την επίδειξη μόδας από την πρώτη σειρά.
Στο σόου Υψηλής Ραπτικής της Σίλιας Κριθαριώτη βρίσκεται και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε, συνοδευόμενη από τον στυλίστα της, Fancy James.
Η συνάντηση της JLo με την Σίλια Κριθαριώτη στο ατελιέ της στο ΠαρίσιΛίγες ημέρες πριν από το couture show, η Jennifer Lopez επισκέφθηκε το ατελιέ της Celia Kritharioti στο Παρίσι για το τελευταίο fitting. Η συνάντηση επιβεβαίωσε πως η superstar θα βρεθεί στο front row της επίδειξης, φορώντας, ακόμη μία custom δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας.
Στο υλικό που μοιράστηκε η Σίλια Κριθαριώτη στα social media εμφανίζεται έξω από το showroom που διατηρεί στο Παρίσι, μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ. «Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί» έγραψε η σχεδιάστρια πάνω στο Instagram story της. Σε άλλο βίντεο οι δύο γυναίκες κατέβαιναν τα σκαλιά του κτιρίου, με τη Λόπεζ να τραβάει τα βλέμματα φορώντας δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη: μία λευκή γούνα και μαύρο παντελόνι, συνδυασμένα με μεγάλα γυαλιά ηλίου.
Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα