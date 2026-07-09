Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο μετά το χθεσινό sell off – Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Στο άνοιγμα της συνεδρίασης ξεχωρίζουν στο

οι

με την ΕΤΕ να βρίσκεται στο +2,10%, την Alpha Bank (+0,50%), την Eurobank (+0,79%) και την Πειραιώς (+0,55%). Αντίστοιχα η Cenergy ανεβαίνει +0,73%, η Aktor (+0,42%), η Allwyn (+1,24%), η Motor Oil (+0,98%) και η ΕΥΔΑΠ (+3,48%).



Ανακάμπτουν οι διεθνείς αγορές

Ο ιαπωνικός

σημείωσε άνοδο 1,38%, ενώ κέρδη κατέγραψαν και ο κινεζικός

(+1,26%), ο

(+1,14%), ο ινδικός

(+0,78%) και ο νοτιοκορεατικός

(+0,73%). Αντίθετα, ο





Αντίστοιχα, οι αγοραστές επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές μετοχές που ανακάμπτουν με ήπια κέρδη, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,43% στις 638,66 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, με κέρδη 0,88%. Ακολουθούν ο ιταλικός FTSE MIB με άνοδο 0,79%, ο γερμανικός DAX με +0,57% και ο γαλλικός CAC 40 με +0,54%. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά, υποχωρώντας κατά 0,35%.



Διαβάστε αναλυτικά στο του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,72%, δεχόμενος πιέσεις από κατοχύρωση κερδών και το επιφυλακτικό κλίμα στις κινεζικές μετοχές.Αντίστοιχα, οι αγοραστές επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές μετοχές που ανακάμπτουν με ήπια κέρδη, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.Ο πανευρωπαϊκός δείκτηςενισχύεται κατά 0,43% στις 638,66 μονάδες, ενώ ο ισπανικόςκαταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, με κέρδη 0,88%. Ακολουθούν ο ιταλικόςμε άνοδο 0,79%, ο γερμανικόςμε +0,57% και ο γαλλικόςμε +0,54%. Αντίθετα, ο βρετανικόςκινείται πτωτικά, υποχωρώντας κατά 0,35%.Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr