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Πούμα εντοπίστηκε στα δάση της Πολωνίας, έκκληση από τις Αρχές στους πολίτες, δείτε βίντεο
Πούμα εντοπίστηκε στα δάση της Πολωνίας, έκκληση από τις Αρχές στους πολίτες, δείτε βίντεο
Επιχείρηση εντοπισμού και παγίδευσης του μεγάλου αιλουροειδούς βρίσκεται σε εξέλιξη – Θα τοποθετηθούν φωτοπαγίδες στην περιοχή
Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Πολωνία, μετά τον εντοπισμό ενός πούμα σε δασική περιοχή της περιφέρειας Δυτικής Πομερανίας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και στην έκδοση προειδοποίησης προς τους κατοίκους να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στα γύρω δάση.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον δήμο Πολανόβ, όπου οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν ότι το άγριο ζώο εθεάθη κοντά στις περιοχές Καρσίνκα και Ρέκοβο. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το Δημοτικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και την ασφαλή παγίδευση του μεγάλου αιλουροειδούς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των δασικών υπηρεσιών, η πρώτη αναφορά προήλθε από κυνηγό, ο οποίος συνάντησε το ζώο δύο φορές κατά τη διάρκεια εξόρμησής του και κατάφερε να το καταγράψει σε βίντεο από μικρή απόσταση.
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρατικών Δασών στο Szczecinek, Maciej Wiórek, ο κυνηγός αρχικά προσπάθησε να απομακρύνει το ζώο κάνοντας θόρυβο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ακόμη και όταν πυροβόλησε προειδοποιητικά στον αέρα, το πούμα αντέδρασε με καθυστέρηση, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, ενδέχεται να υποδηλώνει ότι πρόκειται για ηλικιωμένο ζώο με μειωμένη ακοή.
Λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο πούμα φέρεται να πλησίασε ξανά, αυτή τη φορά κοντά σε κυνηγετική καμπίνα όπου βρισκόταν ο άνδρας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ποιότητα των βίντεο δεν αφήνει σοβαρές αμφιβολίες πως πρόκειται πράγματι για πούμα.
Στην επιχείρηση συμμετέχει εξειδικευμένη εταιρεία αιχμαλωσίας άγριων ζώων από το Στσέτσιν, ενώ οι πρώτες προσπάθειες εντοπισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας της 8ης προς 9η Ιουλίου δεν απέδωσαν αποτέλεσμα.
Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρατικών Δασών ανακοίνωσε ότι θα εγκαταστήσει φωτοπαγίδες και θα ενισχύσει τις περιπολίες της Δασικής Φρουράς στις περιοχές όπου εκτιμάται ότι κινείται το πούμα, με στόχο τον ασφαλή εντοπισμό και την απομάκρυνσή του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον δήμο Πολανόβ, όπου οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν ότι το άγριο ζώο εθεάθη κοντά στις περιοχές Καρσίνκα και Ρέκοβο. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το Δημοτικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και την ασφαλή παγίδευση του μεγάλου αιλουροειδούς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των δασικών υπηρεσιών, η πρώτη αναφορά προήλθε από κυνηγό, ο οποίος συνάντησε το ζώο δύο φορές κατά τη διάρκεια εξόρμησής του και κατάφερε να το καταγράψει σε βίντεο από μικρή απόσταση.
Κυνηγός κατέγραψε το πούμα με το κινητό του
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρατικών Δασών στο Szczecinek, Maciej Wiórek, ο κυνηγός αρχικά προσπάθησε να απομακρύνει το ζώο κάνοντας θόρυβο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ακόμη και όταν πυροβόλησε προειδοποιητικά στον αέρα, το πούμα αντέδρασε με καθυστέρηση, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, ενδέχεται να υποδηλώνει ότι πρόκειται για ηλικιωμένο ζώο με μειωμένη ακοή.
Λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο πούμα φέρεται να πλησίασε ξανά, αυτή τη φορά κοντά σε κυνηγετική καμπίνα όπου βρισκόταν ο άνδρας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ποιότητα των βίντεο δεν αφήνει σοβαρές αμφιβολίες πως πρόκειται πράγματι για πούμα.
Συνεχίζονται οι έρευνεςΟι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να μην εισέρχονται στις δασικές εκτάσεις μέχρι νεότερης ενημέρωσης και να ειδοποιούν άμεσα το Δημοτικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων σε περίπτωση νέας θέασης του ζώου.
Στην επιχείρηση συμμετέχει εξειδικευμένη εταιρεία αιχμαλωσίας άγριων ζώων από το Στσέτσιν, ενώ οι πρώτες προσπάθειες εντοπισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας της 8ης προς 9η Ιουλίου δεν απέδωσαν αποτέλεσμα.
Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρατικών Δασών ανακοίνωσε ότι θα εγκαταστήσει φωτοπαγίδες και θα ενισχύσει τις περιπολίες της Δασικής Φρουράς στις περιοχές όπου εκτιμάται ότι κινείται το πούμα, με στόχο τον ασφαλή εντοπισμό και την απομάκρυνσή του.
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