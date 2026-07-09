ElvalHalcor: Πράσινο φως από τους μετόχους για την ΑΜΚ – Στόχος επενδύσεις 455 εκατ. ευρώ έως το 2030
ElvalHalcor: Πράσινο φως από τους μετόχους για την ΑΜΚ – Στόχος επενδύσεις 455 εκατ. ευρώ έως το 2030
Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ για να χρηματοδοτήσει τέσσερις μεγάλες επενδύσεις σε αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα και την κερδοφορία έως το 2030
Με συντριπτική πλειοψηφία ενέκριναν οι μέτοχοι της ElvalHalcor την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου για την παροχή εξουσιοδότησης προκειμένου να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.
Στην έκτακτη γενική συνέλευση, όπου η απαρτία ανήλθε στο 89% του μετοχικού κεφαλαίου, η πρόταση εγκρίθηκε με ποσοστό 99,68% των παρισταμένων μετόχων.
Η εξουσιοδότηση προβλέπει τη δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού υπέρ το άρτιο, με τη διοίκηση να έχει αναφέρει ότι στόχος είναι η άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η εξουσιοδότηση ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 2027, ώστε το διοικητικό συμβούλιο να επιλέξει τον κατάλληλο χρόνο για την υλοποίηση της συναλλαγής, ανάλογα με τις συνθήκες στις κεφαλαιαγορές.
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Στην έκτακτη γενική συνέλευση, όπου η απαρτία ανήλθε στο 89% του μετοχικού κεφαλαίου, η πρόταση εγκρίθηκε με ποσοστό 99,68% των παρισταμένων μετόχων.
Η εξουσιοδότηση προβλέπει τη δυνατότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού υπέρ το άρτιο, με τη διοίκηση να έχει αναφέρει ότι στόχος είναι η άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ. Η εξουσιοδότηση ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 2027, ώστε το διοικητικό συμβούλιο να επιλέξει τον κατάλληλο χρόνο για την υλοποίηση της συναλλαγής, ανάλογα με τις συνθήκες στις κεφαλαιαγορές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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