ElvalHalcor: Πράσινο φως από τους μετόχους για την ΑΜΚ – Στόχος επενδύσεις 455 εκατ. ευρώ έως το 2030

Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει τέσσερις μεγάλες επενδύσεις σε αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα και την κερδοφορία έως το 2030