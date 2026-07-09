Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρή ανάκαμψη με άνοδο 0,18%, οι τράπεζες τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών

Ανακάμπτουν και τα διεθνή χρηματιστήρια με μοχλό την άνοδο του τεχνολογικού κλάδου, παρά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή