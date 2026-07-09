Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Σίλια Κριθαριώτη Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι Κίμπερλι Γκιλφόιλ Τζένιφερ Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Την επίδειξη μόδας παρακολούθησε και η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αποστολή στο Παρίσι Μαρία Λεμονιά
96 ΣΧΟΛΙΑ
Όλα τα βλέμματα ήταν σήμερα  στραμμένα στο catwalk της Σίλιας Κριθαριώτη που παρουσίασε τη νέα της συλλογή Défilé Couture Automne-Hiver 2026-27, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού, με την Τζένιφερ Λόπεζ να εντυπωσιάζει με την παρουσία της.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στην Galerie Vendôme, στη διεύθυνση 2 Rue de la Paix, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στο επίκεντρο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι βρίσκεται η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία παρακολούθησε την επίδειξη μόδας από την πρώτη σειρά.





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Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Στο σόου Υψηλής Ραπτικής της Σίλιας Κριθαριώτη βρίσκεται και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. 

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έφτασε, συνοδευόμενη από τον στυλίστα της, Fancy James.

Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Κίμπερλι Γκίλφοιλ στο σόου Υψηλής Ραπτικής της Σίλιας Κριθαριώτη στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η οικογένεια Τσάκου με τα μοντέλα και τις δημιουργίες τους



Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη μόδας της Σίλιας Κριθαριώτη στο Παρίσι, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Σίλια Κριθαριώτη με την απεσταλμένη του ΘΕΜΑ Μαρία Λεμονιά


Η συνάντηση της JLo με την Σίλια Κριθαριώτη στο ατελιέ της στο Παρίσι

Λίγες ημέρες πριν από το couture show, η Jennifer Lopez επισκέφθηκε το ατελιέ της Celia Kritharioti στο Παρίσι για το τελευταίο fitting. Η συνάντηση επιβεβαίωσε πως η superstar θα βρεθεί στο front row της επίδειξης, φορώντας, ακόμη μία custom δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας.

Στο υλικό που μοιράστηκε η Σίλια Κριθαριώτη στα social media εμφανίζεται έξω από το showroom που διατηρεί στο Παρίσι, μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ. «Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορεί να αποτυπωθεί» έγραψε η σχεδιάστρια πάνω στο Instagram story της. Σε άλλο βίντεο οι δύο γυναίκες κατέβαιναν τα σκαλιά του κτιρίου, με τη Λόπεζ να τραβάει τα βλέμματα φορώντας δημιουργία της  Σίλιας Κριθαριώτη: μία λευκή γούνα και μαύρο παντελόνι, συνδυασμένα με μεγάλα γυαλιά ηλίου.

Δείτε βίντεο

Αποστολή στο Παρίσι Μαρία Λεμονιά
96 ΣΧΟΛΙΑ

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