Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο μετά το χθεσινό sell off – Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Ανακάμπτει το Χρηματιστήριο μετά το χθεσινό sell off – Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Σε σύμπνοια με τις διεθνείς αγορές και το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά τη χθεσινή βουτιά - Προσεκτικές κινήσεις από τους επενδυτές - Στήριξη από τις τραπεζικές μετοχές, συνεχίζει ανοδικά η ΕΥΔΑΠ
Με κέρδη ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που ακολουθεί το ευρύτερο κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών λίγο πριν από τις 11:00 να ανεβαίνει 0,82% στις 2.508 μονάδες και τον τζίρο να κυμαίνεται κοντά στα 10 εκατ. ευρώ. Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κερδίζει 0,57% στις 6.355 μονάδες, ο Mid Cap έχει κέρδη 0,21% στις 3.152 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης ανεβαίνει ακόμα υψηλότερα κατά 1,03% στις 2.827 μονάδες.
Υπενθυμίζεται, ότι χθες το ελληνικό χρηματιστήριο υποχώρησε για δεύτερη σερί συνεδρίαση, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.487,60 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 2,14%, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 358 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών (321 εκατ. ευρώ), με τις τραπεζικές μετοχές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 48% του συνολικού τζίρου.
Στο άνοιγμα της συνεδρίασης ξεχωρίζουν στο ταμπλό οι τραπεζικές μετοχές με την ΕΤΕ να βρίσκεται στο +2,10%, την Alpha Bank (+0,50%), την Eurobank (+0,79%) και την Πειραιώς (+0,55%). Αντίστοιχα η Cenergy ανεβαίνει +0,73%, η Aktor (+0,42%), η Allwyn (+1,24%), η Motor Oil (+0,98%) και η ΕΥΔΑΠ (+3,48%).
Τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, κινήθηκαν ανοδικά, με τις μετοχές τεχνολογίας και ιδιαίτερα των κατασκευαστών ημιαγωγών να ανακάμπτουν μετά τις πρόσφατες πιέσεις. Ωστόσο, η αισιοδοξία περιορίστηκε από το νέο άλμα των τιμών του πετρελαίου, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για πληθωρισμό, διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία και υψηλότερα επιτόκια.
Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,38%, ενώ κέρδη κατέγραψαν και ο κινεζικός Shanghai Composite (+1,26%), ο δείκτης της Σιγκαπούρης (+1,14%), ο ινδικός Sensex (+0,78%) και ο νοτιοκορεατικός Kospi (+0,73%). Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,72%, δεχόμενος πιέσεις από κατοχύρωση κερδών και το επιφυλακτικό κλίμα στις κινεζικές μετοχές.
Αντίστοιχα, οι αγοραστές επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές μετοχές που ανακάμπτουν με ήπια κέρδη, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,43% στις 638,66 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, με κέρδη 0,88%. Ακολουθούν ο ιταλικός FTSE MIB με άνοδο 0,79%, ο γερμανικός DAX με +0,57% και ο γαλλικός CAC 40 με +0,54%. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά, υποχωρώντας κατά 0,35%.
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Υπενθυμίζεται, ότι χθες το ελληνικό χρηματιστήριο υποχώρησε για δεύτερη σερί συνεδρίαση, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.487,60 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 2,14%, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 358 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από τον κινητό μέσο όρο των τελευταίων 100 ημερών (321 εκατ. ευρώ), με τις τραπεζικές μετοχές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 48% του συνολικού τζίρου.
Στο άνοιγμα της συνεδρίασης ξεχωρίζουν στο ταμπλό οι τραπεζικές μετοχές με την ΕΤΕ να βρίσκεται στο +2,10%, την Alpha Bank (+0,50%), την Eurobank (+0,79%) και την Πειραιώς (+0,55%). Αντίστοιχα η Cenergy ανεβαίνει +0,73%, η Aktor (+0,42%), η Allwyn (+1,24%), η Motor Oil (+0,98%) και η ΕΥΔΑΠ (+3,48%).
Ανακάμπτουν οι διεθνείς αγορέςΜετά το χθεσινό sell off στα διεθνή χρηματιστήρια και το ράλι στις τιμές πετρελαίου, που ήταν φυσικό επακόλουθο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το τέλος της εκεχειρίας με το Ιράν, οι αγορές δείχνουν να ανακάμπτουν.
Τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, κινήθηκαν ανοδικά, με τις μετοχές τεχνολογίας και ιδιαίτερα των κατασκευαστών ημιαγωγών να ανακάμπτουν μετά τις πρόσφατες πιέσεις. Ωστόσο, η αισιοδοξία περιορίστηκε από το νέο άλμα των τιμών του πετρελαίου, καθώς η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους για πληθωρισμό, διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία και υψηλότερα επιτόκια.
Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,38%, ενώ κέρδη κατέγραψαν και ο κινεζικός Shanghai Composite (+1,26%), ο δείκτης της Σιγκαπούρης (+1,14%), ο ινδικός Sensex (+0,78%) και ο νοτιοκορεατικός Kospi (+0,73%). Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,72%, δεχόμενος πιέσεις από κατοχύρωση κερδών και το επιφυλακτικό κλίμα στις κινεζικές μετοχές.
Αντίστοιχα, οι αγοραστές επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές μετοχές που ανακάμπτουν με ήπια κέρδη, επιχειρώντας να ανακτήσουν μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,43% στις 638,66 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών, με κέρδη 0,88%. Ακολουθούν ο ιταλικός FTSE MIB με άνοδο 0,79%, ο γερμανικός DAX με +0,57% και ο γαλλικός CAC 40 με +0,54%. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται πτωτικά, υποχωρώντας κατά 0,35%.
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